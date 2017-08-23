Мировой Чемпион в продвижении демократии сбросил маски – «Мы убиваем террористов»

«Возможно, когда-нибудь, после эффективных военных усилий, будет достигнуто политическое урегулирование» – туманные размышления Трампа о будущем Афганистана.

Житель Центральной Азии

23 августа 2017 (nCa)— Недавнее заявление президента Трампа о будущих военно-политических действиях в Афганистане и регионе Южной Азии вряд ли можно назвать «стратегией» как таковой.

Стратегия – это высокоорганизованный план для достижения одной или нескольких целей в условиях неопределенности, гласит толковый словарь.

Хорошо, даже поверхностный обзор так называемой «стратегии» президента США говорит о том, что в этом заявлении нет ничего похожего на какой-либо «высокоорганизованный план», и, конечно, в напыщенных громких высказываниях мистера Трампа нет никакой новизны или моментов неожиданности. Он просто подтвердил и утвердил продолжающуюся, и абсолютно не меняющуюся общую линию поведения Штатов на мировой арене.

Идея Трампа о дальнейшем участии в Афганистане строится на трех фундаментальных выводах:

Во-первых, американские «мужчины и женщины, которые служат нации в этой битве, заслуживают плана победы».

Во-вторых, по мнению Трампа, последствия быстрого ухода предсказуемы и для США неприемлемы. Поэтому он принял решение о сохранении присутствия в Афганистане. Теперь в реализации афганской политики США перейдут от подхода, основанного на продолжительности и конкретных временных рамках, к подходу, основанному на обстоятельствах.

В третьих, Трамп пообещал вооруженным силам развязать руки в отношении 20 террористических и криминальных группировок, которые действуют в Афганистане и Пакистане.

Однако, хозяин Белого Дома очень честно объяснился: «Мы не строим снова государственность. Мы убиваем террористов». Здесь требуются пауза и горькие аплодисменты.

Браво г-н Трамп! Вы уполномочили своих вояк на еще большие преступления в самом широком массовом масштабе. Это значит, что больше афганских кишлаков, больше городов, еще не один свадебный кортеж или похоронная процессия, больше мечетей будут разгромлены, уничтожены или пострадают под лозунгом смертоносной стратегии – стратегии реального террора.

На совести США (если таковая имеется) более 100 тысяч смертей среди мирного населения, вызванных напрямую или косвенно войной, развязанной Штатами. Треть из числа убитых – дети. Еще полмиллиона были изгнаны войной из своих домов. И похоже, Трамп решил увеличить эти страшные показатели.

В заявлении Президента США особое место уделено Пакистану. И здесь всевозможными методами давления — дипломатическими, политическими и экономическими — будут изгнаны из своих убежищ террористы, так жаждущие нанести сокрушительный удар по безопасности США.

Контрастно Индию Трамп назвал ключевым политическим партнером в Южной Азии и даже выразил намерение развивать стратегическое партнерство. США призвали Индию помочь в разрешении афганского кризиса.

Трогательная картина — Преподаватель хвалит отличника и обрушивается на другого нерадивого ученика.

При глубоком рассмотрении корней, исторических фактов (это требует широкого экскурса в историю, что невозможно в рамках этой статьи), весь кошмар войны в Афганистане напоминает сцену из пьесы русского классика Николая Гоголя «Тарас Бульба», в которой отец выкрикнул сыну перед убийством – «Я тебя породил, я тебя и убью!».

Центральной Азии, как самому ближайшему соседу Афганистана, следует внимательнее приглядеться к ситуации. Чем чревата заявленная политическая линия США Центрально-Азиатскому региону? Здесь можно увидеть весомые и очевидные точки противоречия между повесткой региона и намерениями Трампа:

– Прежде всего, зарождающиеся транспортно-транзитные соединения (например железная дорога ТАТ, потенциал пакистанского порта Гвадар), многосторонние проекты энергетических коридоров региона + Пакистана (например, газопровод ТАПИ, CASA 1000, ТУТАП) логически вовлекают в свою орбиту Афганистан. И все эти проекты в отношении Афганистана преследуют самые благородные цели – социально-экономическое восстановление страны, с тем, чтобы поставить страну на ноги.

– Через Афганистан Южная Азия и Центральная Азия намерены опять-таки посредством транспортно-коммуникационных коридоров наладить устойчивые торгово-экономические связи.

– Регион в целом выступает за урегулирование афганской проблематики исключительно через мирный межнациональный диалог. Сопредельный Афганистану Туркменистан неоднократно подтверждал свою готовность предоставить свое политическое пространство для проведения межафганских переговоров под эгидой ООН.

Хочется верить, что позитивная нацеленность Центральной Азии на мир и стабильность в регионе, в том числе в Афганистане, не будет омрачена одиозной программой ненависти Овального Кабинета.