Центральная Азия демонстрирует положительную динамику притока прямых иностранных инвестиций

Центральная Азия рассматривается как один из субрегионов развивающейся Азии, демонстрирующий положительную динамику притока прямых иностранных инвестиций (ПИИ), согласно Докладу о мировых инвестициях 2026 Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

Основные выводы по региону:

Общая динамика: Приток ПИИ в Центральную Азию в 2025 году увеличился с 4 млрд до 5 млрд долларов. Регион характеризуется ростом интереса инвесторов на фоне общих геополитических изменений.

Ключевые страны-драйверы: Основной рост был обеспечен за счет инвестиций в Казахстан и Узбекистан.

Отраслевая структура

Инвестиционная активность в субрегионе была сосредоточена в ресурсодобывающих отраслях и инфраструктуре. Металлургия и производство изделий из металла стали лидерами, составив примерно 45% от всех объявленных greenfield-проектов (проектов «с нуля») в регионе.

Другими важными секторами являются энергетика, транспорт и хранение, химическая промышленность, пищевая промышленность и ИКТ.

Роль стран без выхода к морю (LLDC): Страны Центральной Азии входят в группу развивающихся стран, не имеющих выхода к морю. В азиатской группе LLDC приток инвестиций вырос на 13%, что в значительной степени было обусловлено реинвестированной прибылью, а не новыми вливаниями капитала.

Значимые проекты и инвестиционные связи:

Крупнейший проект: В Казахстане китайская группа East Hope Group объявила о проекте в секторе цветной металлургии стоимостью более 12 млрд долларов.

В Казахстане китайская группа East Hope Group объявила о проекте в секторе цветной металлургии стоимостью более 12 млрд долларов. Зеленая энергетика: Узбекистан привлек крупные инвестиции в проекты в области солнечной и ветровой энергетики от инвесторов из Китая и Саудовской Аравии.

Узбекистан привлек крупные инвестиции в проекты в области солнечной и ветровой энергетики от инвесторов из Китая и Саудовской Аравии. Региональное сотрудничество: В докладе отмечается важность внутрирегиональных потоков капитала, примером которых служат инвестиции из Китая в Казахстан.

Статистические показатели:

Накопленные инвестиции (Inward Stock): На конец 2025 года общий объем накопленных ПИИ в Центральной Азии оценивается в 235 562 млн долларов.

На конец 2025 года общий объем накопленных ПИИ в Центральной Азии оценивается в 235 562 млн долларов. Притоки (Inflows): Несмотря на рост в 2025 году, показатели остаются ниже пиковых значений 2022 года (9,82 млрд.долл.).

Туркменистан

Туркменистан отнесен к группе развивающихся стран Центральной Азии и классифицируется как развивающаяся страна, не имеющая выхода к морю (LLDC).

Динамика притока ПИИ (миллионы долларов): В докладе приводятся оценочные данные по ежегодным притокам инвестиций в страну за период с 2020 по 2025 год:

2020: 1 436 млн

1 436 млн 2021: 489 млн

489 млн 2022: 556 млн

556 млн 2023: 623 млн

623 млн 2024: 684 млн

684 млн 2025: 701 млн

Запасы ПИИ (миллионы долларов): Статистика накопленных внутренних инвестиций (inward stock) также базируется на оценках:

2000: 949 млн

949 млн 2010: 13 442 млн

13 442 млн 2024: 41 665 млн

41 665 млн 2025: 42 367 млн

///nCa, 13 июля 2026 г.