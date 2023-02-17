ЕБРР заявляет, что российско-украинский конфликт оказывает умеренное влияние на Центральную Азию

Российской-украинский конфликт оказал незначительное влияние на Центральную Азию, страны которой получили высокие доходы от нефти и газа, испытывают увеличение притока рабочей силы, капитала и денежных переводов, а также пользуются выгодами от торговли с Россией и Китаем. Тем не менее, инфляция и расходы на обслуживание долга все еще существуют, сообщает Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в февральском обновлении Прогноза региональных экономических перспектив.

Ниже приводится отрывок из доклада, посвященный Центральноазиатскому региону:

«В среднем по Центральной Азии война России на Украине оказала довольно скромное воздействие. Казахстан и Туркменистан получили неожиданные доходы от экспорта нефти и газа на фоне повышения цен на энергоносители, в то время как в Кыргызской Республике, Таджикистане и Узбекистане наблюдается значительный рост притока рабочей силы, капитала и денежных переводов.

Поскольку многие западные компании уходят с российского рынка, а российские порты находятся под санкциями, экономики Центральной Азии также демонстрируют значительный рост в торговле с Россией и Китаем, как за счет экспорта собственной продукции (например, текстиля и бытовой электроники), так и за счет предоставления транспортных услуг и услуг по реэкспорту.

Мощный рост, вероятно, продолжится во всем регионе в краткосрочной перспективе, но все экономики Центральной Азии сталкиваются с проблемами инфляции и высокими расходами на обслуживание долга».

Рост ВВП в реальном выражении

Февральское обновление региональных экономических перспектив под названием «Еще не все потеряно» доступно здесь: https://www.ebrd.com/sites/Satellite?c=Content&cid=1395311608048&d=&pagename=EBRD%2FContent%2FDownloadDocument

///nCa, 17 февраля 2023 г.