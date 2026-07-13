Молодежи Центральной Азии: Выбирая будущее, которого еще не видно

Эльвира Кадырова и Лилия Жирнова

Есть вопрос, который хотя бы раз в жизни задавали каждому подростку в Центральной Азии — как правило, кто-нибудь из родственников на свадьбе, за столом, столь ломящимся от еды, что всё и не съесть: «Кем ты хочешь стать?»

Раньше это был вполне справедливый вопрос. На него существовал ответ, и этот ответ что-то да значил. Врач. Инженер. Учитель. Дипломат. Ты выбирал слово, шел по тропе, которую до тебя уже протоптали тысячи людей, и это слово становилось твоей жизнью. Путь порой был крутым, но он был отчетливо виден.

Сегодня этой определённости больше нет. Она не исчезает постепенно — она уже исчезла. И никто из тех, кто сидит с вами за свадебным столом, каким бы опытным, уважаемым и искренне желающим помочь он ни был, не может честно сказать, что будет означать слово «врач» или «инженер» к тому моменту, когда вам исполнится тридцать.

Если быть честными, мы тоже не можем дать такого ответа. И эта статья не будет делать вид, будто он существует. Вместо ложной уверенности мы хотим предложить вам нечто более полезное — способ думать о будущем так, чтобы ваше представление о нём не рушилось каждый раз, когда мир вновь меняется. Потому что он обязательно изменится снова.

Дело не только в искусственном интеллекте

Все привыкли сводить разговор к искусственному интеллекту, и да, он действительно играет огромную роль. Но если честно, картина гораздо шире и сложнее.

Материаловедение незаметно меняет само понимание того, что такое производство. Технологии редактирования генома постепенно приближают момент, когда медицина начнёт переосмысливаться буквально на молекулярном уровне. Изменение климата вынудит человечество создавать совершенно новые профессии — появятся специалисты, которые будут управлять водными ресурсами, адаптировать сельскохозяйственные культуры к новым условиям или заново проектировать города для жизни в условиях экстремальной жары. Многие из этих профессий пока даже не имеют названий.

Автоматизация затронет не только заводские цеха, но и логистику, административную работу и управление. Даже сельское хозяйство — древнейшая из известных нам профессий — всё больше превращается в сферу, где главную роль играют системная инженерия, беспилотники, датчики и анализ данных, а не тот ручной труд, которым занимались бабушки и дедушки.

Поэтому речь идёт вовсе не о том, что программисты заменят всех остальных. Скорее, почти каждая профессия незаметно станет другой, сохранив при этом своё прежнее название.

Врач в 2040 году по-прежнему будет называться врачом. Но значительную часть его повседневной работы — помощь в постановке диагноза, мониторинг состояния пациентов, первичную сортировку обращений — вероятно, будут выполнять интеллектуальные системы. Это либо освободит врача для более важных задач, либо заставит сосредоточиться на работе, где решающее значение имеют профессиональное суждение, общение с людьми и принятие сложных этических решений, а не те клинические процедуры, которые сегодня большинство людей связывает с этой профессией. Покажется ли вам такая перспектива вдохновляющей или тревожной, во многом зависит от того, насколько крепко вы держитесь за привычное представление о том, какой должна быть эта работа.

Что действительно останется востребованным

Если никто не может сказать, какие профессии сохранятся в будущем, то что вообще можно посоветовать честно? Несколько вещей. И это не банальные лозунги, замаскированные под советы, а скорее фундамент, на котором можно строить своё будущее.

Умение быстро учиться — снова и снова, без постоянного наставника. Это совсем не то же самое, что быть «хорошим учеником» в школе. Многие люди, прекрасно справлявшиеся с запоминанием и пересказом материала, оказываются в затруднении, когда впервые сталкиваются с необходимостью самостоятельно освоить новую область — без учебной программы, преподавателя и экзамена. В ближайшие двадцать лет наибольших успехов добьются те, кто не боится снова становиться новичком — в тридцать, сорок и даже пятьдесят лет.

Глубокая компетентность в одной области и широкий кругозор в нескольких смежных. Раньше советовали выбрать узкую специализацию и всю жизнь защищать своё профессиональное пространство. Сегодня всё больше ценятся специалисты, которых можно сравнить с буквой T: они обладают действительно глубокими знаниями в одной сфере, но при этом достаточно хорошо ориентируются в соседних областях — немного разбираются в анализе данных, немного в дизайне, понимают язык, на котором говорят клиенты или партнёры их отрасли. Благодаря этому они способны менять направление, если прежняя профессиональная ниша перестаёт существовать.

Одна-единственная специализация — это ставка на один исход. Совокупность взаимосвязанных компетенций — это уже диверсифицированный портфель возможностей.

Всё то, с чем машины пока справляются хуже всего. Сегодня — и, вероятно, ещё довольно долго — к таким навыкам относятся умение чувствовать атмосферу и настроение людей, выстраивать доверие между теми, кто не доверяет друг другу, принимать взвешенные решения там, где готовые правила уже не работают, брать на себя ответственность за последствия своих решений, а также выполнять физическую работу в непредсказуемых условиях.

Последний пункт заслуживает гораздо большего уважения, чем ему обычно уделяют. Многие тревожные прогнозы о будущем исходят из предположения, что самые надёжные профессии — это те, где человек сидит за экраном компьютера. Но очень часто всё оказывается наоборот.

Свободное взаимодействие с людьми разных стран и культур — владение языками, понимание культурных особенностей и того, как в действительности ведётся бизнес в разных частях мира. Об этом даже немного неловко говорить, потому что многие молодые люди в нашем регионе уже обладают этим преимуществом, сами того не осознавая. Вырости в многоязычной среде, находиться на пересечении советского институционального наследия и стремительно глобализирующейся экономики, одинаково понимать жизнь и в сельской местности, и в городе — это вовсе не недостаток, который нужно преодолеть. Это уникальный опыт и подготовка, за получение которых людям из более стабильных и однородных обществ зачастую приходится специально платить.

Никому больше не нужно делать один-единственный выбор на всю жизнь

Вот о чём стоит сказать прямо, потому что об этом почти никто не говорит молодым людям открыто: представление о том, что в восемнадцать лет человек выбирает профессию и остаётся в ней до самой пенсии, начало уходить в прошлое ещё до всех нынешних технологических перемен. Для вашего поколения это уже не станет нормой. И в этом нет трагедии. Она возникает лишь тогда, когда вам обещали старую модель жизни, а теперь приходится смириться с её исчезновением.

Попробуйте смотреть на свою жизнь как на книгу, состоящую из отдельных глав, а не как на одно длинное предложение без остановок. Выбирайте первую главу осознанно — не случайно и не только потому, что она обещает высокий доход. Гораздо важнее, чтобы этот выбор дал вам навыки, которые можно будет применять в самых разных сферах, и позволил оказаться рядом с людьми, у которых действительно есть чему учиться.

А затем будьте внимательны к моменту, когда перед вами неожиданно откроется новая возможность — возможно, совсем в другом направлении. Не воспринимайте такой поворот как поражение или признак неудачи. Среди самых сильных профессионалов, с которыми вам предстоит встретиться в любой отрасли, будет немало людей, пришедших к своему делу необычным, нелинейным путём.

В нашем регионе, где мнение семьи и сообщества по-прежнему играет важную роль при выборе жизненного пути, особенно важно, чтобы и молодые люди, и их близкие как можно раньше приняли такой взгляд на карьеру. Гораздо лучше честно обсудить это заранее, чем превращать различия в ожиданиях в повод для споров спустя годы.

Где искать ориентиры и советы

Если традиционный подход — обратиться за советом к старшим, которые уже прошли этот путь до вас, — больше не работает так эффективно, как раньше, потому что сам путь меняется буквально на наших глазах, то честный ответ заключается в другом: расширяйте круг источников знаний, а не ждите появления единственного авторитета, который даст все ответы.

Читайте не только материалы по своей специальности, но и за её пределами. Следите за людьми, которые уже занимаются тем, что вам интересно, независимо от того, в какой стране мира они живут. Сегодня география гораздо меньше ограничивает доступ к знаниям, чем это было во времена ваших родителей.

Относитесь к каждой стажировке, волонтёрскому проекту или небольшой практической работе как к возможности лучше узнать себя, а не просто как к строчке в резюме. Каждый такой опыт даёт информацию о том, что вам действительно интересно, в чём вы сильны и в каком направлении хотите развиваться.

И ещё: разговаривайте не только с людьми старшего поколения, но и с теми, кто старше вас всего на пять–десять лет. Именно они уже столкнулись с той неопределённостью, в которой вам предстоит жить и работать. Их опыт, ошибки и уроки зачастую оказываются более актуальными и полезными, чем советы людей, чья карьера формировалась в совершенно других условиях.

Никто не сможет вручить вам подробную карту страны, которая ещё не исследована. Но можно научиться уверенно двигаться по неизведанной территории. И именно этот навык — в отличие от большинства конкретных профессий, которые мы могли бы назвать сегодня, — с высокой вероятностью останется ценным и востребованным и через двадцать лет. ///nCa, 13 июля 2026 г. (фото – изображение сгенерировано ИИ)