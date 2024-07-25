АБР и Глобальная консалтинговая компания FutureWater провели предварительные обсуждения проекта по адаптации к изменению климата в Туркменистане

В начале июля делегация Азиатского банка развития (АБР) и FutureWater посетили Ашхабад для проведения встреч и консультаций со специалистами Министерств сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана, а также Государственного комитета водных ресурсов. Цель состояла в налаживании научного и практического сотрудничества в рамках нового проекта, ориентированного на адаптацию к изменению климата.

Предлагаемый проект направлен на экологизацию сельскохозяйственного производства и рациональное природопользование. Он будет включать:

• Укрепление институциональных и законодательных процессов

• Меры по адаптации к изменению климата

• Стратегии смягчения последствий (сокращение выбросов парниковых газов)

• Цифровизацию в водном секторе

• Продвижение космических технологий

Компания FutureWater составляет карту опасностей, связанных с климатом, и факторов климатической уязвимости, чтобы выбрать приоритетные направления деятельности.

После консультаций на совместном совещании было определено предварительное содержание проекта. В частности, состоялись презентации представителей АБР и предложения официальных лиц правительства Туркменистана, касающиеся охраны и использования природных ресурсов. Структура проекта будет состоять из трех частей: мониторинг и моделирование; реализация мероприятий; наращивание потенциала в области знаний в соответствии с современными практиками.

Специалист АБР по климату Лео Крис Палао и консультант Йоханнес Хунинк подчеркнули важность практического и конкретного подхода для достижения максимальной эффективности партнерства. Представители Туркменистана рассказали об истории поддержки АБР национальных практик управления окружающей средой. Они отметили предыдущие успешные совместные проекты в области охраны природы, производства продуктов питания и сельского хозяйства.

О проекте «Оценка масштабов адаптации Туркменистана к изменению климата»

Проект направлен на содействие выявлению и концептуализации проектов, направленных на адаптацию к изменению климата, в частности, на повышение устойчивости водного и сельскохозяйственного секторов Туркменистана. Это предполагает создание карт опасностей, связанных с изменением климата. Нанесенные на карту климатические риски послужат основой для обсуждения потенциальных мер вмешательства, сотрудничества и точек входа для инвестиций в поддержку усилий по адаптации к изменению климата в стране.

Компания FutureWater разработает высокоуровневую оценку изменения климата и адаптации к нему для Туркменистана, чтобы повысить устойчивость водного и сельскохозяйственного секторов к изменению климата. Данная работа включает в себя подробное картирование опасностей с использованием данных наблюдений и спутниковой информации для выявления связанных с климатом рисков, таких как засухи, нехватка воды, засоление, эрозия и наводнения. Картированные риски будут обобщены на административном уровне, что позволит получить всестороннее визуальное представление в виде рисунков и таблиц.

Будут сопоставлены ключевые наборы данных о воздействии и уязвимости и определены соответствующие источники для последующего сбора и анализа данных, что подготовит почву для детальной оценки рисков, выходящей за рамки работы. Ключевым результатом этих усилий является составление перечня мер по адаптации к изменению климата, с учетом уникальных условий Туркменистана, а также первоначальная оценка пробелов и возможностей на основе этого перечня.

На основе оценки будут классифицированы варианты адаптации и произведена первоначальная расстановка приоритетов. Результаты должны стать основой для комплексного проекта по адаптации к изменению климата.

О компании FutureWater

FutureWater, базирующуюся в Нидерландах и Испании, является глобальной исследовательской и консалтинговой организацией, специализирующейся на сочетании научных исследований с практическими решениями в области управления водными ресурсами. Работа организации охватывает глобальный, национальный и местный уровни, сотрудничая в проектах, направленных на решение таких важных вопросов, как вода для производства продовольствия, ирригация, избыток и нехватка воды, последствия изменения климата и комплексное управление речными бассейнами.

В основе FutureWater лежит ключевой опыт в области количественных методов. Компания специализируются на передовых имитационных моделях, географических информационных системах и спутниковых наблюдениях, позволяющих лучше понять сложные задачи управления водными ресурсами. Широкий круг клиентов и партнеров организации включает Всемирный банк, Азиатский банк развития (АБР), различные национальные и местные органы власти, организации речных бассейнов, научные фонды, университеты и исследовательские организации. ///nCa, 25 июля 2024 г.