Туркмено-Пакистанское партнерство – не ограничиваясь очевидным

Комментарий nCa

Ашхабад, 21 августа 2017 (nCa) — Фундаментом партнерства между Туркменистаном и Пакистаном является многослойный пласт истории, обычаев, культуры, традиций и духовных ценностей. И слои этого фундамента формировались как в прошлом, так и в современную эпоху, выдержав испытания временем. Теперь на этой крепкой основе строится огромный потенциал для совместного будущего.

Широкий спектр двухстороннего партнерства между этими странами состоит из очевидных и не столь явных возможностей.

Видимыми аспектами взаимодействия являются проект газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), проект передачи электроэнергии CASA-1000 и ТУТАП (Туркменистан-Узбекистан-Таджикистан-Афганистан-Пакистан), запланированные железнодорожные и автомобильные соединения, оптико-волоконная линия связи, Лазуритовый коридор, транспортно-транзитный коридор Центральная Азия-Ближний Восток и другие подобные проекты. Перспективно использование потенциала, предлагаемого пакистанским портом Гавадар.

В совокупности, реализация этих проектов может переписать судьбу всего региона.

Однако, есть и другие возможности, открывающиеся за пределами очевидного и заслуживающие внимания.

Сильной составляющей партнерства является туркменская диаспора в Пакистане. С одной стороны, есть туркмены, которые сохранили свою национальную идентичность, и даже при наличии пакистанского гражданства они считают себя туркменами. В Пакистане численность туркмен составляет более трех миллионов человек. В ряде областей частного бизнеса туркмены занимают крепкие позиции, например в ковроткачестве. Центр «Рафик» в Карачи, который является одним из крупнейших рынков ковров ручной работы, почти полностью принадлежит и управляется туркменами.

С другой стороны, часть туркмен слилась с общим населением и сохраняет лишь память о предках. К этой категории принадлежит, например, Обайдулла Баиг. Он был одним из первых телеведущих в Пакистане, выдающимся ученым, писателем и обозревателем. В числе его последних крупных работ – документальный фильм о Туркменистане, с целью съемок которого он трижды побывал в стране.

Между этими двумя группами туркмен – миллионы людей, которые в разной степени этнически принадлежат к туркменской нации.

Мирза Клыч Бег, автор Чачнамы – «Истории Индии и Синдхов», был туркменом, и главные улицы в двух пакистанских городах названы в его честь.

Современный корабль ВМС Пакистана «Тугрил», назван в честь сельджукского императора Тугрул Бека.

Мавзолей Куэйд-и-Азама – Мухаммеда Али Джинны, основателя Пакистана, очень похож по архитектуре на мавзолей Султана Санджара в Мерве.

Семьи, имеющие сильное политическое влияние в Пакистане – Махдумы из Халы, Куршисы из Мультана, Арбабсы – все этнически имеют туркменские корни.

Любой в Пакистане, имеющий фамилию Паша, безусловно, является туркменом.

Каков экономический потенциал этой огромной базы общих человеческих ресурсов?

Первое, что попадает в поле зрения – это возможность налаживания совместного маркетинга ковров ручной работы.

Туркменистан является родиной дизайна самых популярных в мире ковров. Туркменская диаспора в Пакистане очень сильна в маркетинге ковров. Некоторые из пакистанских туркмен ежегодно экспортируют около 40000 квадратных метров ковров ручной работы.

Объединившись туркмены Пакистана, Афганистана и Туркменистана, потенциально могут захватить подавляющую часть мировых рынков.

Другая возможность взаимовыгодного сотрудничества – кожевенное производство. Туркменистан может поставлять овчину в виде пикелеванного голья или полуфабриката вет-блю, а Пакистан входит в число мировых лидеров по переработке и производству кожи.

Туркмены в Пакистане закрепили за собой также присутствие в таком сегменте строительного сектора, как декоративное искусство.

Большинство архитектурных чудес в городе Мультан было создано туркменскими ремесленниками и инженерами, которые переселились сюда после падения династии Хорезмшахов, центр правления которой находился на территории нынешнего Туркменистана. Их потомки все еще сохранили искусство производства плиток Пичикари и Кашикари. Совместные предприятия могут наладить массовое производство этого облицовочного материала.

Что же еще можно обнаружить за пределами очевидных областей партнерства?

Пакистан является региональным лидером в области производства технологий среднего уровня – например, вентиляторов, утюгов, стиральных машин, кулеров, велосипедов и т. д.

С другой стороны, уровень грамотности в Туркменистане почти 100%. При помощи технологий и ноу-хау Пакистана, Туркменистан можно превратить в центр производства среднетехнологичной продукции, которую можно реализовывать на рынках стран, расположенных вдоль возникающих транспортных коридоров.

Большое преимущество среднетехнологичных отраслей состоит в том, что они, как правило, трудоемкие и, следовательно, могут обеспечить население большим числом рабочих мест.

В сфере науки, технологий и исследований также имеются области, которые потенциально можно задействовать в партнерстве.

Например, урожайность пшеница в Пакистане одна из самых высоких в мире – из одной тонны урожая получают более 500 кг зерна.

Несколько сортов риса, разработанных исследовательским институтом риса Пакистана, невосприимчивы к погодным условиям и другим факторам. Их можно выращивать и в Туркменистане.

Пакистан является четвертым в мире производителем хлопка, и партнерство между Туркменистаном и Пакистаном в отдельных областях хлопководства может быть выгодным для обеих сторон.

Это лишь некоторые из возможностей развития очень выгодного партнерства между Туркменистаном и Пакистаном. Однако, для того, чтобы увидеть то, что лежит за пределами видимого, требуются постоянные усилия и внимание. /// nCa