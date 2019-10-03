Глобальная Исламская Экономика

Пищевая промышленность Халяль является лишь частью быстро расширяющейся глобальной исламской экономики.
В мировую исламскую экономику входит несколько секторов:
- Халяль Путешествия
- Халяльная Еда
- Исламские финансы
- Благопристойная мода и стиль
- Халяль СМИ и отдых
- Халяльная Фармацевтика
- Халяль Косметика
- Халяльный стиль жизни
- Халяльный Туризм
Доклад, подготовленный корпорацией Thomson Reuters в сотрудничестве с компанией DinarStandard, охватывает эти области, предоставляя твердые факты и цифры.
Доклад озаглавлен «Состояние мировой исламской экономики – отчет за период 2018/19 годов».
Некоторые снимки из этого 112-страничного отчета вызывают особый интерес.
Малайзия, ОАЭ, Бахрейн и Саудовская Аравия в настоящее время являются ведущими партнерами в глобальной исламской экономической системе.
Поскольку продовольственный сектор находится в центре внимания предстоящих мероприятий, ниже представлены страницы из отчета, посвященные халяльной пищевой промышленности:
/// nCa, 3 октября 2019 г.
С текстом доклада можно ознакомиться здесь– https://haladinar.io/hdn/doc/report2018.pdf