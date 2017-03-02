Инициативы по налаживанию связей активизируют деятельность ОЭС

Тарик Саиди в Карачи, Эльвира Кадырова в Ашхабаде

Карачи/Ашхабад, 2 марта 2017 (nCa) — Организация Экономического Сотрудничества, деятельность которой носила пассивный характер с момента создания, вдруг обретает мощные крылья – общий энтузиазм в сфере налаживания связей и путей сообщения.

Тема 13-го саммита ОЭС, состоявшегося в Исламабаде 1-го марта 2017 года – «Налаживание Связей во имя регионального процветания».

Во встрече высокого уровня приняли участие Президенты Азербайджана, Ирана, Таджикистана, Турции и Туркменистана, премьер-министры Пакистана, Казахстана и Кыргызстана, заместитель премьер-министра Республики Узбекистан и посол Афганистана. Китай, в качестве приглашенного гостя, был представлен исполнительным вице-министром иностранных дел.

Во всех выступлениях содержались твердые факты, связанные с инфраструктурой подключения, разрабатываемой в каждой стране – а это, в свою очередь транспортно-транзитные, энергетические, нефтегазовые, коммуникационные коридоры.

Было очевидно, что страны региона придерживаются общих стремлений, нацеленных на установление гарантированного процветания.

ECO является, по сути, неполитической организацией, деятельность которой сосредоточена на экономическом партнерстве с равным акцентом на образовательном, научном и культурном сотрудничестве. Однако, как было видно из выступлений на саммите в Исламабаде, стороны осознают, что условия для экономического благополучия не могут быть созданы без обеспечения надлежащих мер безопасности.

Президент Бердымухамедов выступил с важной речью на саммите. Основные части его выступления приводятся в настоящем докладе.

Участники саммита единогласно приняли Исламабадскую Декларацию. Этот комплексный документ подводит итоги не только самого саммита, но и отражает дух и будущие устремления ОЭС.

ОЭС (Организация экономического сотрудничества) объединяет десять стран. Организация была основана на ранее существовавших формах партнерства – организации «Региональное сотрудничество в целях развития» – которая была создана Турцией, Ираном и Пакистаном в 1964 году и прекратила свою деятельность в 1979 году. Организация возродилась в 1984 году и была переименована в ОЭС. После распада Советского Союза, в составе организации появились семь новых членов: Афганистан, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Выступление Президента Бердымухамедова

На основе материалов, предоставленных TDH

“20 лет назад, а точнее 15 марта 1995 года, именно здесь, в Исламабаде состоялась 3-я встреча глав государств и правительств стран-членов ОЭС, по итогам которой была принята Исламабадская декларация в поддержку присвоения Туркменистану нейтрального статуса. Исламабадская декларация стала одним из первых международных документов, заложивших основу Резолюции «О постоянном нейтралитете Туркменистана», единогласно принятой Генеральной Ассамблеей Организации Объединённых Наций 12 декабря 1995 года.

2 февраля 2017 года Генеральная Ассамблея Организации Объединённых Наций также приняла Резолюцию о провозглашении 12 декабря Международным днём нейтралитета. Решение Сообщества Наций стало признанием огромной заслуги нейтралитета в обеспечении мира на планете, безопасности и стабильности, что в свою очередь, соответствует целям обеспечения устойчивого развития всех стран и народов, бережного сохранения, а также укрепления духовных и культурно-гуманитарных основ их жизни.

Туркменистан рассматривает платформу Организации экономического сотрудничества (ОЭС) как благоприятное условие для эффективных переговоров, подчеркнул Президент Гурбангулы Бердымухамедов, отметив, что это способствует установлению регионального диалога в соответствии с долгосрочными интересами каждого из наших государств.

Мы твердо уверены, что Организация экономического сотрудничества обладает большим потенциалом для расширения взаимодействия, в частности, по такому вопросу как безопасность, имеющему большое значение для региона, сказал глава государства. Его эффективное обеспечение Туркменистан видит в основе принципов единства и целостности безопасности. Для нас это положение обозначает, что политическую, экономическую, энергетическую, продовольственную, экологическую и другие виды безопасности невозможно обеспечить по отдельности, продолжил туркменский лидер, отметив, что, будучи взаимосвязанными друг с другом, в геополитическом и геоэкономическом плане они должны составлять единое целое.

Туркменистан признавая одним из самых уязвимых звеньев глобальной экономики систему международных энергетических поставок и выступив с соответствующей инициативой, опираясь на поддержку Организации Объединённых Наций, последовательно претворяет в жизнь эту инициативу.

Еще одной из наших крупных инициатив является создание международно-правовой базы для надёжного энергообеспечения, результатом которой стало единогласное принятие 19 декабря 2008 года Генеральной Ассамблеей Организации Объединённых Наций Резолюции «Надёжный и стабильный транзит энергоносителей и его роль в обеспечении устойчивого развития и международного сотрудничества». Принятие подобного важного документа является одним из первых шагов на пути создания международной правовой базы в сфере мирового энергообеспечения, а точнее его энергетической безопасности.

Энергетическая стратегия Туркменистана основана на принципах многовариантности энергетических потоков, расширения их географии, вовлечения все большего числа стран, заинтересованных в участии в международных энергетических процессах.

За последние годы были построены газопроводы по направлениям Туркменистан-Узбекистан-Казахстан-Китай и Туркменистан-Иран, приступили к строительству газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия. Как видно, эти проекты реализуются при участии стран-членов Организации экономического сотрудничества.

В числе приоритетных направлений государственной политики – формирование современной транспортно-коммуникационной системы.

Национальная программа развития транспортной системы Туркменистана связана с расширением регионального и международного сотрудничества на данном направлении. Наша страна инициирует крупные инфраструктурные проекты и претворяет их в жизнь совместно с зарубежными партнёрами.

В ряду этих проектов – строительство транснациональных железных дорог Казахстан-Туркменистан-Иран, Туркменистан-Афганистан-Таджикистан, создание транзитных транспортных коридоров Узбекистан-Туркменистан-Иран-Оман, Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция.

Также имеется другие транспортные проектов по направлениям «Север-Юг», «Восток-Запад». Их реализация, напрямую соответствуя интересам стран-членов Организации Экономического Сотрудничества, открывает широкие возможности для сотрудничества с другими регионами на Евразийском континенте. Необходимо активизировать совместные усилия в этой области.

В декабре 2014 и 2015 годов Генеральной Ассамблеей Организации Объединённых Наций были приняты две Резолюции, посвящённые роли транспортно-транзитных коридоров в обеспечении международного сотрудничества для устойчивого развития. Эти документы создали прочную правовую основу для проведения в ноябре прошлого года в Ашхабаде первой Глобальной конференции по устойчивому транспорту. Считаю, что в развитии решений данной конференции высокого уровня будет целесообразным активизировать сотрудничество и в рамках Организации Экономического Сотрудничества. Туркменистан предлагает в этой связи провести в нынешнем году в Ашхабаде встречу министров транспорта стран-членов данной Организации.

Создание в рамках Организации экономического сотрудничества энергетических и транспортно-транзитных коридоров стимулирует и реализацию других инфраструктурных проектов. В частности, как показывает практика, открывается возможность рядом со строящимися трубопроводами проложить новые электропроводные системы и другие коммуникации.

К примеру, в декабре 2015 года Туркменистан, Афганистан и Пакистан подписали трехсторонний документ о сотрудничестве в сфере электроэнергетики, согласно которому, для поставки из Туркменистана в Афганистан и Пакистан электроэнергии предусмотрено формирование соответствующих инфраструктур. В настоящее время ведутся работы и по проекту прокладки оптико-волоконной линии в этом трехстороннем формате Туркменистан-Афганистан-Пакистан.

14-15 ноября 2017 года предусмотрено проведение в городе Ашхабад седьмой Региональной конференции экономического сотрудничества по Афганистану. Во время проведения данного форума можно будет более детально ознакомиться с реализацией подобных и других проектов регионального значения.

Достижение в Афганистане мира, безопасности и согласия были и являются основными условиями прогресса, а также продвижения вперёд в регионе. Все наши политико-дипломатические усилия и инициативы нацелены на достижение этой цели. Это говорит о полной поддержке усилий братского Афганистана по стабилизации ситуации в нём, восстановлении социально-экономической инфраструктуры.

На протяжении многих лет Туркменистан оказывает Афганистану конкретную экономическую и гуманитарную помощь, которая наглядно выражена в строительстве на территории соседней страны медицинских и образовательных учреждений, поставке электроэнергии по льготным ценам, обучении в учебных заведениях нашей страны афганских студентов, систематическом оказании гуманитарной помощи, а также других видах оказания поддержки. Всё это финансируется за счёт собственных средств Туркменистана.

Подобная поддержка на систематической основе будет оказываться и впредь. В нынешний период проявления во внутриафганской политической обстановке определённых положительных признаков, эта поддержка особенно важна.

Участие Афганистана в реализации крупных региональных и международных инфраструктурных проектов является более эффективным методом на данном направлении. Именно в этом мы видим стратегическое будущее для Афганистана, его роль в региональных и глобальных вопросах, залог процветания и благополучия афганского народа.

Нынешние обстоятельства, тенденции в мировой экономике, особенности ситуации в регионе, требует от нас разработки новаторских подходов в деятельности Организации.

Мы не должны политизировать данную Организацию, не должны допускать уклонений от её экономического содержания как основного механизма сотрудничества государств, стремящихся реализовать совместные проекты, нацеленные на наращивание потенциала и достижение успехов во имя всеобщих интересов.

Исламабадская Декларация на английском языке здесь:

http://www.pid.gov.pk/?p=35656

/// nCa