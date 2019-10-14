СНГ и другие региональные организации – время консолидировать выгоды

Тарик Саиди

Саммит глав государств СНГ, прошедший в Ашхабаде 11 октября 2019 года, расширил экономические и другие возможности, доступные Центральной Азии.

На брифинге 12 октября 2019 года для дипломатов и журналистов, посвященном итогам саммита СНГ, вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов справедливо отметил, что создан огромный спектр возможностей. Вместе с тем он подчеркнул, что решения, принятые в ходе саммита СНГ и других региональных форумов, должны выполняться быстрыми темпами, поскольку возможности для этого весьма ограничены.

Здесь важно рассмотреть два вопроса: 1. Каковы возможности; и 2. Почему они могут исчезнуть, если ими не воспользоваться в кратчайшие сроки.

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СНГ – лишь одна из многочисленных региональных площадок, где Центральная Азия взаимодействует на многосторонней основе. Центральноазиатские государства также являются членами ОЭС, ОИС, ЦАРЭС и ОБСЕ.

Они сотрудничают в рамках членства во Всемирном Банке, ЕБРР, АБР и Исламском Банке Развития.

Центральноазиатский регион наладил глубокие связи с ОДКБ, ЕАЭС.

Специализированная структура ООН – Центр ООН по превентивной дипломатии в Центральной Азии – охватывает весь регион.

Четыре из пяти стран Центральной Азии являются членами ШОС, а Туркменистан традиционно является приглашенным гостем на саммитах ШОС.

В формате “Центральная Азия плюс” существуют эффективные механизмы, такие как “Центральная Азия + Япония” и “Центральная Азия + США”.

Каспийский экономический форум (КЭФ) имеет потенциал стать постоянным форматом.

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На большинстве площадок основное внимание уделяется экономическому сотрудничеству. Экономика, в конце концов, является главным двигателем почти любой другой области жизни.

Декларация о стратегическом экономическом сотрудничестве государств-участников СНГ, принятая в ходе недавнего саммита, фактически объединяет происходящие в регионе процессы с разных платформ. Хотя полный текст Декларации не доступен средствам массовой информации, документ охватывает высокие технологии, совместную транспортную инфраструктуру, телекоммуникационные сети, инновационное развитие и энергетику.

Иными словами, речь идет о коридорах различной природы и обоюдном желании сделать их успешными.

Коридоры занимают центральное место во всем цикле производства, транспортировки, сбыта и распределения продукции и товаров.

Производство включает в себя мощности, ноу-хау, материалы и оборудование для производства и упаковки.

Транспортировка охватывает все виды доставки товара от производственной площадки до конечного потребителя.

Маркетинг и дистрибуция – это сочетание различных инструментов для представления продукта или услуги потенциальному потребителю и обеспечение доступности товара.

Когда мы говорим о коридорах, мы имеем ввиду средства связи, которые были бы необходимы для функционирования коридора. Само понятие коридора претерпевает трансформацию -интернет-магазины, которые все чаще становятся нормой, представляют собой новый вид коридора.

Вместо того чтобы упоминать все возможности, которые были созданы на региональных площадках, было бы лучше сказать, что Центральная Азия готова выйти на мировые рынки. Есть ясность видения и есть жизнеспособные дорожные карты.

Необходимо предпринять три шага, чтобы превратить возможности в ощутимое преимущество: 1. Заполнить пробелы в транспортной и коммуникационной инфраструктуре; 2. Упорядочить правила и процедуры для быстрого перемещения грузов в пределах национальной территории и через границы; и 3. Модернизация и взаимосвязь финансовых, банковских и страховых учреждений.

Актуальность необходимости реализации принятых решений обусловлена надвигающимся глобальным финансово-экономическим спадом и нестабильностью геополитической ситуации, особенно в районе Центральной Азии.

На самом деле экономический бум, который может быть вызван реализацией экономических решений, потенциально способен сдержать некоторые подогревающиеся ситуации.

Сейчас самое время закрепить достигнутые успехи. /// nCa, 14 октября 2019 г.