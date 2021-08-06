Сегодня в Туркменистане пройдут региональные мега-мероприятия

Сегодня в Туркменистане состоится ряд мероприятий в Каспийской туристической зоне Аваза:

3-я консультативная встреча глав государств Центральной Азии Диалог женщин-лидеров Центральной Азии Экономический форум Центральной Азии Выставка экспортных товаров и услуг Центральной Азии Выставка национальных блюд Центральной Азии

Также в Авазе состоится гала-концерт с участием выдающихся деятелей искусств региона.

В четверг в Туркменбаши прибыли Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Президент Кыргызстана Садыр Джапаров.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, который уже находился в Туркменистане с официальным визитом, вылетел в Туркменбаши в четверг вместе с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым на том же самолете.

Повестка дня саммита охватывает широкий круг вопросов, включая шаги по устойчивому развитию, увеличение торговой активности, создание благоприятных условий для партнерства в энергетическом секторе, расширение сотрудничества в секторе транспорта и коммуникаций, совместные усилия по борьбе с пандемией и ее последствиями.

В ходе консультаций будут обсуждены проблемы, связанные с быстро меняющейся ситуацией в Афганистане, и идеи по ее решению.

Будут подписаны некоторые многосторонние документы, и главы государств выступят с совместным заявлением.

Все мероприятия будут проходить в разных локациях на Авазе, за исключением выставки, которая развернется в международном порту Туркменбаши.

Местом проведения Консультативного саммита и Экономического форума является Конгресс-центр «Аваза», Женский диалог состоится в отеле “Беркарар”, а гала-концерт пройдет на прибрежной площадке под открытым небом.

В выставке, которая пройдет 6-7 августа 2021 года в порту Туркменбаши, примут участие более 250 компаний, организаций и предприятий из стран региона. Машины и оборудование, представленные на выставке, были допущены к краткосрочному импорту без каких-либо налогов. В случае желания приобрести любой из образцов техники или оборудования, это можно сделать с помощью процедуры регулярного импорта.

Туркменистан подготовил 60 волонтеров из вузов для оказания помощи прибывшим делегациям. Волонтеры были выбраны на основе их коммуникативных навыков и знания иностранных языков.

Около 300 журналистов из стран-участниц, включая Туркменистан, освещают события. /// nCa, 6 августа 2021 г.