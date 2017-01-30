Посольство Индии в Ашхабаде отпраздновало День Республики

Ашхабад, 28 января 2017 (nCa) — Посольство Индии в Ашхабаде организовало в пятницу прием по случаю 68-го Дня Республики Индии.

Посол Индии Т. В. Нагендра Прасад в своем выступлении по данному случаю отметил, что 26 января 1950 г. была принята самая длинная Конституция в мире. Как сказал Посол, это самый длинный письменный документ с более чем 100 поправками, который доказал свою универсальность и соответствие потребностям и чаяниям народа.

Индия как страна континентального размера, продемонстрировала идею единства в многообразии, подчеркнул Посол.

7-процентный темп роста экономики Индии говорит о том, что эта страна является одной из самых быстрых развивающихся экономик.

Индия планирует инвестировать свыше триллиона долларов в инфраструктуру. При этом особо привлекательной сферой вложения инвестиций является молодежь, которая представляют большую часть населения, сказал он.

Международный терроризм остается бедствием для всего человечества и Индия продолжает предпринимать решительные шаги самостоятельно и в сотрудничестве с мировым сообществом по борьбе с этим явлением во имя мира и прогресса будущих поколений.

Говоря о глубоких исторических и культурных связях между Индией и Туркменистаном, посол указал на большой вклад в дело сближения двух народов со стороны функционирующих Центра йоги и традиционной медицины, туркмено-индийского промышленного учебного центра, а также кафедры языка хинди в институте языков в Ашхабаде.

Газопровод ТАПИ призван обеспечить энергетические потребности Индии, сказал посол.

В транспортно-транзитной сфере, он высоко оценил заключение трехстороннего соглашения между Индией, Ираном и Афганистаном по совместному развитию иранского порта Чахбахар. Посол также упомянул в качестве платформ будущего сотрудничества Ашхабадское соглашение и коридор Север-Юг.

Несколько снимков с торжества: