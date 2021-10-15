Доклад nCa

В четверг, 14 октября 2021 года, в Пекине стартовала вторая Глобальная конференция ООН по устойчивому транспорту.

Среди спикеров первого дня конференции был Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Стоит отметить, что Первая Глобальная конференция ООН по устойчивому транспорту состоялась в Туркменистане в ноябре 2016 года.

В этот отчет включены выступления Генерального секретаря ООН, Президента Китая и Президента Туркменистана.

Устойчивый транспорт – ключ к переходу на экологически чистую энергию: Генеральный секретарь ООН

14 октября 2021 года

В своем выступлении на открытии Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркнул, что поставлено на карту.

“В ближайшие девять лет должен произойти глобальный сдвиг в сторону возобновляемых источников энергии. Устойчивый транспорт занимает центральное место в этой трансформации”, – сказал он.

По данным Всемирного банка, переход к устойчивому транспорту может обеспечить экономию в размере 70 триллионов долларов к 2050 году.

Более широкий доступ к дорогам мог бы помочь Африке стать самодостаточной в области продовольствия и создать региональный продовольственный рынок стоимостью 1 триллион долларов США к концу десятилетия.

Цель нулевых выбросов

Пандемия COVID-19 показала, что транспорт – это “гораздо больше, чем средство доставки людей и товаров из пункта А в пункт Б”, сказал глава ООН.

Скорее, транспорт имеет основополагающее значение для реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и Парижского соглашения об изменении климата, реализация обоих документов была “сильно сбита с пути” еще до кризиса.

Парижское соглашение направлено на ограничение глобального повышения температуры до 1,5 градусов Цельсия, но возможности для действий сокращаются, предупредил он.

“Транспорт, на долю которого приходится более четверти мировых выбросов парниковых газов, является ключом к достижению прогресса. Мы должны обезуглероживать все транспортные средства, чтобы к 2050 году достичь чистого нуля выбросов во всем мире”.

Роль каждого

Обезуглероживание транспорта требует от стран решения проблемы выбросов, образующихся в результате деятельности судоходства и авиации, поскольку текущие обязательства не согласуются с Парижским соглашением.

Приоритеты здесь включают постепенное прекращение производства транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания к 2040 году, в то время как сектор судоходства должен по умолчанию сделать своим выбором суда с нулевым выбросом.

“Все заинтересованные стороны должны сыграть свою роль, от отдельных индивидуумов, меняющих свои транспортные привычки, до предприятий, преобразующих свой углеродный след”, – сказал Генеральный секретарь.

Он настоятельно призвал правительства поощрять экологически чистый транспорт, например, с помощью нормативных стандартов и налогообложения, а также ввести более строгое регулирование инфраструктуры и закупок.

Более безопасный транспорт для всех

Генеральный секретарь продолжил, что необходимо также решить вопросы безопасности и доступа.

“Это означает оказание помощи более чем одному миллиарду человек в доступе к дорогам с твердым покрытием, с выделенными местами для пешеходов и велосипедов, а также предоставление удобных вариантов общественного транспорта”, – сказал он.

“Это означает обеспечение безопасных условий для всех в общественном транспорте путем прекращения притеснений и насилия в отношении женщин и девочек, а также снижения смертности и травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий”.

Обеспечение устойчивости транспорта

Восстановление после пандемии также должно привести к созданию устойчивых транспортных систем, при этом инвестиции будут направлены на устойчивый транспорт и создание достойных рабочих мест и возможностей для изолированных общин.

“Общественный транспорт должен быть основой городской мобильности”, – сказал он. “ На каждый вложенный доллар он создает в три раза больше рабочих мест, чем строительство новых автомагистралей”.

При наличии значительной части существующей транспортной инфраструктуры, такой как порты, уязвимой к экстремальным климатическим явлениям, необходимы более тщательный анализ рисков и планирование наряду с увеличением финансирования мер по адаптации к изменению климата, особенно в развивающихся странах.

По мнению Генерального секретаря, международное сообщество остро нуждается в более тесном сотрудничестве в сфере транспорта: нужно развивать эффективные партнерские отношения между странами, организациями и частным сектором, что позволит обмениваться знаниями, преодолевать разрозненность, а также использовать существующие финансовые и технологические возможности для достижения общих целей.

“Преобразующий потенциал устойчивого транспорта может быть раскрыт только в том случае, если улучшения приведут к искоренению нищеты, созданию достойных рабочих мест, улучшению здравоохранения и образования и расширению возможностей для женщин и девочек. Странам есть чему поучиться друг у друга”, – сказал он.

Выступление Си Цзиньпина на 2-й Глобальной конференции ООН по устойчивому транспорту (Полный текст)

Основная речь Председателя Китайской Народной Республики Его Превосходительства Си Цзиньпина на церемонии открытия Второй Глобальной конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому транспорту

14 октября 2021 года

Ваше Превосходительство Генеральный секретарь Антониу Гутерриш, Уважаемые Коллеги, Дамы и Господа, Друзья,

Мне доставляет огромное удовольствие присутствовать на второй Глобальной конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому транспорту и обсуждать то, что важно для глобального транспорта и развития. Позвольте мне начать с того, чтобы от имени китайского правительства и китайского народа, а также от себя лично тепло поздравить вас с созывом Конференции и сердечно поприветствовать наших уважаемых гостей.

Транспорт – это артерия экономики и связующее звено между цивилизациями. Обзор истории показывает, что транспорт в виде караванов верблюдов и парусных лодок на древнем Шелковом пути, судов, преодолевающих волны в Эпоху исследований, и перекрестных транспортных сетей в современную эпоху способствовал экономической интеграции и обмену людьми между людьми и превратил мир в сплоченное глобальное сообщество.

В то время как мы выступаем, серьезные изменения, невиданные за столетие, усугубляемые пандемией, случающейся раз в столетие, создают серьезные проблемы для глобальных усилий по развитию экономики и улучшению жизни людей. Крайне важно, чтобы мы следовали преобладающей тенденции мирового развития, продвигали глобальное транспортное сотрудничество и написали новую главу, посвященную связности инфраструктуры, беспрепятственным потокам торговли и инвестиций и взаимодействию между цивилизациями.

Во-первых, нам необходимо поддерживать открытое взаимодействие и расширять возможности взаимосвязанности. Большая река полна, когда ее притоки наполнены водой; а притоки должны быть сухими, когда в большой реке нет воды. Только при условии открытости, инклюзивности и взаимосвязанности страны могут подкреплять усилия друг друга и достигать взаимовыгодных результатов. Важно, чтобы мы стремились к открытой мировой экономике, отвергали дискриминационные или исключительные правила и системы и делали экономическую глобализацию более открытой, инклюзивной, сбалансированной и выгодной для всех. Мы должны укреплять как твердую связь инфраструктуры, так и мягкую связь институтов и правил, а также развивать четырехмерную связь между сушей, морем, воздухом и Интернетом.

Во-вторых, нам необходимо поддерживать общее развитие и поощрять справедливость и инклюзивность. Только когда страны развиваются вместе, может быть истинное развитие; только когда страны процветают вместе, может быть истинное процветание. Пандемия COVID-19 усугубила разрыв в уровне благосостояния и расширила разрыв между Севером и Югом. Необходимо решить проблему неравномерного развития, прежде чем можно будет создать более широкие перспективы для общего развития человечества. Мы должны использовать стимулирующую роль транспорта и увеличить соответствующий вклад в бедных регионах, чтобы местная экономика и жизнь людей могли улучшиться в результате улучшения дорог. Мы должны укреплять сотрудничество Север – Юг и Юг- Юг и расширять поддержку развития транспортной инфраструктуры в наименее развитых странах и развивающихся странах, не имеющих выхода к морю, в целях достижения общего процветания.

В-третьих, нам необходимо придерживаться инновационного подхода и создавать больше стимулов для развития. Наш мир переживает новый виток научно-технической революции и промышленной трансформации. Цифровая экономика, искусственный интеллект и другие новые технологии и новые формы бизнеса стали мощной технологической основой экономического и социального развития. Необходимо сделать больше для развития интеллектуального транспорта и интеллектуальной логистики и содействия глубокой интеграции новых технологий, таких как большие данные, Интернет, искусственный интеллект и блокчейн, с транспортным сектором, чтобы обеспечить более легкое перемещение людей и более плавный поток товаров.

В-четвертых, мы должны поддерживать сохранение окружающей среды в качестве приоритета и стремиться к экологически чистому и низкоуглеродному развитию. Единственным надежным способом достижения устойчивого развития является создание экономической системы для экологически чистого и низкоуглеродного развития и содействие переходу к “зеленым” технологиям во всех аспектах экономического и социального развития. Необходимы дополнительные усилия для содействия экологически чистому и низкоуглеродному способу транспорта, активизации развития экологически чистой инфраструктуры, продвижения нового энергетического, интеллектуального, цифрового и легкого транспортного оборудования, а также поощрения и пропаганды экологически чистых поездок, чтобы сделать транспорт и путешествия более экологичными и низкоуглеродистыми.

В-пятых, нам необходимо поддерживать многосторонность и совершенствовать глобальное управление. Мы живем в мире, где будущее и судьба стран тесно связаны, а их интересы переплетены, как никогда прежде. Нам необходимо следовать концепции глобального управления, предусматривающей широкие консультации, совместный вклад и общие выгоды, объединять мудрость и силу всех и мобилизовывать ресурсы всего мира для решения глобальных проблем и содействия глобальному развитию. Мы должны поддерживать авторитет и статус Организации Объединенных Наций и в контексте реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года развивать сотрудничество в таких областях, как сокращение масштабов нищеты, здравоохранение, транспорт и логистика, а также развитие инфраструктуры.

Не так давно я предложил Глобальную инициативу в области развития, которая призвана ускорить осуществление Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, способствовать более устойчивому, экологичному и сбалансированному глобальному развитию и созданию глобального сообщества развития с общим будущим. Я надеюсь, что к этой инициативе присоединятся еще больше людей.

Дамы и Господа, Друзья,

С момента основания Нового Китая поколение за поколением китайский народ работал в духе открытия дорог через горы и наведения мостов через реки, превратив Китай в страну с обширной транспортной инфраструктурой. Сегодня мы удваиваем наши усилия по созданию страны, обладающей огромной транспортной мощью. Убежденные в том, что транспорт должен быть на первом месте, мы построили крупнейшую в мире сеть высокоскоростных железных дорог, сеть скоростных автомагистралей и портовые кластеры мирового класса. Мы открыли воздушные и морские маршруты, которые охватывают все части света. Мы создали интегрированную транспортную сеть протяженностью более шести миллионов километров. Убежденные в необходимости инноваций, мы добились крупных прорывов в производстве техники, такой как высокоскоростные поезда и большие самолеты. У нас имеется более половины новых энергетических транспортных средств в мире. Были завершены и введены в эксплуатацию такие мега-транспортные проекты, как мост Гонконг – Чжухай – Макао и Пекинский международный аэропорт Дасин. Транспорт стал рубежом в стремлении Китая к модернизации. Будучи убежденными в важности глобальной связи, мы стали экономикой, наиболее тесно связанной с глобальной сетью морских перевозок и с наибольшим объемом торговли товарами. Во время пандемии COVID-19 железнодорожный экспресс Китай – Европа и океанские грузовые суда работали днем и ночью, чтобы поддерживать стабильность глобальных промышленных цепочек и цепочек поставок, демонстрируя чувство ответственности Китая в мировом сообществе.

Дамы и Господа, Друзья,

Китай будет и впредь высоко держать знамя подлинной многосторонности, оставаться на связи с миром и идти в ногу со временем. Таким образом, мы внесем больший вклад в глобальное развитие, продолжая наше собственное развитие.

Я хотел бы повторить, что Китай не изменит курс в своем стремлении к новой системе открытой экономики более высоких стандартов, и Китай не поколеблется в своей решимости содействовать либерализации и упрощению процедур торговли и инвестиций. Китайская дверь открытости будет открываться только шире и никогда не будет закрыта.

Китай продолжит развивать высококачественное сотрудничество в рамках “Пояса и пути”, укреплять инфраструктурные связи с другими странами и ускоренными темпами развивать “зеленый шелковый путь” и “цифровой шелковый путь”. Здесь я объявляю, что Китай создаст Глобальный центр инноваций и знаний в области устойчивого транспорта в качестве вклада в глобальное развитие транспорта.

Дамы и Господа, Друзья,

Давайте держаться вместе на многообещающем пути взаимодействия и взаимной выгоды, совместно строить открытый, инклюзивный, чистый и красивый мир, в котором царят прочный мир, всеобщая безопасность и общее процветание, и содействовать созданию сообщества с общим будущим для человечества.

Позвольте мне пожелать Конференции полного успеха.

Выступление Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова на второй Глобальной конференции ООН по устойчивому транспорту

(14 октября 2021 года)

Уважаемый Председатель!

Уважаемые участники!

Прежде всего, позвольте выразить глубокую благодарность Председателю Китайской Народной Республики, Его Превосходительству господину Си Цзиньпину и Генеральному Секретарю Организации Объединённых Наций, Его Превосходительству господину Антониу Гутерришу за приглашение принять участие в работе второй Глобальной конференции по устойчивому транспорту.

Туркменистан твёрдо и последовательно привержен тесному и широкому международному сотрудничеству в транспортной сфере. Хотел бы отметить, что именно по инициативе нашей страны, при поддержке ООН и других многочисленных партнёров в Ашхабаде в ноябре 2016 года состоялась первая Глобальная конференция по устойчивому транспорту. В ходе её работы были сформулированы современные, отвечающие объективным реалиям и запросам подходы к сотрудничеству, намечены перспективные планы, представлены новые возможности, принят важный Итоговый документ.

Одним из значимых практических результатов первой Глобальной конференции стал запуск Ашхабадского процесса, открывающего широкие возможности для развития многостороннего взаимодействия в транспортной сфере на принципах государственно-частного партнёрства.

Сегодня самим фактом проведения нынешнего форума подтверждается преемственность и востребованность заложенных тогда традиций широкого диалога по транспортной проблематике как важнейшего условия обес­печения устойчивого глобального развития.

Будучи его последовательным сторонником и активным участником, Туркменистан на политическом уровне, прежде всего в ООН, на протяжении ряда лет инициирует значимые, содержательные и конкретные резолюции в области устойчивого транспорта. В ходе нынешней сессии Генеральной Ассамблеи мы продолжим наращивать усилия по укреплению транспортной устойчивости в условиях чрезвычайных ситуаций, опираясь на положения Резолюции Генеральной Ассамблеи «Укрепление связей между всеми видами транспорта для обеспечения стабильных и надёжных международных перевозок в целях устойчивого развития в период и после пандемии коронавирусного заболевания (COVID-19)». Напомню, что этот документ был принят по инициативе Туркменистана 29 июля нынешнего года.

Также предлагаем вернуться к выдвинутому Туркменистаном ранее предложению о разработке Специальной межрегиональной программы ООН по развитию транспорта.

Считаем, что цели и задачи такой программы должны формулироваться исходя из последовательно принятых четырёх резолюций Генеральной Ассамблеи о развитии международного партнёрства в транспортной сфере, Итогового документа первой Глобальной конференции по устойчивому транспорту 2016 года, других многосторонних документов по укреплению транспортной взаимосвязанности на глобальном уровне.

Пользуясь этой возможностью, хотел бы обратить ваше внимание на тот факт, что в условиях пандемии особо уязвимыми оказались развивающиеся страны, прежде всего не имеющие прямого выхода к Мировому океану.

Именно на них сильнее всего отразились вынужденные ограничения в транспортном сообщении. И им по той же причине труднее других выходить на посткризисный уровень. Убеждены, что сегодня мировому сообществу в лице ООН, международных институтов нужно оказать содействие и поддержку этой категории государств, в том числе в преодолении спада и системной реинтеграции в мировые транспортные процессы.

В этой связи, продолжая вносить свой ответственный и инициативный вклад в поддержание конструктивного и целенаправленного глобального диалога по транспорту:

Туркменистан совместно с Организацией Объединённых Наций планирует в апреле 2022 года организовать у себя проведение Международной конференции министров развивающихся стран, не имеющих выхода к морю. Прошу все заинтересованные страны, международные институты предусмотреть своё участие в предстоящей конференции. Как соорганизаторы мы открыты к любым содержательным инициативам, предложениям и рекомендациям по её проведению.

Уважаемые участники!

Сегодня как никогда важны скоординированные, ответственные и дальновидные решения, направленные на минимизацию последствий кризиса, скорейший выход на устойчивые показатели экономического роста. Важной предпосылкой к этому, на наш взгляд, могло бы стать обсуждение на уровне ООН, параллельно с глобальными стратегическими планами транспортного взаимодействия, вопросов, связанных с гармонизацией норм и правил, упрощением таможенных и миграционных процедур, а также других актуальных проблем, касаю­щихся международного сотрудничества в области транспорта.

Формы такого сближения, их географическая конфигурация, скорость и модальности могут быть разными. Главное, чтобы они способствовали эффективному партнёрству с учётом взаимных интересов, содействовали глобальным планам устойчивого развития. И конечно, были бы свободны от политизации.

Туркменистан подтверждает свою приверженность этим целям и принципам, готов к самому тесному конструктивному сотрудничеству для их скорейшего осуществления.

Благодарю за внимание и желаю всем участникам конференции успехов и плодотворной работы.

О конференции здесь: https://www.un.org/transport2021

Следите за конференцией на веб-канале ООН

Ссылка на Межведомственный отчет по устойчивому транспорту: it.ly/transportreportUN

Хэштег: #Устойчивый транспорт

///nCa, 15 октября 2021 года (источники информации – ООН, China Daily, TDH)