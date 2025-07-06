Помощь родителям в создании наилучших условий для развития детей: тренинг для медицинских работников в Туркменистане

Ашхабад, 4 июля 2025 года — 3–4 июля ЮНИСЕФ совместно с Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана провел двухдневный тренинг для специалистов системы здравоохранения, работающих в сфере раннего развития ребенка. Целью мероприятия стало укрепление навыков эффективного общения и взаимодействия с семьями, чтобы родители получали своевременную и профессиональную поддержку в вопросах ухода и воспитания детей раннего возраста.

Интерактивные сессии были направлены на развитие у участников навыков конструктивного диалога с родителями, акцентируя внимание на поддерживающем и уважительном общении. Медицинские работники отрабатывали техники консультирования, обсуждали распространённые трудности, с которыми сталкиваются родители, а также рассматривали, как чуткое и отзывчивое взаимодействие между ребёнком и взрослым способствует его полноценному развитию. Программа тренинга охватывала ключевые темы, включая уход, соответствующий возрасту, детское питание согласно рекомендациям ВОЗ, а также вовлечение родителей в наблюдение за развитием ребёнка через повседневные действия.

В рамках мероприятия участники также ознакомились с новым пособием для родителей, разработанным с целью помочь семьям отслеживать развитие ребёнка с рождения до пяти лет. Медицинские специалисты обсудили, как проводить встречи с родителями для сбора обратной связи и адаптации пособия к практическим реалиям и потребностям семей.

Укрепляя профессиональные навыки медицинских работников, ЮНИСЕФ и его партнёры способствуют созданию более эффективной системы поддержки семей — чтобы каждый ребёнок в Туркменистане рос здоровым, окружённым заботой и имел все условия для реализации своего потенциала с самых первых лет жизни. ///nCa, 6 июля 2025 г. (в сотрудничестве с ЮНИСЕФ Туркменистан)