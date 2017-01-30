ЭКСПО-2017 укрепит экономический и промышленный потенциал Казахстана и выделит на карте регион Центральной Азии

Ашхабад, 30 января 2017 (nCa) — Всемирная выставка ЭКСПО-2017, которая пройдет в Астане в период с 10 июня по 10 сентября 2017 года, послужит стимулятором экономической и промышленной активности в Казахстане. Этот крупнейший смотр также послужит поводом для пристального внимания к региону Центральной Азии.

Более 112 стран и 18 международных организаций подтвердили участие в этом знаковом событии.

ЭКСПО в Астане включена в рейтинговый список «The New York Times» на 2017 год, заняв в перечне стран для посещения 26-е место.

Некоторые из преимуществ проведения у себя в стране ЭКСПО вполне осязаемы и некоторые нематериальны. Но выгоды, в любом случае, огромные, по своей сути и масштабам.

Например, проектирование павильонов для ЭКСПО представляет собой целую науку и искусство. Анализ обустройства павильона дает неоценимый образовательный опыт. Поскольку каждый павильон создается непосредственно на месте проведения выставки, Казахстан и другие страны Центральной Азии могут приобрести знания о том, как страны с развитой экономикой, где высока доля экспортного рынка, предпочитают демонстрировать и продвигать на рынке свои товары и услуги, как проводится реклама товара и каким образом разрабатываются предложения, нацеленные на удовлетворение потребностей каждого потребителя.

Преимущества от проведения ЭКСПО, многообразны и некоторые из них носят долгосрочный характер.

Студенты-волонтеры и гиды прошли языковую подготовку по таким направлениям, как казахский, русский, английский, китайский, французский, турецкий и другие языки. Эти специалисты станут большим активом для Казахстана. Помимо языков, для них также были организованны курсы по таким предметам, как география, история и экономика Казахстана и стран мира.

Туризм – следующий пункт, на котором, благодаря ЭКСПО Казахстан рассчитывает добиться побед. Для посещения гостей страна намерена открыть даже космодром «Байконур».

В целом, за последний, предшествующий выставке год, республика проделала огромную работу. Отстроены международные павильоны. Завершается работа над Центром общественных коммуникаций, где располагаются Единый центр обслуживания, Аккредитационный центр и Медиа-центр. Заканчивается строительство арендного жилья, которое после отъезда гостей, передадут в жилой фонд.

ЭКСПО-2017 является событием национальной гордости. В целях подготовки к ЭКСПО с акиматами всех областей заключены меморандумы о сотрудничестве. В результате с 322 местными компаниями заключено договоров на общую сумму 48,9 миллиардов тенге. В итоге проект позволил создать и сохранить порядка 50 тысяч рабочих мест по всему Казахстану. Помимо этого, привлечено 126 миллионов евро в качестве спонсорских средств, а также 211 миллиардов тенге в качестве инвестиций.

Тематика ЭКСПО-2017 – «Энергия будущего». Тема была выбрана не случайно, а поскольку Казахстан имеет самый высокий показатель потенциала развития альтернативных источников энергии в мире. При наличии обширных по площади земель, обилия солнечного света и ветровых коридоров, Казахстан располагает всеми условиями для превращения в крупнейшего экспортера зеленой энергии.

Тема «Энергия Будущего» объединяет мир ради лучшего будущего. ЭКСПО предоставит прекрасные возможности для обмена видением, опытом и знаниями.

Например, страны Тихоокеанского Альянса, (а это Чили, Мексика, Перу и Колумбия и Барбадос) которые подтвердили свое участие в мероприятии, поделятся своим успехом в сфере широкого применения возобновляемых источников энергии. Например, в Чили, где бурно развивается горнодобывающая промышленность, все чаще используются солнечная и ветровая энергии. В Перу, несмотря на большой потенциал гидроэнергетических ресурсов, значительные запасы природного газа, газового конденсата, развивается сфера солнечной, ветровой и геотермальной энергии. Колумбия – страна, выпустившая свой собственный автомобиль на солнечной энергии, также обладает значительным потенциалом для развития альтернатив в этой области. И Мексика, будучи одной из нефтедобывающих стран, ведет активный поиск новых видов энергии. В этом же регионе находится мировой лидер по доле производства ВИЭ – Коста-Рика, которая использует до 90 процентов энергии, полученной из альтернативных источников.

Важно подчеркнуть здесь, что в 2017 году впервые стоимость производства электроэнергии из возобновляемых источников – в основном солнечной и ветровой энергии – приравняется или даже станет дешевле, по сравнению со стоимостью традиционного производства электроэнергии путем сжигания углеводородов. Основная задача состоит в передаче энергии из точки генерирования в пункты потребления.

ЭКСПО-2017 под темой «Энергия Будущего» станет местом встречи мировых экспертов, что поспособствует объедению их усилий в поисках глобальных решений.

Событие принесет и множество других дополнительных выгод – уровень грамотности в Казахстане и других странах Центральной Азии почти 100%-ный, регион богат ресурсами, политическая система стабильна, здесь мир и действуют традиции гостеприимства и сотрудничества. ЭКСПО-2017 откроет возможности для всех сторон.

Веб сайт ЭКСПО-2017 – https://expo2017astana.com/en/