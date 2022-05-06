Туркменистан подготовит семилетний план развития вооруженных сил и правоохранительных органов – генпрокуратура отчиталась о случаях коррупции в сфере торговли

В четверг, 5 мая. Верховный главнокомандующий вооруженными силами Туркменистана, Президент Сердар Бердымухамедов, провел заседание Государственного совета безопасности.

Руководители вооруженных сил и правоохранительных органов представили отчеты о своей деятельности за период с января по апрель 2022 года.

Президент подчеркнул необходимость организации деятельности военных и правоохранительных органов на более современном уровне, развития этих структур на основе лучших мировых практик. Он подчеркнул необходимость разработки проектов семилетних планов по развитию вооруженных сил и правоохранительных органов на 2022-2028 годы. Он поручил представить предлагаемый план на обсуждение и утверждение в кратчайшие сроки.

Генеральный прокурор Б. Атдаев доложил о результатах плановой проверки структур Министерства торговли и внешнеэкономических связей. Он сообщил о том, что 12 сотрудников министерства, работающих в органах управления торговлей на местном уровне в Ахалском велаяте и Ашхабаде, а также обслуживающий персонал некоторых государственных магазинов были уличены в коррупции и черном сбыте некоторых видом продовольственных товаров, в том числе пшеничной муки и хлопкового масла.

Его доклад сопровождался видеоотчетом о том, как виновные лица признались в своих преступлениях. Они были приговорены к тюремному заключению на срок от 8 до 20 лет. В телевизионных кадрах также были продемонстрированы наличные деньги, транспортные средства и строящиеся дома, конфискованные во время проверок.

Заслушав отчет, президент обратился к руководителям вооруженных сил и правоохранительных органов с поручением усилить проводимую работу по выявлению коррупции и взяточничества, их предупреждению и устранению последствий, а также привлечению виновных к ответственности. «Мы никогда не будем закрывать глаза на преступников, пытающихся разбогатеть нечестным путём, посягая на имущество народа и государства», – заявил Президент Сердар Бердымухамедов.

Он отметил, что необходимо принять меры для обеспечения стабильности и безопасности в стране, дальнейшего укрепления государственного управления, а также повышения добросовестности государственных служащих.

В целях активизации работы по борьбе с коррупцией и взяточничеством прокуроры, суды и учреждения системы юстиции должны разработать предложения по совершенствованию национального законодательства и представить их в установленном порядке.

Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что имущество и денежные средства преступников, нажитые нечестным путем, будут изъяты в пользу государства и использованы для строительства социальных объектов. В данном контексте секретарю Госсовета безопасности, министру обороны было поручено обеспечить со стороны соответствующих военных и правоохранительных органов контроль за целевым использованием изъятых в пользу государства имущества и денег. /// nCa, 6 мая 2022 года