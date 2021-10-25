Президент Казахстана прибыл с двухдневным государственным визитом в Туркменистан – Переговоры на высшем уровне состоятся сегодня

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл 24 октября 2021 года с двухдневным государственным визитом в Туркменистан. В аэропорту его встретил заместитель Председателя Кабинета министров Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

Переговоры на высшем уровне между двумя президентами состоятся сегодня (25 октября 2021 года).

Ниже пресс-релиз министерства иностранных дел Туркменистана от 24 октября, распространенный по прибытии Президента Казахстана:

В Туркменистан с государственным визитом прибыл Президент Республики Казахстан

24 октября 2021 года по приглашению Президента Туркменистана с государственным визитом в страну прибыл Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.

Президенты двух стран посетили Ахалтекинский конный комплекс Президента Туркменистана, где главы государств посмотрели на ахалтекинских коней и наблюдали за выступлениями группы национальных конных игр “Галкыныш”.

В рамках визита 25 октября планируется двухсторонняя встреча Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым.

В ходе встречи ожидается обсуждение широкого круга вопросов двустороннего туркмено-казахского партнёрства в области политико-дипломатического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия.

По итогам двусторонних переговоров предусматривается подписание солидного пакета документов, нацеленных на дальнейшую активизацию и наращивание взаимовыгодного партнёрства.

Ниже приводится сообщение новостного агентства Казахстана KazInform:

Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Ашхабад

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова прибыл с государственным визитом в Ашхабад. Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, передает МИА «Казинформ».

«Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова прибыл с государственным визитом в Ашхабад.

Программа визита включает переговоры делегаций двух стран в узком и широком составах. Стороны рассмотрят состояние и перспективы развития казахско-туркменского стратегического партнерства, а также вопросы региональной и международной повестки дня», – написал Берик Уали.

Ранее сообщалось, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Гурбангулы Бердымухамедова посетит с государственным визитом Туркменистан 24-25 октября.

Сообщение от Turkmen Portal по первому дню визита:

Токаеву подарили в Туркменистане ахалтекинца и породистого щенка

Сегодня Президент Гурбангулы Бердымухамедов и Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, прибывший в Ашхабад с государственным визитом, посетили Ахалтекинский конный комплекс Президента Туркменистана.

Президенты наблюдали демонстрацию лучших представителей породы ахалтекинских скакунов и показательные выступления группы национальных конных игр “Галкыныш”.

Президент Гурбангулы от имени народа Туркменистана подарил своему коллеге скакуна по имени Ганатлы (“Крылатый”).

Затем руководитель Международной ассоциации ахалтекинского коневодства и Международной ассоциации «Туркменские алабаи» вице-премьер Сердар Бердымухамедов подарил Токаеву щенка из породы охотничьих собак туркменская борзая (тазы) Бовсер, сообщила информационная программа «Ватан» туркменского телевидения.

Госвизит главы соседней страны продолжается. Завтра Президенты проведут встречи один на один и в расширенном формате. Ожидается, что основными темами переговоров станут вопросы расширения сотрудничества Туркменистана и Казахстана в торгово-экономической, транзитно-транспортной и культурно-гуманитарной областях.

По итогам двусторонних переговоров предусматривается подписание солидного пакета документов, нацеленных на дальнейшую активизацию и наращивание взаимовыгодного партнёрства./// Отчет составлен nCa, 25 октября 2021 (источники фотографий – сайты туркменских и казахстанских СМИ, скриншоты с новостной программы туркменского телевидения)

Несколько фотографий с первого дня визита: