ПРООН запускает региональный проект по снижению риска бедствий в Туркменистане при поддержке Правительства Японии

Ашхабад, 13 июля 2026 года – Программа развития ООН (ПРООН) в партнёрстве с Главным управлением гражданской обороны и спасательных работ Министерства обороны Туркменистана сегодня запустила национальный компонент регионального проекта «Укрепление системы регионального снижения риска бедствий в Центральной Азии». Проект финансируется Правительством Японии и реализуется во всех пяти странах Центральной Азии с целью укрепления регионального взаимодействия и национального потенциала в области обеспечения готовности к бедствиям и реагирования на них.

Проект способствует развитию трансграничного сотрудничества в области снижения риска бедствий в тесном взаимодействии с Центром по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий (ЦЧССРБ) в Алматы (Казахстан). Инициатива предусматривает создание регионального координационного механизма, который позволит совершенствовать обмен информацией, совместную подготовку и координацию действий при чрезвычайных ситуациях, затрагивающих несколько стран.

По случаю запуска проекта в гостинице «Арчабиль» в Ашхабаде состоялся круглый стол с участием представителей 16 министерств и ведомств, организаций гражданского общества и международных партнёров. Участники обсудили ключевые направления и механизмы реализации проекта.

«Стихийные бедствия не ограничиваются национальными границами, и именно поэтому региональное сотрудничество имеет решающее значение для защиты жизни людей, их средств к существованию и устойчивого развития. В партнёрстве с Правительством Японии и национальными учреждениями ПРООН поддерживает укрепление систем готовности к бедствиям, развитие региональных механизмов координации и внедрение практических решений, которые позволяют сообществам лучше противостоять будущим рискам», – отметила Постоянный представитель ПРООН в Туркменистане г-жа Нарине Саакян.

«Этот проект имеет большое значение, поскольку способствует укреплению систем раннего предупреждения, повышению готовности к стихийным бедствиям, развитию институционального потенциала и расширению обмена информацией между странами. Эти усилия помогут защитить жизни людей и местных сообществ по всей Центральной Азии», – отметил Его Превосходительство г-н Сасаки Хироси, Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Туркменистане. «Япония гордится возможностью поддержать эту инициативу, предоставив финансовый вклад в размере около 4,9 млн долларов США. Мы рады, что эта поддержка будет способствовать укреплению регионального сотрудничества и повышению готовности стран Центральной Азии к стихийным бедствиям».

Мероприятие состоялось в рамках двухдневной миссии региональной команды проекта из Стамбульского регионального центра ПРООН при участии представителей ЦЧССРБ. В программу миссии также вошли двусторонние консультации с национальными партнёрами, посвящённые обсуждению приоритетов реализации проекта и возможностей дальнейшего укрепления национального потенциала в области управления рисками бедствий в Туркменистане.

***

О проекте

Региональный проект «Укрепление системы регионального снижения риска бедствий в Центральной Азии» реализуется с января 2026 года по январь 2028 года при финансовой поддержке Правительства Японии.

На региональном уровне проект способствует укреплению Регионального механизма координации реагирования на чрезвычайные ситуации посредством совершенствования обмена информацией, координации и сотрудничества между странами Центральной Азии в сфере подготовки к трансграничным бедствиям и реагирования на них.

В Туркменистане проект предусматривает пилотное внедрение отраслевой системы раннего предупреждения о землетрясениях в одной из школ Ашхабада, а также укрепление взаимодействия между национальными сейсмологическими службами и структурами гражданской обороны. Кроме того, инициатива будет содействовать проведению мероприятий по повышению готовности населения и созданию масштабируемой модели системы раннего предупреждения о землетрясениях и обеспечения готовности к бедствиям, которая в дальнейшем сможет быть распространена на другие объекты и регионы страны. ///nCa, 13 июля 2026 г. (в сотрудничестве с ПРООН Туркменистан)