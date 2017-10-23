ИГИЛ – Часть 3

ТарикСаиди

Куда слоны идут умирать? — В гигантскую яму далеко в лесу.

Куда идут умирать империи? — На поле битвы.

Это эпоха аутсорсинга (привлечение, когда это выгодно, к выполнению контрактной работы внешних соисполнителей). От производства до оборонного сектора, от банковских услуг до проведения телефонных кабелей – все передано внешним подрядчикам и соисполнителям.

Империя передала подрядчикам даже свою собственную смерть. В лучших традициях Империй эта империя также не уйдет мирно.

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В предыдущей части этой серии рассказывалось о том, что ИГИЛ в Афганистане является созданием США.

Если возникнет вопрос – почему это нужно Штатам? — Встречный вопрос: почему США создали «Аль-Каиду» около трех десятилетий назад?

Вместо прямого ответа давайте рассмотрим некоторые из последних событий во всем мире:

Недавно король Саудовской Аравии Салман посетил Россию. Это был первый визит саудовского монарха в Москву. В итогах визита можно выделить два момента, которые вызывают обеспокоенность Империи:

Саудовская Аравия попросила Россию продлить режим сокращения производства нефти с марта 2018 года по июнь 2018 года. Россия не сразу согласилась, но можно понять, что если Саудовская Аравия согласится на определенные условия Путина в Сирии, он ответит взаимностью и сокращение добычи нефти продлится до июня 2018 года. Предложив сделку «нефть в обмен на Сирию», Путин лишил Империю частично ее надзорной роли. Россия согласилась продать Саудовской Аравии противоракетную систему S-400. Это система, которая не имеет аналогов в западном мире. Сравнение системы Patriot с S-400 было бы довольно амбициозным, потому что Patriot был разработан с другой целью. Приобретение S-400 будет означать недоверие к Patriot, системе, которая установлена ​​почти в каждой стране Персидского залива, стоящей перед Ираном.

Брексит быстро превращается в ящик Пандоры. Джокер…Я имею в виду Юнкера, пытается сделать процесс настолько болезненным для Великобритании, насколько это возможно. Это то, чего следовало ожидать от человека его калибра – маленького диаметра.

Если Великобритания серьезно пострадает, выходя из этого проблемного союза, катастрофичные последствия испытают вся Европа и Империя.

Каталония не знает, что делать – она ​​не может ни остаться, ни уйти. Если Испания откажется от ее отделения или, по крайней мере, большей автономии в Каталонии, это будет насмешкой над демократией, так же, в отношении демократического голосования за Брексит, которое так осудили в кулуарах власти в ЕС. Добавление ненужной боли в процесс Брексита и отказ в проведении выборов в Каталонии выявляют несколько стандартов, которые ошибочно называются демократией. Все это уничтожает мнимую моральную высоту, с которой Империя и ее союзники читают нотации о демократии небольшим странам.

Если выборы в Каталонии состоятся, и каталонское руководство примет решение о дате объявления независимости, это откроет шлюзы для раскола в Европе. Следующими на очереди окажутся итальянские Ломбардия и Сардиния. Шотландия, безусловно, предпримет еще одну попытку обретения независимости. Благодаря репрессивным махинациям Юнкера сепаратисты в каждой стране Европы обретут дополнительный стимул к отделению.

На самом деле в Европе насчитывается более 99 сепаратистских движений разных размеров. Если только одна треть из них активизируется, Империя останется единственным политическим диктатором – а это положение не может быть оправданно, если только не задействовать запугивание и хаос.

Еще одна трещина в европейской структуре – это приход к власти нового руководства в Австрии и Чехии. Внешняя политика этих странавтоматически сжимает пространство, доступное ЕС.

По некоторым оценкам, к 2050 году ни одна из европейских стран не войдет в число 8 ведущих стран мира. Однако это еще не предрешено, потому что Европа по-прежнему занимает мощные позиции в научно-технической и исследовательской сферах.

К 2050 году китайская армия будет самой сильной в мире.

В линейной прогрессии некоторые европейские страны, прежде всего Великобритания, излечатся от синдрома тесного единения, и дядя Сэм будет вынужден нести бремя своих амбиций на своих плечах.

Вместе с тем, необходимо проследить за выходом Империи из соглашения о тихоокеанском партнерстве, ожидаемым выходом из Парижского соглашения, выходом из ЮНЕСКО и, возможно, из других международных организаций. А еще следует учесть внутреннюю политику, которая быстро разрушает хрупкое общество – общество, которое притворяется плавильным котлом, но на самом деле является лоскутным одеялом.

Несмотря на все это, Империя непреклонна в своем имперском звании. В некоторых языках говорят, что королю требуется двенадцать лет, чтобы примириться с фактом потери короны. Понятно, чтоИмпериипотребуетсябольшевремени.

Естественной реакцией, ожидаемой от команды Трампа, является культивирование хаоса и войны. К сожалению, у Империи есть возможность сделать это, но не в тех масштабах и сроках, которые позволили ей решительно самоутвердиться.

Тиллерсонрассекает по Ближнему Востоку и Южной Азии, чтобы посеять хаос и дезинтеграцию. Он может даже добиться успеха в некоторой степени, но уже известно, чем может закончиться это дело.

Первое место в повестке дня занимает вопрос о сдерживании Китая. Есть и другие тяжелые задачи в списке пожеланий – это окружение России враждебными силами, замена нынешнего режима в Иране, чтобы усадить на престол копию шаха, и сохранение постоянного контроля над территорией Афганистана.

Последний пункт объясняет, почему ИГИЛ объявился и в Афганистане. Мирный и процветающий Афганистан не отвечает интересам Империи. Афганистан в беспорядках обслужит несколько целей, среди которых – территория и ресурсы Центральной Азии.

Продолжение следует…/// nCa, 23 октября 2017 г.