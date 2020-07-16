ВОЗ одобряет меры по предотвращению пандемии в Туркменистане и призывает к постоянной бдительности

Тарик Саиди

Делегация ВОЗ завершила свою десятидневную консультативную миссию в Туркменистане. В среду (15 июля 2020 года) в Ашхабаде состоялся брифинг для информирования дипломатического сообщества и средств массовой информации об итогах визита.

Позже ВОЗ и туркменская сторона провели онлайн-брифинг для международных средств массовой информации.

Делегацию ВОЗ в Туркменистане возглавляла д-р Кэтрин Смолвод, старший сотрудник по чрезвычайным ситуациям Европейского бюро ВОЗ. С 6 по 15 июля делегация проинспектировала медицинские учреждения в нескольких велаятах и провела встречи с представителями здравоохранения и другими должностными лицами.

Г-жа Смолвуд подчеркнула главный посыл – даже несмотря на то, что в Туркменистане нет зарегистрированных случаев заболевания, страна должна продолжать принимать меры, практикующиеся в условиях заражения Covid-19.

Она высказала некоторые замечания и рекомендации:

Covid-19 прямо или косвенно затронул все страны мира.

Это новый вирус, и его изучение продолжается.

Риск для каждой страны очень высок.

Мы должны быть гибкими в нашем подходе.

Туркменистан – единственная страна в Европейском регионе ВОЗ, где не зарегистрировано случаев заболевания Covid-19.

Туркменистан признает риски Covid-19 и инвестировал средства в превентивные меры.

Мы дали Туркменистану ряд стратегических рекомендаций, которые включают в себя желательность дополнительных мер, предотвращение передачи инфекции, дальнейшее укрепление режимов безопасности здравоохранения, изоляцию предполагаемых случаев заболевания и отслеживание их контактного круга, а также информирование о любых необычных случаях.

Во время онлайн-брифинга г-жа Смолвуд сообщила, что Центральная лаборатория Туркменистана провела более 60000 тестов на Covid-19. Она добавила, что лаборатория располагает всем необходимым оборудованием и квалификацией для проведения таких тестирований.

Вице-премьер, министр иностранных дел Рашид Мередов и министр здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана Нурмухаммед Аманнепесов подтвердили, что Туркменистан уже предпринимает действия, проводимые в условиях Covid-19.

Мередов сказал: «Мы не исключаем влияния природных факторов на распространение опасных веществ, в том числе вирусов. Особенно это пыльные и соленые бури со дна Аральского моря».

Министр здравоохранения Аманнепесов заявил, что правительство обеспокоено воздушными массами, образовавшимися в зоне экологического бедствия бассейна Аральского моря.

Он сообщил, что для укрепления профилактического и терапевтического потенциала сектора здравоохранения из-за рубежа поступила свежая партия медикаментов и медикаментозных средств.

Загрязненный воздух, о котором говорили Мередов и Аманнепесов, поражает верхние дыхательные пути. Это случалось и в прошлом, когда пары, поднимающиеся из Аральского моря, рассеивались по региону сильными ветрами. Симптомы и эффект идентичны поведению Covid-19.

Не вдаваясь в технические детали, необходимо взглянуть на полную картину. Туркменистан уже предпринял шаги, которые были бы предприняты в случае вспышки Covid-19:

Ношение масок обязательно во всех общественных местах.

Дезинфицирующие средства для рук и антибактериальные влажные салфетки предоставляются бесплатно на входе в каждый рынок, магазин и офис.

Средства массовой информации просвещают людей о важности ношения масок, социального дистанцирования и естественных методов укрепления иммунитета.

Воздух в некоторых районах был продезинфицирован с помощью аэрозолей.

Температура посетителей измеряется на входе в каждый торговый центр, а также в пунктах въезда/выезда из городских районов.

Междугороднее железнодорожное сообщение приостановлено на десять дней.

Междугороднее автобусное сообщение приостановлено на десять дней.

Некоторые крупные торговые центры закрыты на десять дней.

Некоторые банкетные и свадебные залы также закрыты на десять дней.

Людям рекомендуется оставаться дома.

Медицинские службы выезжают в отдаленные и сельские районы для выдачи медицинских масок и санитарных принадлежностей по сниженным ценам.

Груз на всех автомобильных, железнодорожных и воздушных пунктах перед въездом на территорию Туркменистана окуривается и дезинфицируется. /// nCa, 16 июля 2020 г.

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Ниже приводится пресс-релиз, опубликованный МИД Туркменистана:

Брифинг по итогам визита в Туркменистан миссии Европейского регионального бюро ВОЗ

15 июля 2020 года в здании Торгово-промышленной палаты Туркменистана состоялся брифинг по итогам визита в Туркменистан консультативно-технической миссии Европейского регионального бюро Всемирной Организации Здравоохранения (ЕРБ ВОЗ). Как известно, данную миссию возглавила г-жа Катрин Смолвуд, старший специалист по вопросам чрезвычайных ситуаций ЕРБ ВОЗ.

В брифинге приняли участие руководители и представители Министерств иностранных дел, Здравоохранения и медицинской промышленности, Сельского хозяйства и окружающей среды Туркменистана, Государственного комитета водного хозяйства Туркменистана, главы дипломатических миссий и представители международных организаций, работающие в Туркменистане, представители национальных средств массовой информации Туркменистана, а также зарубежные корреспонденты, аккредитованные при МИД Туркменистана.

Выступив на мероприятии, Министр здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана Н.Аманнепесов, дал высокую оценку работе миссии ЕРБ ВОЗ в Туркменистане и озвучил результаты последнего заседания Правительственной комиссии по борьбе с опасными инфекционными заболеваниями, состоявшегося 12 июля текущего года. Министр озвучил практические действия, осуществляемые в контексте дальнейшего усиления превентивных мер, нацеленных на предупреждение распространения опасных инфекционных заболеваний в стране. Данная информация была также наглядно представлена в видеоматериалах.

Далее выступила Глава странового офиса ВОЗ Паулина Карвовска. Она выразила благодарность туркменской стороне за содействие в организации визита миссии ВОЗ и отметила усилия Правительства Туркменистана по консолидации действий в борьбе с глобальной пандемией.

Затем руководитель миссии Катрин Смолвуд поделилась итогами проделанной в Туркменистане десятидневной работы, в ходе которой эксперты посетили различные медицинские учреждения, пункты въезда, лаборатории в регионах и столице страны, встречались с медработниками, ознакомились с проводимыми мероприятиями в области эпидемиологического надзора. Она отметила, что Туркменистан остаётся единственной страной в европейском регионе ВОЗ, где не зарегистрировано не единого случая заболевания вызванного COVID-19. Поэтому, нужно продолжать укреплять превентивные меры, начатые в Туркменистане, добавила она. Так, эксперты ВОЗ поделились стратегическими рекомендациями по повышению уровня готовности и мер реагирования на случай COVID-19.

Затем выступил Министр иностранных дел Рашид Мередов. Он выразил благодарность экспертной миссии ВОЗ за конструктивную деятельность, рекомендации и предложения которые дополняют практические меры, предпринимаемые в Туркменистане по предотвращению распространения коронавируса нового типа. Была подчёркнута ключевая и лидирующая роль ВОЗ в координации деятельности международного сообщества в борьбе с COVID-19.

Р.Мередов отметил необходимость учитывать все научные исследования, включая воздействие природных факторов на возникновение и распространение различного рода опасных инфекций. В этом контексте была затронута Аральская проблематика и подход к ней Правительства Туркменистана. Ввиду географических особенностей Туркменистана, говорилось о пыльно-солевых бурях, способных переносить вредные вещества со дна высохшего Аральского моря на большие пространства, что представляет собой угрозу для жизни человека. Здесь подчеркивалась значимость продолжающихся научных исследований по изучению взаимосвязи между уровнями загрязнённости воздуха и заболеваемости отдельными видами болезней. Так, Министр отметил о начале процедур обеззараживания воздуха посредством специальной авиационной техники с целью предотвращения распространения патогенных микроорганизмов воздушным и воздушно-капельным путем.

В этом контексте, Р.Мередов еще раз призвал к сотрудничеству по линии научной дипломатии, что способствует поиску информации о происхождении особо опасных вирусов, а также разработке методов и средств лечения опасных инфекционных заболеваний и их профилактики, включая разработку вакцин. Было подчеркнуто, что приверженность Туркменистана данным целям уже отражена в присоединении страны к Платформе C-TAP и другим механизмам ВОЗ.

В своем выступлении, Постоянный координатор ООН в Туркменистане Елена Панова отметила высокий уровень сотрудничества Туркменистана со всеми структурами ООН. Отметив значимость национального Плана Туркменистана по обеспечению готовности к противодействию и реагированию страны на острые инфекционные заболевания разработанного в сотрудничестве с ООН, Е.Панова подчеркнула необходимость снижения последствий социального и гуманитарного характера, вызванных пандемией.

В заключение брифинга, стороны выразили необходимость продолжать совместную работу на благо всего человечества, путем солидарности и взаимной поддержки. /// МИД Туркменистана, 15 июля

Фоторепортаж с мероприятия

Брифинг состоялся в здании Торгово-промышленной Палаты Туркменистана. Здесь также была организована небольшая выставка производимых в Туркменистане средств личной гигиены и защиты.

/// nCa, 16 июля 2020 г.