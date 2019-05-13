Туркменистан и ООН подтвердили полную поддержку делу установления мира в Афганистане

Туркменистан недавно был избран в три важнейших органа ЭКОСОС ООН: Исполнительный Совет Всемирной продовольственной программы на период 2020-2022 годов, Комиссию ООН по народонаселению и развитию на период 2020-2024 годов и Комиссию ООН по наркотическим средствам на период 2020-2023 годов.

11 мая 2019 года состоялся брифинг, на котором правительство Туркменистана и учреждения ООН осветили различные аспекты активного участия Туркменистана в системе ООН.

Отвечая на вопрос nCa, ректор туркменского Международного университета гуманитарных наук и развития Эсен Айдогдыев и специальный представитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций по Центральной Азии г-жа Наталья Герман, руководитель регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА) рассказали о роли Туркменистана в партнерстве с Организацией Объединенных Наций в деле поддержки мирного процесса и оказания помощи в целях развития Афганистану:

Есен Айдогдыев, ректор Международного университета гуманитарных наук и развития:

Афганистан – наш близкий сосед. Мир и стабильность в Афганистане являются приоритетом для нашей страны.

Мы считаем, что все страны, международное сообщество, должны сделать все возможное для содействия Афганистану.

Туркменистан считает, что реальная экономическая поддержка Афганистана, включая крупные проекты [такие как] строительство газопровода, строительство волоконно-оптической линии связи, строительство линии электропередачи, поможет установить мир в Афганистане.

Мы обращаемся ко всем, мы призываем международное сообщество принять участие в таких проектах, которые помогут стабилизировать ситуацию в Афганистане.

Как известно, Туркменистан в качестве нейтрального государства всегда предлагал свою платформу для мирных переговоров по Афганистану. В рамках международных организаций, в рамках различных органов, членами которых мы являемся, мы продолжаем продвигать эту идею. Мы будем и впредь поощрять этот подход.

Г-жа Наталья Герман, специальный представитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций по Центральной Азии и руководитель регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА):

Позвольте мне присоединиться от лица Организации Объединенных Наций к сказанному уважаемым г-ном ректором.

У всех государств Центральной Азии, включая Туркменистан, с соседним Афганистаном налажено очень конструктивное взаимодействие. Эта поддержка была выражена в резолюциях Совета Безопасности и решениях Генеральной Ассамблеи ООН.

Думаю, один из ярких моментов выражения поддержки ООН по политике взаимодействия состоялся в прошлом году, когда одно из государств Центральной Азии, а именно Казахстан, присоединился в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН, а в январе 2018 года, во время председательства Казахстана прошел ряд важных дискуссий, посвященных тому, как реально привлечь внимание международного сообщества, которое может поддержать линию взаимодействия.

Каждое из государств Центральной Азии активно способствует этому. Здесь я могу упомянуть проекты, направленные на инфраструктурную и транспортную подключенность.

Как отметил г-н ректор, проект ТАПИ объединяет четыре страны. Есть также важные транспортные связи. Туркменистан возглавляет проект Лазуритового транспортного коридора, который со временем свяжет Афганистан со странами Черного моря. Это проект подключения Афганистана к каспийским странам и Черному морю.

Конечно, все знают, насколько важно развивать проект CASA 1000, который связывает Афганистан с приграничными регионами посредством линии электропередач, и этот проект фактически превратит Афганистан и государства Центральной Азии в важных игроков на международном энергетическом рынке.

Есть также ряд гуманитарных проектов, и здесь я хотела бы отметить, что каждый вносит свой вклад. Туркменистан строит больницы, школы и мечети в соседнем Афганистане, особенно в северных провинциях. Казахстан возглавляет инициативу по расширению прав и возможностей женщин в Афганистане, используя потенциал женщин-лидеров Центральной Азии. Кыргызстан планирует организовать аналитический центр по общим вопросам. Таджикистан осуществляет трансграничное сотрудничество, направленное на пресечение таких транснациональных преступлений, как незаконный оборот наркотиков. Узбекистан организует очень крупномасштабную помощь – это образовательный центр в Термезе, который находится очень близко к границе с Афганистаном, предоставляя возможность афганской молодежи и афганским женщинам.

Действительно, есть много других инициатив, которые говорят о том, что Афганистан фактически стал важным партнером в более широком Центральноазиатском регионе и партнером, участие которого фактически рассматривается как способ внести вклад в общую безопасность и стабильность в Центральной Азии.

ООН всецело поддерживает эту политику.

На местах действуют две миссии ООН: как вы знаете, я являюсь главой специальной политической миссии Организации Объединенных Наций в Центральной Азии, штаб-квартира которой находится здесь, в Туркменистане, и у нас есть свои представители и представительства во всех странах Центральной Азии.

В Кабуле базируется МООНСА, миссия ООН по содействию Афганистану. Мы координируем и объединяем усилия в целях содействия этому взаимодействию на благо всего региона.

Сосредоточившись на вашем вопросе, я хотела бы сказать, что членство в этих важных структурах и органах ООН, к которому стремился и добился Туркменистан, призвано помочь мобилизовать дополнительные ресурсы для обеспечения мира, безопасности, устойчивого роста и экономического развития в самой страну, а также на площадке этих структур привлечь больше внимания к региональным вопросам, поскольку на платформе ООН можно повысить осведомленность международного сообщества о потребностях, рисках и проблемах.

Это также прекрасная возможность поделиться важными успехами, которые страны Центральной Азии добиваются на протяжении многих лет. В частности, в последние годы региональное сотрудничество вышло на новый важный уровень.

Туркменистан проводит очень активную внешнюю политику, очень энергичную, очень динамичную внешнюю политику, которая отражает внутреннюю политику страны.

Туркменистан, очевидно, очень хорошо знает, как использовать платформы ООН, чтобы заставить их работать для самого Туркменистана и для более широкого Центральноазиатского региона. /// nCa, 13 мая 2019 года