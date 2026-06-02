ПРООН и НПО «Яш Тебигатчи» содействуют развитию климатического образования и экологической осведомлённости среди молодёжи Балканского велаята

Туркменбаши, 1 июня 2026 года – По случаю Международного дня защиты детей Программа развития ООН (ПРООН) совместно с НПО «Яш Тебигатчи» («Юный натуралист») организовали сессию по климатическому образованию и повышению экологической осведомлённости в коворкинг-центре «Ish Nokady» в г. Туркменбаши, Балканский велаят, в рамках регионального проекта «Борьба с морским мусором и морскими пластмассами – системный подход на Каспии».

Мероприятие объединило экоактивистов, представителей велаятского и городского хякимликов, а также местные сообщества.

Инициатива была направлена на повышение осведомлённости молодёжи о проблеме загрязнения морским мусором и мерах по борьбе с ним. Важной частью мероприятия также стало информирование об изменении климата и продвижение программы «Климатическая шкатулка» – региональной инициативы ПРООН, финансируемой Трастовым фондом Российской Федерации, которая способствует развитию климатического образования в регионе. В целом сессия способствовала укреплению связи между экологическими знаниями и практическими действиями по защите прикаспийского региона.

В рамках образовательного мероприятия были затронуты вопросы устойчивого потребления, а также новые подходы к климатическому образованию, управлению отходами и ответственному использованию ресурсов. Участники посмотрели вдохновляющие видеоролики о природоохранной деятельности в Туркменистане, обсудили возможности вовлечения молодёжи в экологические и волонтёрские инициативы, а также познакомились с инновационными подходами к климатическому образованию и практическим действиям.

Региональный проект «Борьба с морским мусором и морскими пластмассами – системный подход на Каспии», запущенный в феврале 2026 года Программой развития ООН (ПРООН) в партнёрстве с Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП), Секретариатом Рамочной (Тегеранской) конвенции по защите морской среды Каспийского моря и Министерством охраны окружающей среды Туркменистана, финансируется Российской Федерацией и реализуется в Азербайджане, Иране, Казахстане и Туркменистане.

Ключевое внимание в рамках проекта уделяется проблеме загрязнения морской среды с суши. Инициатива соответствует текущим усилиям прикаспийских государств и опирается на опыт Тегеранской конвенции, включая реализацию её Протокола по источникам загрязнения с суши и Стратегическую программу действий. ///nCa, 2 июня 2026 г. (в сотрудничестве с ПРООН Туркменистан)