Иранская ситуация – несколько слов в адрес Ирана, несколько слов Западу и несколько слов Центральной Азии – Часть 1

Тарик Саиди

Цены на бензин в Иране выросли на 50%. Это привело к беспорядкам, которые нанесли ущерб государственной и частной собственности. Не обошлось и жертв, когда власти расправились с бунтовщиками тяжелой рукой.

Беспорядки утихли, хотя они могут тлеть некоторое время.

Президент Ирана Рухани объявил в среду (20 ноября), что «заговоры, вынашиваемые врагами», были сорваны, и «народ вышел победителем из еще одного исторического испытания».

Как сообщает официальное информационное агентство Ирана IRNA, выступая в парламенте, Рухани заявил, что, несмотря на экономические проблемы, народ никогда не позволит определенным элементам служить интересам врага.

Между тем, несколько СМИ сообщили, что израильские военные нанесли в среду десятки ударов по иранским целям в Сирии, нанеся «широкомасштабную» атаку в ответ на ракетный обстрел контролируемых Израилем Голанских высот накануне.

В тот же день представитель американской разведки заявил, что ракетные силы Ирана являются крупнейшими на Ближнем Востоке.

Также в тот же день в Ираке прошли акции протеста по поводу информации, содержащейся в просочившейся партии секретных документов, описывающих влияние Ирана в Ираке на самом высоком уровне.

Также в среду король Саудовской Аравии Салман в своем ежегодном обращении к Совету Шуры заявил, что международное сообщество должно остановить ядерные и баллистические ракетные программы Тегерана и его региональное вмешательство.

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Ситуация в Иране ухудшается с прошлого года. Темп провокаций и противодействия провокации неуклонно растет, ставки высоки.

Война на Ближнем Востоке, потенциально, не будет ограничена ни географией, ни масштабами – и, как только она начнется, никто не будет иметь решающего влияния, чтобы остановить ее.

Несмотря на то, что это может быть бесполезно, важно озвучить несколько слов предостережения Ирану и Западу и кое-что порекомендовать Центральной Азии.

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Для Ирана

Повышение цен на бензин, безусловно, послужило катализатором, но нельзя отрицать тот факт, негодование подпитывается также растущими экономическими проблемами простых граждан, сочетанием плохого управления и повторного введения санкций.

Внезапное повышение цен на бензин на 50% должно было потрясти большинство населения, особенно учитывая тот факт, что повышение цен на топливо напрямую ведет к росту цен на все остальное.

Правительство отреагировало быстро, оказав денежную помощь наиболее пострадавшим слоям населения, но это лишь временная мера.

Для решения вопроса о топливе следует использовать двусторонний подход: 1. Уменьшить расход топлива; и 2. Увеличить мощности местных нефтеперерабатывающих предприятий.

В настоящее время среднесуточное потребление бензина в Иране составляет около 2,49 млн. баррелей, в то время как ежедневная переработка равна почти 2,23 млн. баррелей. Дефицит между спросом и местным предложением составляет около 10%.

Необходимо срочно расширить нефтеперерабатывающие мощности. Для этого несколько дружественных стран, таких как Россия, Китай и Турция, могли бы предоставить технологии и оборудование.

Еще более важным, представляется необходимость перехода на электромобили, что сократит потребление топлива.

Большая часть топлива, потребляемого автомобилями в Иране, расходуется на поездки на работу или в пределах городов. Как мы видим на примере Китая, для этой цели существуют дешевые и надежные электромобили. И не обязательно, что каждый электромобиль должен быть Теслой. Китайские электромобили обходятся в среднем от 2000 до 2500 долларов США. На одном полной зарядке они проходят 100-120 км, а время зарядки составляет 5-8 часов. Скорость может не понравиться многим иранцам, потому что такие автомобили обычно не ездят со скоростью не больше 50-70 км в час. Однако, учитывая тот факт, что в пределах города невозможно выйти за пределы этих ограничений скорости из-за перегруженного движения, китайские транспортные средства должны быть вполне пригодны для средней семьи.

Эта идея не нова для Ирана.

Двухместный электромобиль под названием “Yooz” (Пантера) уже прошел экспериментальную стадию. На опыте Yooz можно начать конструировать электромобили, которые одновременно были бы доступными, надежными и такой емкостью аккумулятора, чтобы хватило на полный рабочий день.

Еще один простой способ – это выбрать несколько хороших моделей из Китая, первоначально импортировать их, а затем создать совместные предприятия с Китаем. Это поможет сэкономить углеводородное топливо, поспособствует очистке воздуха и созданию рабочих мест.

Если говорить о рабочих местах, то это та область, на которой властям нужно больше сосредоточиться.

Пищевая промышленность, в частности халяльная пищевая промышленность – это еще одна сфера, в которой Иран может обрести восприимчивые экспортные рынки.

Одним из сдерживающих факторов на пути развития пищевой промышленности является нехватка воды. Частично вопрос можно решить путем объединения солнечных электростанций с заводами по переработке воды.

Особенности экономики в крупных городах и малых городах сильно отличаются друг от друга в Иране. Необходимы локализованные решения при полной поддержке государства по созданию рабочих мест для трудоспособного населения.

Еще один фактор, который следует учесть. Настало время переоценить необходимость сохранения иранского влияния в различных странах и регионах.

Необходимо также пересмотреть политические позиции, которые привели к трениям на Ближнем Востоке.

Это простой вопрос расчета экономических выгод, который принесет мирное сосуществование.

Для Запада

Власти США, в том числе Помпео, приветствовали протестующих в Иране. Есть признаки того, что американцы, возможно, сделали больше, чем просто поприветствовали протестующих. По крайней мере, такова официальная позиция Ирана, о которой говорили Верховный лидер Хамней и президент Рухани.

История уже знает кровавые примеры вмешательства Запада в иранские дела. Иранский народ до сих пор не забыл переворот ЦРУ против Мохаммеда Моссадыка в 1953 году.

Несмотря на всю поддержку Запада, в частности США, режим шаха после низложения Моссадыка просуществовал не более 25 лет.

Главное объяснение заключается в том, что, несмотря на многовековое взаимодействие, Запад не понимает внутреннего устройства иранского народа. /// nCa, 21 ноября 2019 г.

Продолжение следует. . .