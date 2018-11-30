Лазуритовый коридор – Часть 2

Доклад nCa

Международная конференция в Авазевнесет три важных вклада в запуск Лазуритового коридора через 1. Укрепление воли участников и заинтересованных сторон; 2. Выделение областей, которым необходимо уделить больше внимания; и 3. Повышение осведомленности общественности об основных элементах коридора.

В последующих частях этого доклада мы опубликуем полностью или частично некоторые выступления, прозвучавшие на конференции.

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29 ноября (четверг) вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провели брифинг для дипломатов и средств массовой информации.

Министр транспорта Туркменистана Оразгельды Суханов заявил о том, что Туркменистане приветствует участие и других стран в проекте Лазуритового коридора.

Дополнив его выступление, вице-премьер Мередов сказал, что Туркменистан будет прагматично подходить к реализации этой инициативы.

Умберто де Претто, генеральный секретарь Международного союза автомобильного транспорта (IRU) заявил, что Лазуритовый коридор является кратчайшим маршрутом между Китаем и Европой. Он сказал, что в идеале груз должен проходить через границы без остановок и тогда коридор станет примером для подражания другими подобными инициативами. Он будет успешным, потому что есть стремление к успеху, сказал он.

Специальный представитель Генерального секретаря ООН по Центральной Азии, руководитель регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПД ООН) г-жа Наталья Герман заявила, что коридор будет поддерживать мир и стабильность в широком геоэкономическом регионе. Она также отметила, что коридор согласуется гармонично с другими инфраструктурными проектами как CASA 1000 и ТАПИ.

Виктор Гуминский, первый заместитель председателя Исполкома – исполнительный секретарь СНГ отметил, что Туркменистан является председателем СНГ на 2019 год и транспортно-логистические направления будут в числе приоритетных в период председательства Туркменистана. Существует консенсус в отношении того, что инициативы по связанности и коридорам важны не только для Туркменистана, но и для всего региона. Роль Туркменистана в этих областях впечатляет, – сказал Гуминский.

Гуминскийподчеркнул, что содержание итоговой декларации требует настойчивости, инвестиций и многого другого для их реализации.

Руководитель Ашхабадского Центра ОБСЕ Наталья Дрозд отметила, что стандартизация и упрощение процедур обеспечит успех Лазуритового коридора. Она отметила, что Туркменистан активно инвестирует в инфраструктурные проекты и играет активную роль в организации конференций высокого уровня. Она отметила, что ОБСЕ приоритизируетэкономическую активность. По ее словам, в 2019 году акцент сохранится на вопросах безопасности, транспорта и экономики. /// nCa, 30 ноября 2018 года

продолжениеследует. . .