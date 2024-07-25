Пакистан и Туркменистан выступают за ускорение реализации проекта газопровода ТАПИ: страны полны решимости продолжать сотрудничество

24 июля 2024 года Федеральный министр нефти Пакистана д-р Мусадик Малик провел встречу с заместителем Председателя Кабинета министров и министром иностранных дел Туркменистана г-ном Рашидом Мередовым, который находился с двухдневным визитом в Пакистане во главе туркменской делегации.

В состав делегации вошли Ата Халджанов, начальник отдела международного экономического сотрудничества Министерства иностранных дел Туркменистана, Эзиз Назаров, начальник юридического департамента Министерства иностранных дел Туркменистана, Мухаммедмырат Аманов, председатель правления и главный исполнительный директор TAPI Pipeline Company Ltd, Атаджан Мовламов, посол Туркменистана в Пакистане, Эльдар Перманов, третий секретарь посольства Туркменистана.

На мероприятии также присутствовали заместитель госсекретаря Хасан Юсуфзай, заместитель госсекретаря Шахбаз Тахир, генеральный директор компании Inter State Gas System Limited Надим Баджва.

Федеральный министр д-р Мусадик Малик поприветствовал туркменскую делегацию и выразил благодарность за гостеприимство, оказанное туркменской стороной во время его последнего визита в Туркменистан.

Визит министра иностранных дел Туркменистана знаменует собой важную веху в укреплении дипломатических и экономических связей между двумя странами, отметил доктор Мусадик Малик.

Проект газопровода ТАПИ снизит затраты на энергоносители, что может способствовать промышленному росту, созданию рабочих мест и экономическому развитию. Надежные и доступные энергоносители жизненно важны для промышленных секторов и общей экономической стабильности, подчеркнул министр.

В рамках этого проекта, направленного на содействие экономической интеграции и энергетической безопасности, был достигнут значительный прогресс благодаря совместным усилиям и налажено постоянное взаимодействие между обеими странами, сказал Мусадик Малик.

Далее он добавил, что Пакистан полностью привержен реализации проекта ТАПИ, который имеет важное значение для регионального энергетического сотрудничества и развития инфраструктуры.

Рашид Мередов выразил глубокую признательность за теплый прием, оказанный пакистанской стороной.

Мухамметмырат Аманов, генеральный директор Tapi Pipeline Company Limited, отметил, что благодаря особому интересу Министра нефти и Специального совета по содействию инвестициям (SIFC) ТАПИ добился значительного прогресса и находится на правильном пути.

Говоря о развитии проекта, официальные лица как из Пакистана, так и из Туркменистана подчеркнули стратегическую важность ТАПИ в укреплении региональных связей, содействии экономическому росту и удовлетворении энергетических потребностей стран-участниц.

Они подчеркнули свою приверженность дальнейшему сотрудничеству и взаимной поддержке для преодоления любых остающихся проблем. Постоянные дипломатические усилия и политические обязательства способствуют созданию благоприятных условий для продвижения проекта.

Проект ТАПИ остается свидетельством прочного партнерства между Пакистаном и Туркменистаном, отражая общие цели обеспечения региональной стабильности и процветания посредством устойчивых энергетических решений. /// nCa, 25 июля 2024 г. (на основе пресс-релиза Департамента пресс информации Правительства Пакистана)