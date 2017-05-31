Форум Энергетической Хартии в Ашхабаде стимулирует обмен мнениями по вопросам энергетической безопасности

Доклад nCa

Ашхабад, 31 мая 2017 (nCa) — Форум Энергетической Хартии, который проводится в Ашхабаде 30-31 мая 2017 года, представляет собой миниатюрную модель того, как следует рассматривать и решать вопросы глобальной энергетической безопасности. —– общие надежды и устремления, постепенно вступающие в борьбу с разрушительным хаосом и сомнениями.

Тема форума, являющегося первым мероприятием в рамках председательствования Туркменистана в Энергетической Хартии, – «На пути к многостороннему рамочному соглашению по транзиту энергетических ресурсов».

Генеральный секретарь Энергетической хартии Урбан Руснак заявил в своем выступлении, что разработка новых процедур поставок энергоресурсов на мировые рынки будет отвечать интересам стран-производителей, потребителей и стран-транзитеров.

Он отметил, что в свете двух резолюций ООН, инициированных Туркменистаном «О надежном и стабильном транзите энергетических ресурсов и его роли в обеспечении устойчивого развития и международного сотрудничества», уже была проведена значительная работа по рационализации вопросов и механизмов транзита энергии.

В этом контексте он подчеркнул тесное сотрудничество, налаженное между Энергетической хартией и Туркменистаном. В целях поиска совместных решений вопросов надежного и стабильного транспорта энергоносителей уже были проведены четыре международные экспертные встречи: в Ашхабаде в декабре 2014 года, в Брюсселе в апреле 2015 года, в Пекине в ноябре 2015 года и в Тиране в июне 2016 года.

Урбан Руснак отметил, что цель Энергетической Хартии – обеспечить безопасный и бесперебойный транзит при более эффективном использовании инфраструктуры. Он подчеркнул важность разработки четких правил упрощения и обеспечения безопасности транзита, поддержки строительства, расширения и модернизации инфраструктуры, а также разработки механизмов регулирования споров и чрезвычайных ситуаций.

Максат Бабаев, вице-премьер Туркменистана по нефтегазовому сектору, сказал, что надежность и безопасность международных энергопотоков и правовая защита маршрутов энергоснабжения приобретают все более важное значение. Очевидна необходимость разработки общеприемлемых универсальных подходов к данному вопросу и четких, неизменных руководящих принципов для взаимоотношений между поставщиками, транзитными сторонами и потребителями энергоресурсов.

Он заявил, что Туркменистан полностью привержен тесному сотрудничеству с партнерами по Энергетической хартии в соответствии с четко определенными принципами, и, прежде всего, на основе принципа свободы транзита.

Для Туркменистана, как страны-поставщика, которая занимает ключевую позицию на центральноазиатском перекрестке торговых и транспортных маршрутов, и страны, которая инициирует несколько крупных международных и региональных энергетических проектов, энергетическая безопасность и стабильный транзит энергоресурсов являются стратегическими вопросами.

Бабаев сказал, что международное сотрудничество в сфере энергетики является одним из приоритетных вопросов для Туркменистана, инициировавшего две резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Надежный и стабильный транзит энергоносителей и его роль в обеспечении устойчивого развития и международного сотрудничества». Туркменистан поддерживает эти инициативы в международных организациях: ООН, ОБСЕ и Конференция Энергетической Хартии, полноправным членом которой страна является с 1997 года, сказал он.

В своем видеообращении к участникам Форума вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович заявил, что в ближайшее время регионы Каспийского моря и Центральной Азии и Европейский союз наладят взаимовыгодное сотрудничество в различных сферах, в том числе в области энергетики.

Шефчович высоко оценил подписание Ашхабадской декларации по итогам четырехсторонней встречи – ЕС-Азербайджан-Турция-Туркменистан, которая заложила основы для создания специальной рабочей группы этих стран с участием Грузии. Он поздравил Туркменистан с завершением проекта трубопровода Восток-Запад и продолжающейся работой над проектом газопровода ТАПИ.

Помимо генерального секретаря и председателя Энергетической Хартии, на первом заседании форума выступили:

Государственный министр энергетики Румынии (председатель в ЭХ в 2018 году) Посол Японии в Туркменистане Такахико Кацумата (Япония председательствовала в Энергетической Хартии в 2016 году) Министр энергетики и водных ресурсов Афганистана Али Ахмад Усмани Министр энергетики и минеральных ресурсов Уганды г-жа Ирен Мулони Генеральный секретарь Международного энергетического форума Сунь Сианьшэн Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества Халил Ибрахим Акча Заместитель министра энергетики и промышленности Албании (председатель Энергетической хартии в 2019 году) Заместитель министра энергетики Беларуси Вадим Закревский Заместитель министра энергетики Грузии Заместитель министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Айк Арутюнян Заместитель министра энергетики Ирана Глава отдела по нефтегазовым рынкам, предотвращению кризисов Федерального министерства экономики Германии, Стефан Ролле Генеральный директор филиала CNPC в Ашхабаде, Дэн Минмин Представитель ОБСЕ

На последующих трех сессиях были обсуждены вопросы по таким тематикам, как «Трансграничная транспортировка и транзит природного газа», «Растущая роль сжиженного природного газа (СПГ) в глобальной энергетической безопасности», «Поставка нефти на мировые рынки».

В работе Форума принимают участие делегации стран-членов Энергетической хартии: Албания, Австрия, Армения, Афганистан, Беларусь, Великобритания, Германия, Грузия, Казахстан, Кения, Литва, Монголия, Польша, Румыния, Словакия, Таджикистан, Турция, Украина и Япония, а также делегации таких стран, как США, Индия, Иран, Китай, Италия, Республика Корея, Пакистан, Сенегал, Уганда и Йемен.

На форуме также присутствуют представители ЕЭК ООН, ЕС, ОЭС, ОИК, ЮСАИД, Всемирного банка, АБР, ЕБРР, а также крупных нефтегазовых компаний, таких как CNPC и British Petroleum.

Мероприятие освещают несколько международных СМИ./// nCa