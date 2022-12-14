Финский оператор запустил скоростной контейнерный сервис в Центральную Азию

Финский логистический оператор Nurminen Logistics предлагает регулярные и высокоскоростные контейнерные перевозки из Европы в Казахстан и обратно в сотрудничестве с Государственными железными дорогами Казахстана (КТЖ).

Новый сервис называется «Транскаспийский экспресс». Он будет курсировать по маршруту Алтынколь (Казахстан) – порт Актау (Казахстан) – порт Баку (Азербайджан) – черноморские порты Поти/Батуми (Грузия), три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам. Из Грузии груз может продолжить путь в любую точку Европы.

Фиксированный срок доставки грузов составляет – 20 дней.

Как утверждает хельсинская грузовая компания, регулярный сервис сократит время транспортировки из Китая, Казахстана и Узбекистана в Европу и позволит оптимизировать цепочку поставок.

Фактически, экспресс повторяет маршрут Транскаспийского международного транспортного маршрута или Среднего коридора, который рассматривается в качестве чрезвычайно актуального транспортного соединения между Европой, Центральной Азией и КНР.

Недавно Казахстан, Азербайджан, Грузия и Турция договорились довести пропускную способность ТМТМ к 2025 году до 10 млн.тонн год. ///nCa, 13 декабря 2022 г.