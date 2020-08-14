Пакистан борется с COVID19 при помощи системы «Умная изоляция»

Глобальная пандемия затронула все сферы жизни в целом и экономику в частности. Спад экономики в развивающихся странах еще больше обострил проблему поддержания баланса между жизнью и средствами к существованию. Для борьбы с неизвестной болезнью во всем мире в полной изоляции оказываются города и страны. Пакистан, понимая серьезность проблемы для группы со средним и нижним средним доходом, выступил со стратегией «умных ограничений» вместо полной блокировки; это означает, что ограничения накладываются только в районах, определяемых как горячая точка, а в остальных районах жизнедеятельность продолжается в обычном режиме. Успех Пакистана в борьбе с Covid-19 обусловлен именно системой «умных ограничений», более решительными усилиями по обеспечению соблюдения стандартных оперативных процедур (SOP) и общенациональной осведомленности. Эта стратегия привела к созданию баланса и спасению людей от “голода” и от “вируса”. Хотя борьба еще не закончена, но резкое снижение числа смертей, а также новых зарегистрированных случаев дало достаточные основания для принятия решения по возвращения к “нормальному режиму жизни” в соответствии с тщательно разработанными инструкциями.

Цель умных ограничений заключалась в том, чтобы защитить страну, особенно тех, кто получает ежесуточную зарплату, от худшего экономического сценария, а также обеспечить безопасность от Covid-19. Такая стратегия привела к резкому контролю и сохранению баланса между жизнями и средствами к существованию.

Руководство Пакистана сохраняло последовательную позицию, чтобы избежать введения полной изоляции по экономическим соображениям. Эмпирические данные, представленные Национальным центром командования и управления (НКОК), свидетельствуют о том, что в стране наблюдалось 28-процентное сокращение критических случаев Covid-19 из-за умной системы изоляции, а также соблюдения стандартных операционных процедур (СОП). Решение правительства ввести «умную изоляцию» в районах, сообщающих о резком росте заболеваемости, дало желаемые результаты, поскольку число случаев заболевания неуклонно сокращалось, кроме того, значительное сокращение числа положительных случаев произошло по мере того, как страна преодолела 100-дневную отметку в своей борьбе с коронавирусом. Страны по всему миру экспериментируют со стратегиями сглаживания кривой Covid-19, стратегия Пакистана получила одобрение генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антонио Гутерриша. Он написал в своем посте в Twitter, о том, что «борьба с пандемией Covid-19 не имеет выбора между здравоохранением или рабочими местами». «Они взаимосвязаны. Мы либо победим на всех фронтах, либо потерпим поражение на всех фронтах», – заявил генсек ООН.

“Мир открыл единственное решение [в борьбе с коронавирусом] – умная изоляция, которая позволяет вести экономическую деятельность со стандартной операционной процедурой. Мы являемся одними из пионеров этого подхода”, – говорится в сообщении премьер-министра Пакистана в Twitter.

В своем последнем исследовании Имперский колледж Лондона поставил Пакистан на четвертое место по распространению коронавируса в стране, основываясь на данных от 20 июля. Пакистан достиг показателя 0,73, при условии, что страны, получившие рейтинг ниже 1, считаются лучшими в своих усилиях по борьбе с Covid. Интересно, что страны, такие как Германия и Португалия, расположенные в рейтинге выше Пакистана, также выступают за концепцию «умная изоляция».

«Но теперь, когда результаты показывают, что эта мера работает, многие развивающиеся страны также продвигают эту политику. Германия, Италия и Португалия также обсуждают вопрос об изоляции городов, чтобы предотвратить новый рост числа случаев заражения коронавирусом. Все больше и больше стран изолируют отдельные территории, а не всю страну», – пишет базирующаяся в Бангладеш новостная служба Business Standard, высоко оценивая пакистанский подход к «умной изоляции». С течением времени не только страны, но и международные организации присоединились к призыву Пакистана балансировать между жизнью и средствами к существованию, чтобы предотвратить массовые увольнения и последующую гибель людей из-за голода.

«К концу года 12 000 человек в день могут умереть от голода, вызванного из-за ограничений по Covid-19, и это потенциально больше, смертность от самой болезни. Это больше, чем пиковая глобальная смертность от коронавируса в размере 10 000 человек в день в апреле», – говорится в докладе, опубликованном Оксфам, Международной конфедерацией из 20 НПО, работающих в более чем 90 странах против несправедливости, вызывающей бедность.

«Появляются новые очаги голода. Страны со средним уровнем дохода переживают быстро растущий голод, поскольку по миллионам людей, которые только собирались справиться с проблемой, ударила пандемия», – отмечается в отчете.

Сбалансированный подход Пакистана также получил одобрение всемирно известных ученых, организаций, а также международных средств массовой информации. Согласно Daily Mail, Нобелевский лауреат ученый Майкл Левитт также предупредил в мае, что изоляция из-за коронавируса может привести к большему количеству смертей, чем к спасению жизней, поскольку решение изолировать людей мотивировано “паникой”, а не наукой.

Билл Гейтс, комментируя это в телевизионной программе, также высоко оценил усилия Пакистана по разработке продуманных мер по борьбе с распространением коронавируса.

В настоящее время Пакистан возвращается к нормальной жизни с возобновлением деловой и экономической деятельности, включая авиасообщения. Однако постоянная осторожность, строгое осуществление процедур и реакция населения на ключевые уроки борьбы с коронавирусом должны стать основой для постоянной нормализации жизни. Нарушения установленных инструкций, вероятно, вызовет следующую волну болезни, как это происходит во многих странах по всему миру.

Опираясь на опыт Пакистана, центральноазиатские государства могут также разработать стратегию “умной изоляции”, в соответствии с которой только критические области (горячие точки), будут изолироваться, а другие будут функционировать под управлением стратегии. Это должно не только помочь контролировать распространение эпидемии, но и поддержать экономический цикл в движении. «Умная изоляция» вкупе со сбалансированными предупредительными / ограничительными мерами и информированием общественности должна оказаться эффективным механизмом для борьбы с заболеванием, поскольку «целостный подход всего общества» является единственным «лекарством». /// nCa, 14 августа 2020 года (в сотрудничестве с посольством Пакистана в Ашхабаде)