Создавая будущее социальной работы: студенты приняли участие в оценке потребностей семей в Туркменистане

Ашхабад, 4 июля 2025 года — Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в сотрудничестве с Министерством труда и социальной защиты населения Туркменистана и Министерством образования Туркменистана поддержал прохождение учебной практики студентов второго курса специальности «Социальная работа» Туркменского государственного университета имени Махтумкули и Tуркменского государственного педагогического института имени Сейди. Это является частью совместной работы ЮНИСЕФ по укреплению системы подготовки кадров для повышения качества социальных услуг, ориентированных на семью.

Посредством образовательной практики студенты получили возможность участвовать в совместном исследовании Правительства Туркменистана и ЮНИСЕФ по оценке потребностей семей, нуждающихся в дополнительной государственной поддержке. В течение трёх недель 35 студентов провели структурированные интервью с 220 семьями в Ашхабаде, Туркменабате и Чарджевском этрапе Лебапского велаята под руководством преподавателей вузов и специалистов по социальной работе.

Перед началом полевых визитов ЮНИСЕФ совместно с Министерством труда и социальной защиты населения организовал серию подготовительных семинаров для студентов и преподавателей. Участники ознакомились с целями и методологией исследования, прошли тренинг по технике интервьюирования, апробировали анкеты в ходе пробных интервью и обсудили вопросы этики в социальной работе. Отдельное внимание было уделено стратегиям взаимодействия с семьями и детьми, находящимися в уязвимом положении.

В ходе этой практики студенты работали под наставничеством специалистов из местных организаций, предоставляющих социальные услуги, получая практические навыки сбора информации на уровне домохозяйств. Они опрашивали родителей и опекунов детей, собирали данные об уровне доступа к услугам, трудностях, с которыми сталкиваются семьи, а также видах необходимой поддержки для обеспечения благополучия детей. Собранные данные будут использованы в рамках совместного исследования, для формирования политики и программы, основанные на фактических данных, с целью укрепления системы социальной защиты в стране.

В рамках практики студенты также ознакомились с национальными подходами к социальной поддержке в Туркменистане, в том числе с гуманитарными инициативами Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени

Гурбангулы Бердымухамедова, основанного Национальным лидером Туркменистана. Это способствовало более глубокому пониманию студентами системы социальной защиты и взаимодействия различных учреждений, работающих в интересах детей и семей.

По завершении практики состоялась церемония вручения сертификатов, отмечающая вклад студентов и их стремление внести вклад в развитие профессии. Этот опыт позволил студентам сформировать профессиональную компетенцию, связать академические знания с практикой, укрепить аналитические навыки и лучше понять, как административные процессы и государственная политика влияют на предоставление социальных услуг и могут способствовать улучшению жизни детей и их семей.

ЮНИСЕФ продолжит оказывать поддержку в подготовке будущих специалистов по социальной работе, развитию университетского образования и продвижении социальных реформ, в центре которых находится каждый ребенок. ///nCa, 6 июля 2025 г. (в сотрудничестве с ЮНИСЕФ Туркменистан)