Ашхабадская музыкальная школа № 4 подвела итоги учебного года праздничным концертом

Эльвира Кадырова

20 мая в Малом зале Туркменской Национальной Консерватории им.Маи Кулиевой по заведенной традиции прошел отчетный концерт учащихся и творческих коллективов столичной Детской Школы Искусств № 4.

Концерт был приурочен ко Дню Ашхабада и стал своеобразным творческим отчетом школы за прошедший учебный год.

Одно из центральных мест в программе музыкального праздника заняли выступления оркестровых и ансамблевых коллективов духовых, струнных инструментов, продемонстрировавших важное направление в деятельности школы – коллективное музицирование.

Так, оркестр народных инструментов – коллектив, где гармонично «уживаются» национальные инструменты и инструменты классического семейства, подарил аудитории собственную интерпретацию миниатюры из балета «Лебединое озеро» – «Танец маленьких лебедей» П.Чайковского. Зрители восторженно аплодировали юным музыкантам, которым удалось искусно отыграть один из шедевров золотого фонда классической музыки.

Под небом Парижа …на несколько минут оказались гости концерта благодаря оркестру духовых инструментов, исполнившего одноименной вальс известного французского композитора Юбера Жиро.

Надо отметить, что репертуар сольных номеров из года в год становится шире и богаче. Участники концерта, выступившие соло, на языке скрипки, гитары, дутара, фортепиано и ксилофона, виртуозно представили произведения туркменских и мировых классиков.

Зал очаровали таинство «Лесной сказки» Нуры Халмаммедова, темпераментный «Танец с саблями» А.Хачатуряна, стремительная вариация «Град» А.Глазунова, латиноамериканские мотивы «Бразильского танца» Жоао Пернамбуко.

Приятно удивили и дебютировавшие в программе этого года дуэты. Так, в исполнении фортепианного дуэта прозвучал один из полонезов Франца Шуберта. А в роли концертмейстера для юной виолончелистки, исполнившей «Тарантеллу» Х.Магтымгулыева, попробовала себя пианистка-ученица.

Увенчали концертную программу звонкие голоса сводного хора ДШИ «Певчие соловьи». Ребята спели украинскую народную песню «Щедрик» и композицию «Gutlag» на туркменском языке.

По завершению концерта слушатели высказали слова благодарности и восторженные отзывы в адрес молодых талантов, педагогов и руководства школы. Хочется пожелать преподавателям и ученикам Детской Школы Искусств № 4 города Ашхабада новых высот, творческого вдохновения и успехов на музыкальном поприще./// nCa, 22 мая 2020 г.