Лавров: Центральноазиатские страны не заинтересованы в размещении у себя американских военных баз

Эльвира Кадырова

Появление новых американских военных объектов в Центральной Азии не отвечает интересам безопасности стран регионе. Тем более, что никто не желает становиться заложником политики и намерений США — вот так оценил перспективы появления военных баз США в центральноазиатском регионе министр иностранных дел России Сергей Лавров. Заявления были сделаны 12 июля на пресс-конференции с суданским коллегой.

Глава российской дипломатии напомнил о том, что Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан являются членами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Следовательно, все вопросы о размещении иностранных военных баз на территории любого члена ОДКБ подлежат, согласованию с другими членами этой организации в соответствии с Уставом.

«Показательно, что никто из этих стран никаких обращений о необходимости провести соответствующие консультации в ОДКБ не подавал», – подчеркнул Лавров.

Кроме того, он указал на возможные прагматические соображения стран ЦА по данному вопросу: «Американское руководство в Пентагоне заявляет, что они хотели бы иметь возможности расположить свои военные ресурсы вокруг Афганистана для того, чтобы при необходимости наносить удары по афганской территории. Не думаю, что в чьих бы то ни было интересах превращать себя в заложника такой политики, таких намерений США, вызывая на себя ответный удар».

Речь скорее идет, как пояснил министр, «о желании просто обеспечить своё военное присутствие в Центральной Азии и тем самым оказывать влияние на обстановку в этом регионе».

Также Лавров выразил сомнения по поводу целесообразности присутствия военных сил США за пределами афганской территории, подметив тот факт, что «американцы, располагая более, чем 100-тысячным контингентом НАТО, в течение 20 лет ничего не смогли сделать находясь внутри страны». /// nCa, 13 июля 2021 г.