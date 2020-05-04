Грузопоток по железной дороге Казахстан-Иран-Туркменистан на фоне пандемии снизился, но не значительно

Эльвира Кадырова

Под воздействием ограничительных мер из-за пандемии коронавируса, предпринимаемых в транспортной сфере государствами, несколько снизился грузопоток по одной из важнейших транспортных магистралей Центральной Азии – железной дороге Казахстан – Туркменистан – Иран.

Так, по итогам первого квартала 2020 года по сегменту железной дороги Серхетяка (Туркменистан) – станция Болашак (Казахстан) было перевезено около 273 000 тонн различных грузов, сообщает газета «Деловой Казахстан». Это меньше показателей аналогичного периода 2019 года на 31 451 тонну.

Пандемия нарушила установившиеся транспортные соединения между производителями и рынками сбыта во всем мире и внесла серьезные изменения в деятельность транспортных и логистических компаний. Вместе с тем, как отмечает издание, наблюдается смещение грузопотоков на железнодорожный транспорт.

За этот период из Туркменистана прибыло 105 поездов (4725 вагонов), перевозивших 27385 тонн грузов, а из Казахстана отправлено – 97 поездов (4392 вагона) с объемом грузов 255 574 тонны.

Через станцию Болашак в Афганистан и Туркменистан осуществляется перевалка такой продукции, как пшеница, мука, продукты перемола, ячмень, овес, чечевица.

Здесь же транзитом проходят контейнерные поезда по маршруту Алтынколь – Болашак – Серхетяка (Туркменистан) – Акяйла (Туркменистан). По этому маршруту перевозятся автозапчасти, электронное оборудование, товары хозяйственного потребления.

В 2019 году общий объем грузоперевозок на маршруте превысил 1 млн тонн грузов. Однако, операционная мощность этой железнодорожной магистрали в 10 раз выше и может составить до 12 млн.тонн грузов в год.

Железнодорожный коридор Казахстан-Иран-Туркменистан был запущен в 2014 года.

Для повышения логистической привлекательности маршрута Казахстан-Туркменистан железнодорожные власти обеих стран периодически вводят понижающие тарифы на перевозки. /// nCa, 4 мая 2020 г.