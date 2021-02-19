Ускорение цифровизации торговли во времена пандемии

Армида Салсия Алисджахбана

Завтрашний день знаменует собой вступление в силу нового международного соглашения, способствующего безбумажной торговле, что является своевременным напоминанием о том, как пандемия COVID-19 выдвинула на первый план цифровые решения проблем регионального развития.

Безбумажная трансграничная торговля доказала свою эффективность с момента начала кризиса, позволив продолжить торговлю, ограничив при этом физические контакты. Тем не менее, несмотря на растущее признание электронных документов через границы, темпы внедрения трансграничной безбумажной торговли остаются низкими, согласно Глобальному обзору Организации Объединенных Наций по цифровому и устойчивому упрощению процедур торговли для Азиатско-Тихоокеанского региона.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе правительства должны перейти от трудоемких бумажных процессов к электронным и отслеживаемым торговым процедурам, которые могут значительно повысить конкурентоспособность и решить новые проблемы, связанные с электронной торговлей и цифровой экономикой. Поступая таким образом, наш регион может также вернуть часть из 200 миллиардов долларов незаконных финансовых потоков, которые резко снижают способность правительств принимать меры по поддержке уязвимых групп.

В 2016 году государства-члены Экономической и Социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) приняли Рамочное соглашение об упрощении трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе с целью ускорения цифровизации торговли -электронного обмена данными, связанными с торговлей, через границы, – не оставляя при этом никого позади.

Более 25 стран совместно работали над разработкой договора, который в настоящее время открыт для присоединения всех 53 членов ЭСКАТО. Пять стран, ратифицировавших договор или присоединившихся к нему – Азербайджан, Бангладеш, Китай, Исламская Республика Иран и Филиппины – представляют собой разнообразную группу стран, охватывающих более широкий Азиатско-Тихоокеанский регион, но все они привержены региональному сотрудничеству в этой важнейшей области. Армения и Камбоджа подписали договор в 2017 году, в то время как несколько других членов ЭСКАТО в этом году завершают процесс присоединения, и реализация соглашения там начнется в 2022 году.

Но мы должны сделать больше, чтобы реализовать преобразующий потенциал цифровизации торговли.

Во-первых, мы должны в полной мере использовать Рамочное соглашение для обеспечения общерегиональной многосторонней межправительственной платформы, специального пространства для разработки и тестирования правовых и технических решений в области трансграничной безбумажной торговли, основанных на национальных, двусторонних и субрегиональных инициативах. Этот договор знаменует собой начало нового пути, направленного на превращение трансграничной безбумажной торговли в реальность посредством сотрудничества, тестирования, инноваций и внедрения.

Во-вторых, мы должны обеспечить, чтобы Рамочное соглашение стало катализатором для тех стран, которые станут его участниками, для реализации ключевых мер, предусмотренных Соглашением об упрощении процедур торговли (ТФА) Всемирной торговой организации (ВТО), включая систему «Единого окна» и другие действия, требующие использования информационно-коммуникационных технологий.

В-третьих, мы признаем, что Рамочное соглашение представляет собой инклюзивное и весьма гибкое сотрудничество и возможности для наращивания потенциала, в которых страны могут участвовать независимо от уровня их развития и цифровизации. Оценки, представленные в последнем региональном докладе об упрощении процедур торговли Азиатского банка развития (АБР) и ЭСКАТО, свидетельствуют о том, что Рамочное соглашение может помочь снизить торговые издержки более чем на 20 процентов в большинстве развивающихся стран региона. Поэтому это особенно важно сейчас, когда многие двусторонние или региональные соглашения исключают некоторые из наименее развитых стран.

Я призываю все государства-члены ЭСКАТО как можно скорее присоединиться к договору и продемонстрировать политическую волю. Крайнего срока для присоединения к договору не существует, но если сделать это на ранней стадии, то можно будет получить место за столом переговоров, когда Стороны официально обсудят реализацию приоритетов. Выгоды от трансграничной безбумажной торговли умножаются с ростом числа вовлеченных в нее стран. Таким образом, чем больше стран вовлечены в такую торговлю, тем больше выгоды для развития всех. Настало время ускорить двусторонние и субрегиональные инициативы в области безбумажной торговли, которые возникли во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, чтобы построить действительно бесшовные и устойчивые цепочки поставок по мере того, как мы будем восстанавливаться вместе в эпоху после COVID-19.

Армида Салсия Алисджахбана – заместитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций и Исполнительный секретарь ЭСКАТО /// nCa, 19 февраля 2021 года