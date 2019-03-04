Мир на континенте Шелкового Пути – предпосылка для прогресса и процветания в мире

Тарик Саиди

«Мир не означает отсутствие конфликтов; разногласия всегда будут существовать. Мир означает урегулирование этих разногласий мирными средствами; путем диалога, образования, знаний; и гуманными путями», – Далай-Лама XIV.

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«Мир – это ежедневный, еженедельный, ежемесячный процесс, постепенно меняющий мнения, медленно разрушающий старые барьеры, спокойно строящий новые структуры». – Джон Ф. Кеннеди

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Когда мы говорим о континенте Шелкового пути, мы говорим о прилегающей территории, на которой расположены Афганистан, Азербайджан, Китай, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан, Турция, Туркменистан и Узбекистан.

Вместе они составляют 24,65% от общей площади земли в мире и почти 49% мирового населения.

История свидетельствует о том, что мир на континенте Шелкового пути является необходимым условием прогресса и процветания во многих частях мира.

В настоящее время на континенте Шелкового Пути существует несколько ситуаций, которые в той или иной степени вредят миру в близ находящихся регионах, а значит, и прогрессу и процветанию в мире.

Вот краткое описание некоторых из них:

Афганистан

После семнадцати лет массового истощения людских и материальных ресурсов США, наконец, вступили в переговоры непосредственно с талибами.

Этот конфликт представляет собой столкновение контрастов – крупнейшую и мощнейшую военную машину мира, которая садится за стол переговоров с разношерстной бандой боевиков. Это можно было сделать более десяти лет назад.

Иран

Несмотря на полное соблюдение ядерной сделки, Иран втягивается в какие-то безрассудные действия. Любое оправдание выглядит довольно хлипким и произвольным.

Предпринимаютсяпопыткиспровоцироватькрахрежима, непонимая и незаботясь о последствиях.

Южная Азия

Напряженность между Индией и Пакистаном приблизилась к точке кипения. Как показали недавние события, одна из сторон сказала и сделала все, что может привести к миру, в то время как другая сторона создала атмосферу для прямого столкновения.

Китай

Китай систематически провоцируют с явной целью втянуть эту страну в конфликтную ситуацию. С мудростью, накопленной на протяжении веков, китайское руководство до сих пор избегало наживки.

Россия

Россия восстала из пепла. Столкнувшись с обломками нарушенных обещаний Запада и неумолимыми попытками окружения со всех сторон, Россия разработала механизм, который предполагает сильный акцент на дипломатии и минимальное применение силы там, где это абсолютно необходимо.

Турция

Турция неоднократно оказывалась втянутой в ситуации, которые она не создавала, но с которыми как-то приходится разбираться. Изобретательное руководство Турции продолжает находить выход из этих ситуаций.

Несмотря на весьма различную подоплеку и разнообразие элементов в их структуре, в этих ситуациях наблюдаются некоторые общие черты.

Наиболее заметной является уверенность одной из сторон в собственной мощи и способности при принятии решения нагреть ситуацию. По мере того, как конфликт приходит в движение, уверенность становится менее уместной, и мощь подвергается сомнению на каждом шагу. Это объясняется главным образом тем, что при возникновении конфликтной ситуации всегда невозможно предвидеть все малые и разнородные результаты, которые в совокупности определят конечный итог. Другими словами, можно начать конфликт, но, как правило, невозможно его закончить, не сев за стол переговоров.

Краткосрочные политические достижения внутри страны иногда являются движущей силой столкновения с зарубежной страной. В этой области средства массовой информации не только освещают события, но и сами все больше участвуютв их формировании.

Еще одним общим элементом в этих ситуациях является то, что мы живем в эпоху искусственных реальностей и искусственного восприятия. Засыпанные цепляющими внимание историями и скользкой риторикой, мы легко поддаемся влиянию того, кто имеет возможность добраться до наших экранов телевизоров, компьютеров и смартфонов.

В результате этого искусственного создания реальностей и восприятий мы утрачиваем способность незатуманенного взгляда на истинное положение вещей.

Следовательно, возникает необходимость сделать паузу и задуматься: кто вредит миру и кто пытается его защитить; кто с ускорением движется к конфликту и кто выступает за гармоничное урегулирование вопросов; кто за войну и кто за мир – – – эти показатели, в конечном итоге, определяют разницу между великим искусством управления государством и популистским руководством.

* * *

Важно подчеркнуть, что судьбы людей на континенте Шелкового пути взаимосвязаны.

Не только судьбы, экономики также взаимосвязаны. Отсутствие мира или наличие больного и зараженного мира создает препятствия для экономического роста. Сердце экономики не может функционировать на полную мощность, если артерии закупорены.

История свидетельствует о том, что экономическое процветание преобладало на континенте Шелкового пути только в периоды мира и стабильности. Зоны мира становились зонами процветания.

Не менее важно помнить о том, что мир-это коллективная ответственность. Именно по этой причине мир очень хрупок по своей сути. Нет такого понятия, как прочный мир. Мир капризен и взбалмошен. Для достижения и поддержания мира необходимы коллективные и настойчивые усилия. Но плоды прочного мира столь огромны, что каждый должен внести в него свой вклад.

Необходимо также учитывать ограниченность языков. В большинстве языков есть только одно слово для описания мира; нет полностью взаимозаменяемых синонимов.

Стивен Киллелеа, австралийский бизнесмен в области ИТи основатель глобального аналитического центра – Института экономики и мира – говорит: «У нас есть одно слово для обозначения Мира…. Нам не хватает слов, чтобы точно описать все различные типы мира. Я думаю, это Сократ однажды сказал, что если у тебя нет слова, чтобы описать что-то, то как ты можешь думать об этом?»

Давайте подумаем об этом [так или иначе] – о Мире на континенте Шелкового пути. /// nCa, 4 марта 2019