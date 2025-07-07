Академия превентивной дипломатии РЦПДЦА вовлекает молодежь Центральной Азии в продвижение глобальной повестки дня в области женщин, мира и безопасности

В то время как международное сообщество отмечает 25-ю годовщину принятия резолюции 1325 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций о женщинах, мире и безопасности (WPS) и 80-ю годовщину основания Организации Объединенных Наций, Региональный Центр ООН по Превентивной Дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА) по-прежнему привержен делу обеспечения гендерного равенства и содействия инклюзивному миростроительству во всем регионе.

В этом контексте 2 июля 2025 года РЦПДЦА организовал интерактивную виртуальную сессию для студентов своей Академии превентивной дипломатии (PDA) на 2025 год, посвященную глобальной повестке дня в области женщин, мира и безопасности. В мероприятии приняли участие молодые лидеры из Центральной Азии и Афганистана, чтобы углубить свое понимание гендерно-ориентированных подходов к укреплению мира и безопасности.

Сессия началась с выступления г-на Андрея Ханжина, сотрудника по политическим вопросам РЦПДЦА, который изложил основные принципы резолюции 1325 Совета Безопасности. В Резолюции признается непропорциональное воздействие конфликтов на женщин и содержится призыв к полному, равноправному и значимому участию женщин в мирных процессах, а также к защите от гендерного насилия в условиях конфликтов.

Ханжин подчеркнул важность участия женщин в принятии решений, предотвращении конфликтов, миростроительстве и управлении, а также учета гендерной проблематики во всех миротворческих операциях.

После презентации состоялась интерактивная дискуссия, посвященная практической реализации глобальной повестки «Мир, Женщины, Безопасность» в регионе. В ходе диалога была подчеркнута важность регионального сотрудничества в продвижении гендерного равенства и решении сохраняющихся проблем, включая патриархальные нормы, ограниченный доступ к ресурсам и пробелы в реализации национальных рамочных программ, в частности недостаточное финансирование или частичное выполнение национальных планов действий.

На сессии также состоялись групповые дискуссии, что позволило участникам изучить текущие проблемы и возможности, связанные с внедрением подхода «Женщины, мир и безопасность». В ходе дискуссий были дополнительно изучены связи между глобальными программами “Женщины, мир и безопасность” и “Молодежь, мир и безопасность”.

В презентации, посвященной Форуму женщин-лидеров РЦПДЦА, были представлены региональные усилия по укреплению лидерства женщин и их участия в мирных процессах. Форум был признан важной платформой для повышения авторитета женщин и активизации процесса принятия инклюзивных решений на всех уровнях.

Участники также обсудили важнейшие региональные тенденции, включая рост насилия по признаку пола, сохраняющиеся гендерные стереотипы и взаимосвязанные последствия изменения климата для мира и стабильности. Они подчеркнули необходимость в более эффективных системах сбора данных, более широком вовлечении женщин и молодежи и полном выполнении обязательств по воплощению универсальных положений в действия на национальном и местном уровнях.

Академия превентивной дипломатии РЦПДЦА подтверждает свою приверженность поддержке глобальной повестки дня в области женщин, мира и безопасности в Центральной Азии путем предоставления молодежи и женщинам знаний и инструментов для содействия всеобъемлющему и устойчивому миру. Благодаря постоянному взаимодействию РЦПДЦА служит платформой для развития регионального диалога, укрепления сотрудничества и повышения устойчивости в решении текущих и возникающих проблем в области мира и безопасности. ///РЦПДЦА, 5 июля 2025 г.