Латвия ищет транзитный коридор в Центральную Азию



Латвия изучает возможность установления транспортных сообщений с Центральной Азией. План заключается в разработке альтернативного коридора, который соединит коридоры ТРАСЕКА (Транспортный коридор Европа–Кавказ–Азия) со странами Балтии и Скандинавии, сообщает служба новостей BNN.

Как передает источник, президент Латвии Эгилс Левитс посетил Азербайджан 8-9 марта. Президента сопровождала делегация, в составе которой присутствовал Заместитель директора Департамента транспортной логистики и международной координации Министерства сообщения, Андрис Малдупс.

В ходе визита он встретился с генеральным секретарем ТРАСЕКА Асетом Ассаубаевым. Обе стороны подтвердили наличие взаимной заинтересованности в расширении сотрудничества. В итоге была достигнута договоренность о создании альтернативного транзитного коридора.

Тестовый груз по коридору будет доставлен в направлении стран Балтии и Скандинавии в ближайшие месяцы.

Министерство транспорта Латвии заявило о том, что руководство ТРАСЕКА организует рабочие группы экспертов с целью определения конкретных перевозчиков и логистических компаний, которые могут быть заинтересованы в участии в пилотном проекте.

Для пилотной грузоперевозки, возможно, будут использованы комбинированные схемы с использованием железнодорожного и автомобильного транспорта. /// nCa, 13 марта 2023