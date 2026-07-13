ЮНИСЕФ отмечает высокий потенциал молодого поколения Туркменистана

В Посольстве Туркменистана в Бельгии состоялась встреча Посла Туркменистана Сапара Пальванова с заместителем Регионального директора Регионального офиса ЮНИСЕФ по странам Европы и Центральной Азии г-ном Октавианом Биволом.

Ключевыми темами беседы стали развитие человеческого капитала, защита прав детей, поддержка молодежи и реализация совместных региональных инициатив.

Особое внимание было уделено инвестициям в человеческий капитал и благополучие детей и молодёжи. Посол Сапар Пальванов отметил, что развитие молодого поколения, общественная стабильность и экономическое процветание тесно взаимосвязаны. По его словам, инвестиции в здоровье, образование, социальную защиту и возможности детей и молодёжи формируют здоровое, образованное и устойчивое поколение, которое становится основой долгосрочной стабильности, устойчивого экономического роста и развития государства.

Октавиан Бивол положительно отметил молодой демографический профиль Туркменистана, подчеркнув, что более половины населения страны составляют люди в возрасте до 30 лет. Он охарактеризовал это как ценный национальный ресурс и значительный потенциал для будущего развития.

Собеседники согласились с тем, что последовательные инвестиции в молодое поколение имеют ключевое значение для превращения этого демографического преимущества в более высокую социальную устойчивость, производительность и экономический прогресс.

Отдельной темой обсуждения стала инициатива Регионального офиса ЮНИСЕФ по проведению в Брюсселе презентации регионального доклада «Generation 2050 in Central Asia».

Посол Туркменистана поддержал данную инициативу. По мнению дипломата, данное мероприятие должно выходить за рамки традиционной презентации аналитического доклада и должно стать содержательной площадкой для политического диалога высокого уровня с участием стран Центральной Азии, институтов Европейского союза, международных финансовых организаций и партнёров по развитию, ориентированной на обсуждение практических подходов к инвестированию в человеческий капитал и укреплению регионального сотрудничества.

Со своей стороны, представитель ЮНИСЕФ высоко оценил конструктивное партнёрство с Туркменистаном и выразил признательность за последовательную поддержку национальных и региональных программ организации.

По итогам встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества. ///nCa, 13 июля 2026 г.