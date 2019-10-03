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Глобальная Исламская Экономика

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Пищевая промышленность Халяль является лишь частью быстро расширяющейся глобальной исламской экономики.

В мировую исламскую экономику входит несколько секторов:

  • Халяль Путешествия
  • Халяльная Еда
  • Исламские финансы
  • Благопристойная мода и стиль
  • Халяль СМИ и отдых
  • Халяльная Фармацевтика
  • Халяль Косметика
  • Халяльный стиль жизни
  • Халяльный Туризм

Доклад, подготовленный корпорацией Thomson Reuters в сотрудничестве с компанией DinarStandard, охватывает эти области, предоставляя твердые факты и цифры.

Доклад озаглавлен «Состояние мировой исламской экономики – отчет за период 2018/19 годов».

Некоторые снимки из этого 112-страничного отчета вызывают особый интерес.

Малайзия, ОАЭ, Бахрейн и Саудовская Аравия в настоящее время являются ведущими партнерами в глобальной исламской экономической системе.

Поскольку продовольственный сектор находится в центре внимания предстоящих мероприятий, ниже представлены страницы из отчета, посвященные халяльной пищевой промышленности:

/// nCa, 3 октября 2019 г.

С текстом доклада можно ознакомиться здесь– https://haladinar.io/hdn/doc/report2018.pdf

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