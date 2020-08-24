МЕДЖЛИС ТУРКМЕНИСТАНА ПРИНЯЛ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К РЯДУ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОКУМЕНТОВ

22 августа 2020 года в формате видеоконференцсвязи состоялось десятое заседание шестого созыва Меджлиса Туркменистана.

На заседании приняли участие руководители профильных министерств и ведомств страны, также представители средств массовой информации. В ходе собрания были рассмотрены проекты Постановлений Меджлиса Туркменистана о принятии ряда законов и присоединении к ряду значимых международно-правовых документов, а также на модернизацию законодательной базы страны.

В рамках заседания были рассмотрены проекты Постановлений Национального Парламента Туркменистана: «О ратификации поправки к Монреальскому протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой» от 2016 года, «О присоединении к Соглашению по охране Афро-Евразийских мигрирующих водно-болотных птиц» от 1999 года, «О присоединении к Конвенции по сохранению мигрирующих видов диких животных» от 1983 года, «О ратификации Протокола по оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря» от 2018 года, «О ратификации Европейского соглашения о международных автомагистралях» от 1975 года, «О ратификации Европейского соглашения о международных магистральных железнодорожных линиях» 1985 года, «О ратификации Европейского соглашения о важнейших линиях международных комбинированных перевозок и соответствующих объектах» от 1991 года, «О ратификации Европейского соглашения, дополняющего конвенцию о дорожном движении 1968 года», «О ратификации Европейского соглашения, дополняющего конвенцию о дорожных знаках и сигналах 1968 года», «О ратификации Протокола о разметке дорог к Европейскому соглашению, дополняющему конвенцию о дорожных знаках и сигналах 1968 года», «О присоединении к Марракешскому договору об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям» от 2013 года, «О присоединении к Международной конвенции об охране прав исполнителей, изготовителей фонограмм и вещательных организаций» от 1961 года.

Вынесенные на рассмотрение очередного заседания шестого созыва Меджлиса проекты Постановлений о присоединении к международно-правовым актам были единодушно одобрены и приняты.

/// MFA Turkmenistan, 24 August 2030