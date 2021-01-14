Туркменистан и Афганистан ввели в строй ряд объектов транспортных сообщений и коммуникаций

В церемонии приняли участи по видео-связи президенты и высокопоставленные чиновники

В четверг, 14 января, были введены несколько транспортно-коммуникационных объектов между Туркменистаном и Афганистаном. Все они построены и финансируются Туркменистаном.

Президенты и высшие должностные лица обеих стран приняли участие в торжества из нескольких мест по теле-мосту.

В числе объектов:

30-километровая железнодорожная линия между городами Акина и Андхой в Афганистане. Это продолжение железнодорожного сообщения Имамназар-Акина, которое также было построено Туркменистаном. Пункт Имамназар находится на границе между Туркменистаном и Афганистаном.

Международная оптико-волоконная система связи и транзитных потоков по маршрутам Имамназар (Туркменистан) – Акина (Афганистан) и Серхетабат (Туркменистан) – Тургунди (Афганистан).

Линия электропередачи между Керки (Туркменистан) и Шиберганом (Афганистан).

Президенты обеих стран обратились к собравшимся по видеосвязи.

Первым с речью выступил Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Его выступление было обращено к участникам мероприятия, присутствующим во Дворце «Рухыет» Лебапского велаята. Участники церемонии в Афганистане, а также в Марыйском велаяте наблюдали за происходящим по телемосту.

В своей речи Президент Туркменистана сказал, что «все три проекта, которые мы осуществили в сжатые сроки, объединены общим смыслом и общей целью – дать мощный импульс и обеспечить долгосрочное развитие наших стран, процветание и благополучие туркменского и афганского народов, содействовать широкому международному сотрудничеству, взаимопониманию, политической и социальной стабильности». Он также отметил, что реализация данных проектов является результатом многолетнего тесного и конструктивного туркмено-афганского сотрудничества.

Затем к участникам церемонии обратился Президент Исламской Республики Афганистан Мохаммад Ашраф Гани, наблюдавший за церемонией в Президентском дворце города Кабул. Тепло приветствовав собравшихся, он отметил, что для Афганистана и его народа данные мероприятия имеют особый смысл. Рассказав об истоках данных проектов, глава Афганистана выделил их значимость не только с точки зрения социально-экономического восстановления страны, но и укрепления региональной экономической интеграции. Глава Афганистана выразил признательность руководству Туркменистана за братскую поддержку и заботу о ближнем соседе. Он отметил, что Туркменистан объединяет не только страны региона, но и всего мира. Участники мероприятия заслушали выступление Президента Ашрафа Гани в режиме телемоста.

Затем выступили руководители структур железнодорожного транспорта, энергетики и связи Туркменистана и Афганистана. Рассказав собравшимся о грандиозной работе, проделанной со стороны Туркменистана и Афганистана для реализации нынешних инфраструктур, они доложили о готовности запуска железнодорожной ветки Акина-Андхой, международной оптико-волоконной системы связи и транзитных потоков по направлениям Ымамназар – Акина и Серхетабат – Тургунди, а также линии электропередачи от туркменского города Керки до афганского города Шиберган.

По завершении данных выступлений, ведущие церемонии попросили Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и Президента Исламской Республики Афганистан Мохаммада Ашрафа Гани дать благословение на ввод в эксплуатацию данных объектов.

Так, в режиме телемоста участники церемонии увидели как со станции Акина в сторону города Андхой в торжественной обстановке отправился железнодорожный состав, состоящий из 20-и груженых вагонов.

Помимо этого, с помощью специального устройства была введена в эксплуатацию линия электропередачи по направлению Керки-Шиберган. Участники мероприятия стали свидетелями подачи электроэнергии, наблюдая за технологической имитационной моделью подачи электричества по данной линии, которая была выведена на экран.

Также участники церемонии просмотрели видео-презентацию запуска международной оптико-волоконной системы связи и транзитных потоков по направлениям Ымамназар (Туркменистан) – Акина (Афганистан) и Серхетабат (Туркменистан) – Тургунди (Афганистан).

Железная дорога, несмотря на свою протяженность всего 30 км, важна в нескольких отношениях. Она пролегает вблизи к маршруту предполагаемой железнодорожной линии Пакистан-Афганистан-Узбекистан. Линия также служит точкой разворота маршрута Туркменистан-Афганистан-Таджикистан вверх в сторону Таджикистана. Кроме трасса увеличивает потенциал Лазуритового коридора. Это короткая железнодорожная линия с огромными возможностями.

Линия электропередачи по направлению Керки (Туркменистан) – Шиберган (Афганистан) протяженностью 153 километра и напряжением 500 кВт является частью проекта ЛЭП «Туркменистан – Афганистан – Пакистан», нацеленного на создание инфраструктуры для экспорта и импорта электроэнергии между тремя странами. Так, электроэнергия из Туркменистана будет подаваться в ряд городов Афганистана, в частности Мазари-Шариф, с дальнейшим выходом на города Пакистана./// nCa, 14 января 2021 года (основано на материалах МИД Туркменистана).