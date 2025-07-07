Путешествие сквозь время и космос: История уникальной космический печи, разработанной туркменскими ученными

Энеджан Алтыева, заведующая отделом Государственного музея Государственного культурного центра Туркменистана

В Государственный музей Государственного культурного центра Туркменистана передан необычный экспонат – уникальная технологическая установка, изобретённая туркменскими учёными и ставшая теперь историей развития технической науки нашей страны. А именно – зеркально-лучевая печь для зонной плавки полупроводниковых материалов в условиях невесомости, не просто действующая модель, а подлинник, побывавший в космосе.

Агрегат создавался для моделирования технологического процесса на базе ныне – Института солнечной энергии при Государственном энергетическом институте Туркменистана Министерства энергетики Туркменистана (передан в структуру вуза в 2019 г. из АНТ), ранее – Научно-производственного объединения «Солнце». Работа протекала при поддержке двух общесоюзных, ныне российских НИИ: Института космических исследований (специализируется на разработке и изготовлении научных приборов, которые позволяют исследовать Луну, планеты, Солнце и далёкую Вселенную, решает задачи по космической физике, астрофизике, физике планет и малых тел солнечной системы, физике Солнца и солнечно-земных связей, космической плазмы и нелинейной геофизики), а также Центрального научно-исследовательского института машиностроения (с 2019 года входит в структуру Госкорпорации «Рос­космос», Центра управления полётами, занимается техническим обеспечением полётов космических аппаратов гражданского назначения, в том числе российского сегмента Международной космической станции, кораблей «Союз» и «Прогресс»).

Было это в 80-е годы прошлого века, когда СССР и США одновременно разрабатывали программы по использованию солнечных печей в космосе для производства перспективных материалов. Авторами разработки «космической печки» были академик Академии наук Туркменистана, тогда заведующий отделом высокотемпературных исследований, доктор технических наук Назар Реджепович Корпеев, кандидат технических наук Владимир Васильевич Шокин и техник Борис Балаухин. В 1987 году установка была на борту орбитальной станции «Мир», использовалась космонавтами Юрием Романенко и Александром Александровым для изучения процессов плавления и кристаллизации веществ в условиях невесомости. Новый музейный экспонат был передан кандидатом технических наук, представляющим Орхусский центр в Туркменистане, Сердаром Маметниязовым, который много лет занимался исследованиями в области возобновляемой энергетики, инжиниринга гелиокомплексов, соратником и последователем учёного Н.Корпеева.

Полёт широко освещался в прессе, на страницах газет рассказывалось о программе работы экипажа. Центральная газета «Искра» в номере от 28 ноября 1987 года сообщала: «Начата серия экспериментов, целью которых является изучение особенностей процессов плавления и кристаллизации различных материалов при нагреве их концентрированным потоком лучистой энергии. В этих исследованиях используется новая технологическая установка – зеркально-лучевая печь». В статье «Пение «Чибиса» спецкорреспондента газеты «Правда» А.Тарасова приводятся данные о мощности космического оборудования: «Зеркально-лучевую печь, которая расплавила пять металлических образцов, можно считать моделью и прообразом космической солнечной печи. Если две галогенные лампы суммой 250 ватт дали в зеркальном фокусе температуру 1100 градусов, то представим, на что способно «обузданное» таким образом Солнце. Конечно, уже не внутри станции, а в открытом космосе, где этой печи не потребуется ни особых стен, ни контейнеров или ампул для образцов…».

Экспонат имеет историческую ценность и несёт в себе познавательный интерес, ведь он побывал в космосе, дорог тем, что его придумала и сконструировала группа туркменских учёных, что является зримым вкладом отечественной науки в общечеловеческое дело развития космонавтики. Вскоре конструкцию смогут увидеть посетители музея. В настоящее время прибор находится в хранилище отдела природы и краеведения, будет использоваться для демонстрации в рамках временных тематических выставок научного характера.

Единственное в своём роде космическое плавильное устройство не имеет аналогов в мире. Оно небольшого размера – длиной 39,5 см и высотой 30,5 см, состоит из блока эллипсоидных отражателей, имеющих «совмещённый фокус», источников излучения, прозрачной ампулы, которая сочленена с электроприводом, обладающим возможностью вращения с заданными скоростями.

На основе данного изобретения некоторое время также осуществлялось взаимодействие туркменского НПО с Всероссийским институтом авиационного материаловедения (Государственный научный центр Российской Федерации в области материаловедения входит в состав Национального исследовательского центра «Курчатовский институт»). Партнёрство касалось области исследования степени разрушения теплозащитных плит российского шаттла «Буран» при вхождении в плотные слои атмосферы, измерение теплофизических свойств материалов проводилось на основе высокотемпературной солнечной печи при температурах до 2000oС. ///Газета «Нейтральный Туркменистан», 7 июля 2025 г.