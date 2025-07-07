Безопасность границ Туркменистана: Тренинг ОБСЕ по контролю над вооружениями

С 1 по 4 июля 2025 года в Ашхабаде состоялся организованный ОБСЕ учебный курс по борьбе с незаконным оборотом стрелкового оружия и легких вооружений, обычных боеприпасов и взрывчатых веществ.

Центр ОБСЕ в Ашхабаде в тесном сотрудничестве с Центром по предотвращению конфликтов/Форумом по сотрудничеству в области безопасности Секретариата ОБСЕ организовал курс для укрепления институционального потенциала пограничных, таможенных, полицейских и других правоохранительных органов в области борьбы с незаконным оборотом стрелкового оружия, обычных боеприпасов и взрывчатых веществ.

В ходе учебного курса было представлено руководство агентства Frontex (Европейское Агентство Пограничной и Береговой Охраны) по огнестрельному оружию и проведен обмен передовыми европейскими и международными практиками и опытом в борьбе с незаконным оборотом стрелкового оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ на границах. Кроме того, этот курс предусматривал всестороннюю подготовку по выявлению, документированию, ведению учета и отслеживанию после изъятия стрелкового оружия с уделением особого внимания целевым группам.

В своем выступлении на открытии учебного курса Уильям Лиф, исполняющий обязанности главы Центра ОБСЕ в Ашхабаде, отметил: «Являясь крупнейшей региональной организацией по безопасности в мире, представляющей миллиард человек, ОБСЕ поддерживает все 57 государств-участников в их усилиях по укреплению всеобъемлющей безопасности с помощью ряда обязательств ОБСЕ, связанных с безопасностью границ и управлением ими».

«Незаконный оборот и неконтролируемое распространение легкого стрелкового оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ представляют угрозу для всего региона ОБСЕ, и ОБСЕ работает с 57 государствами—участниками Организации над уменьшением этих рисков», – подчеркнул Лиф.

«Сотрудники пограничных служб и таможни играют ключевую роль в выявлении и предотвращении таких угроз», – добавил он.

Курс был проведен международными экспертами из Центра проверки немецкого бундесвера (BwVC), Интерпола и Форума по сотрудничеству в области безопасности Секретариата ОБСЕ. В ходе обучения эксперты применяли практические упражнения, основанные на конкретных примерах, с целью активного вовлечения участников. Занятия были тщательно разработаны с учетом мер контроля на пограничных пунктах пропуска, а также с акцентом на укрепление межведомственного взаимодействия — особенно между пограничной службой и таможенными органами.

Учебный курс был организован в рамках внебюджетного проекта Центра “Укрепление потенциала государственной пограничной службы Туркменистана” при финансовой поддержке правительства Германии. ///nCa, 7 июля 2025 г.