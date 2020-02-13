Проект «Центральноазиатская инициатива по пустыням (CADI/КАДИ) – Сохранение и устойчивое использование пустынь Туркменистана»

Каррыева Ширин, Менеджер проекта CADI/КАДИ в Туркменистане

В 2019 г. стартовал региональный проект Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана и Фонда Михаэля Зуккова (Германия) «Центральноазиатская инициатива по пустыням (CADI/КАДИ) – Сохранение и устойчивое использование пустынь Туркменистана». Финансирование проекта осуществляется за счет Федерального Министерства по окружающей среде, охране природы, строительства и ядерной безопасности Германии (BMUB).

Совместно с партнерами в целевых странах — Казахстане и Узбекистане – проект CADI/КАДИ реализуется в сотрудничестве с Университетом Грайфсвальда, Фондом Михаэля Зуккова по охране природы (г. Грайфсвальд) и субрегиональным отделением для стран Центральной Азии Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО).

Цель и задачи проекта – содействие сохранению биологического разнообразия и развитию экосистемных функций пустынь Туркменистана; подготовка научно-технического обоснования для выдвижения пустынных экосистем в список Всемирного наследия ЮНЕСКО; проведение мероприятий по улучшению управления и расширению территории одного из существующих пустынных заповедников; техническая поддержка и проведение совместных полевых исследований, обучение персонала заповедников, распространение полученных знаний и информирование общественности.

Проект успешно осуществляется совместно с сотрудниками государственного природного заповедника «Берекетли Гарагум» и Репетекского государственного биосферного заповедника, национальными и международными научными экспертами.

Так, начиная с весны 2019 г. осуществлены четыре совместные научные полевые экспедиции в заповедники «Берекетли Гарагум» и Репетек, а также были исследованы сухие субтропические пустыни Приатречья и Прикаспия для изучения компонентов биоразнообразия (ботанические и зоологические полевые экспедиции), обновления научных данных.

На основе результатов полевых экспедиций национальными научными экспертами подготовлены и представлены отчеты, которые являются базовой информацией в подготовке номинационного досье для выдвижения пустынных экосистем умеренного пояса в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

После завершения полевых экспедиций был проведен семинар с участием международных экспертов по оценке эффективности управления заповедника «Берекетли Гарагум». Подготовлен отчет «Применение инструмента мониторинга эффективности управления в условиях заповедника «Берекетли Гарагум». Также был определен существующий потенциал заповедников «Берекетли Гарагум» и Репетекского для создания на их базе информационных визит-центров.

Одним из результатов проекта станет подготовка обоснования для пересмотра и расширения границ заповедника «Берекетли Гарагум» и создания благоприятных условий обитания для диких копытных, мигрирующих за пределы заповедника на водопой.

Проект CADI/КАДИ инициирует процесс номинирования пустынь умеренного пояса Центральной Азии на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. С этой целью с 28 по 31 января 2020 г. в Международной Академии по охране природы (Вильм, Германия) был проведен семинар, в котором приняли участие более 20-ти представителя от стран региона ЦА, а также международные консультанты.

Туранские пустыни умеренного пояса (согласно классификации Удварди, 1975) являются уникальным природным регионом, который зачастую остается без должного внимания международного сообщества. Они представляют собой важные районы обитания и миграции различных видов, включая копытных и птиц. Наряду с этим они являются огромными пространствами суши с многочисленными экосистемными услугами.

Несмотря на их экологическую значимость, пустыни умеренного пояса согласно исследованию Международного союза охраны природы (МСОП/IUCN, 2020) являются одним из наименее представленных биомов мирового значения в рамках Конвенции Всемирного наследия.

Большинство территорий умеренных пустынь на нашей планете находятся в Центральной Азии, страны которой несут особую ответственность за сохранение этих пустынь. Туранские пустыни характеризуются особыми климатическими условиями и уникальным видовым разнообразием. Это также является выдающимся образцом происходящих экологических и/или биологических процессов в эволюции и развитии земных экосистем, растительных и животных сообществ. Исходя из этого, целью проекта CADI/КАДИ является улучшение охраны и устойчивого использования пустынь Центральной Азии, включая их уникальное биологическое разнообразие.

Проект CADI/КАДИ поддерживает инициативу номинации пустынь умеренного пояса Центральной Азии на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, по желанию государств-сторон Конвенции о Всемирном наследии.

Участниками семинара была выражена полная поддержка по совместной подготовке серийной транснациональной номинации на включение в список Всемирного наследия на основе отобранных и согласованных объектов туранских пустынь умеренного пояса в Казахстане, Туркменистане и Узбекистане.

В Туркменистане это следующие охраняемые природные территории: государственные природные заповедники «Берекетли Гарагум», Гаплангыр и Репетекский государственный биосферный заповедник.

Планируется создать Региональную рабочую группу по подготовке номинационного досье «Туранские пустыни умеренного пояса», в которую будут входить представители профильных ведомств и проекта КАДИ/CADI в каждой стране региона.

Участниками были обсуждены и согласованы план мероприятий, требования и сроки подачи заявки. Эта и другая деятельность проекта CADI/КАДИ будет осуществлена в 2020-2021 гг./// nCa, 13 февраля 2020 г.

Веб-сайт проекта: https://cadi.uni-greifswald.de/en/about-cadi/project-partners/#toggle-id-4