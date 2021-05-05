Новый сельскохозяйственный комплекс площадью 1200-гектаров расширяет горизонты АПК

Во вторник, 4 мая 2021 года, в Каахкинском этрапе Ахалского велаята Туркменистана был открыт сельскохозяйственный комплекс площадью 1200 гектаров. Он принадлежит консорциуму местных частных компаний.

Президент Бердымухамедов прилетел на вертолете, чтобы возглавить церемонию открытия и оценить усилия предпринимателей в реализации масштабного проекта, объединяющего современные инженерные и водосберегающие технологии для выращивания орехов, фруктов и овощей.

В консорциуме четыре компании, каждая из которых получила в долгосрочную аренду 300 гектаров земли:

Gök bulut Hemsaýa Miweli atyz Datly miwe

Совместно созданный фермерский комплекс называется Miwe.

3-ступенчатая система водоснабжения, которая доставляет воду из реки Каракум в фермерский комплекс, является инженерным подвигом частного сектора.

На первом этапе шесть водяных насосов мощностью по 400 кВт каждый перекачивают воду в подающий канал. На второй и третьей ступенях вода поднимается насосами, чтобы обеспечить поток самотеком в центральный резервуар, который рассчитан на хранение 70000 кубических метров воды.

Общая протяженность подводящего канала от Каракумского канала до фермерского комплекса составляет 27,5 км.

Каждый из партнеров консорциума распорядится участком по собственному усмотрению. Ниже приведена планируемая годовая урожайность надела каждой компании:

1.ХО «Gök bulut» – 370 тонн орехов, 520 тонн яблок, 120 тонн сливы, 140 тонн персиков, 1 тысяча 500 тонн груш.

2.ХО «Hemsaýa» – 180 тонн миндаля и 2 тысячи 100 тонн хурмы в год.

3.ХО «Miweli atyz» – 340 тонн миндаля

4.ХО «Datly miwe» – 320 тонн миндаля

Партнеры консорциума разделяют теплицу площадью в 80 гектаров. Здесь планируется выращивать 8000 тонн бананов и цитрусовых в год.

Планируется строительство холодильного хранилища и технологических установок.

Основным методом полива полей является капельное орошение с контролируемым добавлением удобрений. Процесс автоматизирован цифровой системой.

Открытие этого фермерского комплекса знаменует начало следующего этапа развития сельскохозяйственного сектора Туркменистана.

Данный проект имеет три особенности, которые потенциально могут быть использованы при реализации аналогичных проектов по всей стране и ускорения трансформации агропромышленного комплекса.

Во-первых, это партнерство между частными компаниями в агропромышленной сфере. Модель, которую они создали, основана на совместном использовании ресурсов в интересах экономики, но с сохранением своих собственных возможностей и предпочтений в плане выращивания культур.

Партнеры совместно инвестировали в идею водоснабжения сельскохозяйственных угодий. Также, совместными усилиями будут созданы холодильные и перерабатывающие мощности.

Во-вторых, это широкомасштабное использование водосберегающих технологий как нормы, а не новшества.

Поскольку нехватка воды становится проблемой, вызывающей озабоченность во всем мире, это правильный шаг в нужное время. Водосберегающие технологии, безусловно, обеспечивают больший выход из того же объема воды.

Это побудит фермерские общины в стране объединиться для инвестирования в водосберегающие технологии.

В-третьих, это расстояние между источником воды и полем. Следует отметить тот факт, что фермерский комплекс расположен в 27,5 км от основного источника воды.

Это пример, который придаст уверенности другим агропредпринимателям в том, чтобы ввести в оборот земли, расположенные на значительном расстоянии от источника воды.

Успех нового сельскохозяйственного комплекса, который создал 345 новых рабочих мест, станет законодателем тенденций в АПК. /// nCa, 5 мая 2021 г. (фото TDH)