Нейтралитет Туркменистана – вдохновение для проекта коридора ТАПИ, маршрут стабильности и процветания в Афганистане

Тарик Саиди

В этом году отмечается серебряный юбилей нейтрального статуса Туркменистана.

Для того, чтобы понять значимость нейтралитета, следует иметь ввиду, что Туркменистан рассматривает все процессы через концепцию целостности. Это означает, что все явления взаимосвязаны.

В концентрических кругах, концепция целостности означает, что страна может процветать только при условии процветания всего региона. А континент способен процветать только при процветании всего мира.

Нейтралитет Туркменистана – это костяк данной концепции целостности.

Нейтралитет Туркменистана, обретенный в 1995 году и неоднократно подтверждённый мировым сообществом, – это живой, поступательно развивающийся организм.

Это не щит, за которым можно спрятаться. Статус нейтралитета – это обязательство приложить все усилия для задействования материальных и человеческих ресурсов Туркменистана во благо региона и всего мира.

Нейтралитет Туркменистана развивается постоянно для того, чтобы справиться с новыми и возникающими сложностями. Сегодня, когда над регионом и миром нависла темная тень различного рода вызовов, как природных, так и искусственных, Туркменистан поддерживает связи с регионом и миром посредством своего активного позитивного нейтралитета.

Международное сообщество признает, что мир и стабильность в Афганистане принесут прямую выгоду регионам Центральной и Южной Азии.

Туркменистан, придерживаясь своей концепции целостности и политики нейтралитета, оказывает экономическую и социальную помощь Афганистану с первых лет своей независимости.

Коридор ТАПИ – это кластер проектов и инициатив, предназначенных для Афганистана и нацеленных на то, чтобы установить стабильность и устойчивый мир во всем соседнем регионе. Польза коридора распространиться в глобальном масштабе.

ЧТО ТАКОЕ КОРИДОР ТАПИ?

Коридор ТАПИ включает следующие проекты:

Газопровод ТАПИ (Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия)

Линии электропередачи ТАП500 (Туркменистан-Афганистан-Пакистан)

Волоконно-оптическая линия связи ТАП (Туркменистан-Афганистан-Пакистан)

Автомобильная дорога ТАП (Туркменистан-Афганистан-Пакистан)

Железнодорожная линия ТАП (Туркменистан-Афганистан-Пакистан)

Центральный проект коридора ТАПИ – газопровод ТАПИ.

Давайте рассмотрим некоторые ключевые аспекты проекта газопровода ТАПИ

По газопроводу газ будет поступать в Афганистан, Пакистан и Индию.

На территории Афганистана Газопровода протянется на расстояние 774 км от Тургунди до Спин-Болдака.

В первые два года эксплуатации по ТАПИ будет поставляться 2 млрд.кубометров газа.

С третьего года и далее, Афганистан ежегодно будет получать до 5 млрд.кубометров природного газа.

Напрямую и косвенно в Афганистане проект ТАПИ создаст от 12000 до 14000 долгосрочных рабочих мест.

На этапе строительства газопровода ТАПИ население получит около 50000 рабочих мест.

Кроме того, откроется от 9000 до 11000 рабочих мест для сил безопасности вдоль коридора ТАПИ.

В среднем, афганская семья состоит из восьми человек. Это означает, что ТАПИ создаст средства к существованию для почти 400 тысяч человек на долгосрочной основе, и для 800 тысяч человек – на этапе строительства.

Проект поможет сдержать экономическую миграцию среди молодежи, поскольку они получат рабочие места вблизи мест своего проживания.

Коридор ТАПИ пройдет по пяти афганским провинциям:

Герат – население 3,027 млн.человек

Фарах – население 925 000 человек

Нимруз – население 156 000 человек

Гельманд – население 1,44 млн. человек

Кандагар – население 1,37 млн. человек

Общая численность населения этих пяти провинций составляет 5,5 млн.человек.

Общая численность населения Афганистана – 37,17 млн.человек.

Это означает, что около 15% населения Афганистана проживает на пути следования ТАПИ.

В бюджет Афганистана будут поступать от ТАПИ транзитные сборы в размере 900 млн.долл.США.

В настоящее время общий годовой бюджет Афганистана составляет 5,5 млн.долл.США.

Таким образом, транзитные сборы от ТАПИ означают 16%-ную добавку к бюджетным доходам Афганистана.

После ввода в эксплуатацию ТАПИ, Афганистан планирует оснастить автомобили комплектами для конверсии газа, т.е. автомобили и другие транспортные средства будут ездить на природном газе вместо бензина или дизеля. Это огромный плюс для окружающей среды.

В транспортном средстве, работающем на бензине, выбросы, вызывающие наибольшую озабоченность, включают регулируемые выбросы углеводородов, оксидов азота, монооксида углерода, а также углекислого газа.

С другой стороны, это же транспортное средство, работающее на природном газе, может с легокостью добиться нулевых выбросов, т.е. 0,02 оксидов азота.

Коридор ТАПИ ускорит развитие двух главных компонентов развития: Энергетики и Связанности.

Помимо природного газа и электричества, ТАПИ означает связанность, а связанность означает передвижение грузов по всей территории Афганистана. Это будет гарантировать мир и процветание.

В целях содействия развитию торговли, Афганистан планирует создание 8 сухих портов, 4 из которых будут размещены вдоль коридора ТАПИ.

Акина, Фарьяб.

Ислам Кала, провинция Герат.

Сухой порт Чаман Спинболдак, Кандагар

Тургунди, провинция Герат.

Этот проект простимулирует транзитную и экспортную торговлю во всех направлениях – в Центральную Азию, Южную Азию, Китай, Россию и Европу.

Очень важно то, что правило 10% поможет распространить эффект от коридора ТАПИ по территории всего Афганистана.

Согласно исследованию Политехнического Института Ренсселера, Нью-Йорк, опубликованному в июле 2011 году, если 10% населения обладает непоколебимым убеждением, их убежденность всегда принимается большинством общества. Ученые применили вычислительный и аналитический метод для того, чтобы вычислить тот переломный момент, когда вера меньшинства становится мнением большинства.

Когда коридор ТАПИ начнет приносить прямую пользу 15% населения Афганистана, сыграет эффект домино. Остальная часть населения откажется от насилия и присоединится к экономическому буму./// nCa, 2 декабря 2020 г.