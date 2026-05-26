Почему за Туркменистаном стоит наблюдать в глобальной гонке дата-центров

nCa Report

Борьба за инфраструктуру для искусственного интеллекта незаметно перекраивает карту экономической значимости регионов. В индустриальную эпоху государства соперничали за порты и трубопроводы. Сегодня они конкурируют за нечто менее заметное, но все более судьбоносное: способность размещать, охлаждать и обеспечивать энергией колоссальные объемы вычислительных мощностей.

Дата-центры превратились из второстепенных ИТ-объектов в подлинные стратегические активы. И на фоне этого сдвига несколько неожиданных стран начинают привлекать к себе серьезное внимание. Туркменистан — одна из них.

Поначалу это может прозвучать странно. Туркменистан давно известен своими колоссальными запасами природного газа, но он никогда не фигурировал в разговорах о технологических хабах. Однако уникальное сочетание структурных факторов — избыток энергии, географическое положение, меняющиеся геополитические течения и правительство, которое в последнее время начало демонстрировать реальную открытость для иностранных цифровых инвестиций, — делает эту страну все более значимой для тех, кто задумывается, где именно на евразийском пространстве будет строиться вычислительная инфраструктура в ближайшие одно-два десятилетия.

Речь не идет о том, что Туркменистан станет следующим Сингапуром. Речь о том, что его необходимо воспринимать всерьез как региональную платформу — для размещения суверенных данных, ИИ-инфраструктуры и вычислительных мощностей, обеспеченных дешевой энергией, — в той части мира, о которой большинство инвесторов пока даже серьезно не задумывались.

Правительство переходит к реальным действиям

Ашхабад всегда проявлял осторожность в вопросах привлечения иностранных инвестиций. Однако сейчас мы наблюдаем, как эта позиция начинает меняться в цифровой сфере.

В октябре 2025 года в Туркменистане была принята «Концепция развития цифровой экономики на 2026–2028 годы», за которой последовало утверждение официальной Государственной программы в январе 2026 года. Эти планы весьма содержательны: они включают создание единого государственного центра обработки данных (ЦОД), Национального центра развития искусственного интеллекта, расширение облачной инфраструктуры, развертывание сетей 5G, модернизацию систем электронного правительства и формирование новой нормативно-правовой базы для регулирования ИИ. ПРООН активно сотрудничает с Министерством связи Туркменистана над стратегией развития ИИ — экспертный семинар по обсуждению и валидации проекта этой стратегии состоялся совсем недавно, в мае 2026 года.

И все это — не просто пресс-релизы. Международные организации развития обычно не вкладывают ресурсы в многолетние стратегические процессы в странах, где ничего не планируется реализовывать на практике. Выбранный вектор развития вполне реален, даже если его темпы пока остаются неопределенными.

Первопроходец: Bitdeer Technologies подписывает меморандум с Туркменистаном

25 мая 2026 года абстрактные планы обрели конкретные очертания. В рамках Международной выставки и конференции «Белый город Ашхабад» сингапурская компания Bitdeer Technologies Group — один из ведущих мировых технологических гигантов — объявила о планах по возможному созданию первого в Туркменистане ультрасовременного дата-центра.

Это заявление последовало за подписанием Меморандума о взаимопонимании (MoU) между Bitdeer Technologies Group и авторитетной группой туркменских ведомств: Министерством энергетики, Министерством связи, а также Министерством финансов и экономики.

Одновременное участие сразу трех ключевых министерств свидетельствует о высоком уровне межведомственной координации, который редко встречается на столь ранних стадиях обсуждения цифровых инвестиций в регионе.

Хусаме Наими, директор Bitdeer по партнерству и развитию бизнеса в регионах Ближнего Востока, Центральной Азии и Африки, выступил на конференции и подчеркнул системную значимость инфраструктуры центров обработки данных. Он отметил, что современные объекты такого типа затрагивают не только электроэнергетическую инфраструктуру, но и финансовый сектор, государственные услуги, а также технологические экосистемы в целом.

Касаясь вопроса суверенитета, который является сквозной темой в дискуссиях о цифровой политике стран Центральной Азии, Наими подчеркнул важность локального хранения данных вместо использования зарубежной инфраструктуры, а также выделил особую роль таких объектов в процессе трансфера передовых технологий.

Что немаловажно, проект разработан таким образом, чтобы не создавать нагрузку на национальную электрическую сеть Туркменистана, а напротив, способствовать развитию новой энергетической инфраструктуры. В стране, обладающей значительными изолированными и избыточными энергетическими мощностями, эта инициатива призвана открыть путь к монетизации энергии в твердой валюте — долларах США — за счет выполнения вычислительных нагрузок. Такой подход напрямую решает одну из давних экономических задач Туркменистана: конвертацию его колоссального углеводородного богатства в диверсифицированные источники доходов.

Проект также включает в себя весомый компонент по трудоустройству местного населения и трансферу знаний. Bitdeer намерена нанимать туркменских специалистов и обеспечивать сотрудников техническими знаниями и экспертизой, необходимыми для управления вычислительными центрами мирового уровня. Это обязательство имеет большое значение для правительства, нацеленного на создание собственного цифрового потенциала.

Меморандум с Bitdeer на сегодняшний день является наиболее значимым и конкретным шагом на пути к реализации амбиций Туркменистана в области цифровой инфраструктуры. Он подтверждает, что международные инвесторы, обладающие операционным опытом в сфере высокопроизводительных вычислений, теперь воспринимают потенциал страны достаточно серьезно, чтобы закреплять официальные договоренности на бумаге.

Энергетический аргумент, который трудно игнорировать

Для любого, кто оценивает потенциальные площадки для размещения дата-центров, доступность энергии стала решающей переменной. Работа крупных GPU-кластеров для обучения ИИ требует электроэнергии в промышленных масштабах — надежной, доступной по цене и в избытке. По мере ускорения глобального спроса на вычисления многие традиционные юрисдикции, где размещаются ЦОД, начинают сталкиваться с жесткими энергетическими ограничениями.

Именно здесь позиции Туркменистана выглядят по-настоящему сильными. Страна занимает пятое место в мире по доказанным запасам природного газа — около 400 триллионов кубических футов по состоянию на 2025 год, согласно данным Управления энергетической информации США (EIA), уступая лишь России, Ирану, Катару и Соединенным Штатам. Ее газовое месторождение «Галканыш» является вторым по величине в мире по объемам запасов, причем добыча на нем все еще находится на первом этапе освоения. В 2023 году страна установила национальный рекорд по добыче товарного природного газа.

С точки зрения экономики дата-центров это означает: потенциально конкурентоспособные цены на электроэнергию, надежную базовую генерацию и реальную перспективу выделения гарантированных объемов энергии под вычислительную инфраструктуру на двадцатилетний горизонт. Проект Bitdeer четко это отражает: его модель построена на превращении избыточных энергоресурсов в экспортную выручку от вычислений, номинированную в иностранной валюте. На вопрос инвесторов «где крупные ИИ-нагрузки могут получить доступную и стабильную энергию на долгосрочный период?» Туркменистан вполне обоснованно может заявить о себе.

У Каспийского побережья есть специфические преимущества

Наиболее сильный географический аргумент говорит в пользу зоны Туркменбаши — Аваза на Каспийском побережье. Этот район заслуживает детального рассмотрения, поскольку дело здесь не только в общей близости к газовым месторождениям.

Современные ИИ-ориентированные дата-центры выделяют колоссальное количество тепла. На охлаждение может приходиться значительная часть общих операционных расходов, именно поэтому операторы крайне внимательно относятся к климатическим условиям и доступу к охлаждающим ресурсам. Прибрежные зоны здесь серьезно помогают: они смягчают температурные колебания и позволяют внедрять более эффективные подходы к охлаждению, включая жидкостное охлаждение и системы теплообмена с использованием морской воды. Это реальное операционное преимущество, а не теоретическое.

В вопросе возобновляемой энергетики требуется определенная доля нюансировки. Исследования подтверждают, что в Каспийском бассейне, особенно в его северной и центральной частях, существует значительный потенциал для развития офшорной (морской) ветроэнергетики.

Однако недавние научные работы, опубликованные в 2025 году и основанные на новейших сценариях изменения климата, прогнозируют существенное снижение средней плотности ветровой энергии на большей части Каспия к середине века, причем с серьезными региональными различиями. Более честным подходом будет признание того, что Туркменистан мог бы обоснованно разработать гибридную энергетическую модель — газовую базовую генерацию, дополненную возобновляемыми источниками энергии, — с реальной долгосрочной траекторией декарбонизации.

География снова становится активом

На протяжении большей части постсоветского периода географическое положение Туркменистана рассматривалось скорее как уязвимость — страна, не имеющая выхода к открытому морю, удаленная и труднодоступная. Ситуация меняется по мере смещения евразийских торговых путей.

Международный морской порт Туркменбаши превращается в значимый мультимодальный узел, связывающий Центральную Азию с Кавказом, Турцией и далее с Европой и Китаем. Объемы грузоперевозок по Срединному коридору демонстрируют реальный рост. А в отчете ОЭСР за 2025 год, посвященном Транскаспийскому транспортному коридору, признается, что Туркменистан активно инвестирует в транспортную инфраструктуру и начинает цифровизацию приграничных процедур в рамках своих усилий по закреплению за собой статуса транзитного хаба.

Для цифровой инфраструктуры это имеет особое значение, поскольку цифровые коридоры, как правило, прокладываются вслед за физическими: маршруты оптоволоконных линий, точки обмена облачными данными и логистические платформы все чаще сходятся вокруг одних и тех же региональных инфраструктурных экосистем. Если Туркменбаши продолжит развиваться как мультимодальный хаб, аргументы в пользу совместного размещения там цифровой инфраструктуры станут еще более весомыми.

Нейтралитет как преимущество

Один из факторов, который часто упускают из виду: с 1995 года Туркменистан обладает признанным ООН статусом постоянного нейтралитета. В условиях растущей фрагментации технологической среды — когда правительства и корпорации активно ищут политически нейтральные локации для размещения резервной инфраструктуры, суверенных облачных систем и обеспечения регионального дублирования — этот статус приобретает гораздо большее значение, чем раньше.

Сам по себе нейтралитет, очевидно, не гарантирует подписание инвестиционных соглашений. Однако в сочетании с энергетической безопасностью и выгодным региональным позиционированием он придает предложению дополнительную ценность, особенно для партнеров, стремящихся диверсифицировать свои геополитические риски. Тот факт, что Bitdeer — компания со штаб-квартирой в Сингапуре — выбрала именно Туркменистан в качестве точки входа в регион, сам по себе может отражать эту логику.

Вызовы вполне реальны

Серьезная оценка требует прямого признания существующих ограничений, а они весьма значительны.

Сетевая связность (подключение) — это самая большая проблема. Дата-центрам необходимы высокопроизводительные каналы оптоволоконной связи, дублированные международные маршруты и надежная пропускная способность. Международная связность Туркменистана на сегодняшний день остается ограниченной по сравнению с тем, что требуется для работы конкурентоспособных дата-центров. И это не просто технический нюанс — это фундаментальный операционный вопрос. Правительство это понимает, и данная тема стоит на повестке дня, однако текущая инфраструктура значительно уступает ожиданиям серьезных зарубежных операторов.

Регуляторная среда также нуждается в планомерной модернизации. Иностранным инвесторам необходимы четкие правила игры, предсказуемые механизмы защиты и надежные стандарты кибербезопасности. Новая нормативно-правовая база в сфере ИИ — это шаг в правильном направлении, однако для формирования доверия инвесторов требуется время, и его легко подорвать любой непредсказуемостью. Ни одна из этих проблем не является фатальной — многие страны, ставшие сегодня крупными цифровыми хабами, на ранних этапах сталкивались с аналогичным скептицизмом, пока масштабные инвестиции в инфраструктуру не изменили картину. Но и простыми эти задачи тоже не назовешь.

Как выглядят реалистичные перспективы

Туркменистану не нужно конкурировать с Франкфуртом или Сингапуром, чтобы добиться успеха в этой сфере. Более достижимая — и коммерчески привлекательная — возможность заключается в другом: стать региональной вычислительной платформой для Евразии. Платформой, ориентированной на суверенный хостинг, промышленные вычисления, логистические и торговые информационные системы, резервные облачные мощности для региональных рынков и ИИ-инфраструктуру для правительств и компаний, у которых есть веские причины предпочесть политически нейтральную и богатую энергоресурсами локацию.

Сам момент времени также складывается довольно благоприятно. Глобальный спрос на ИИ-инфраструктуру растет быстрее, чем его успевают поглощать многие признанные хабы.

Ограничения по электроэнергии, стоимость земли и регуляторные трения на западных рынках заставляют инвесторов присматриваться к новым географическим регионам. В то же время в Евразии происходит структурная перестройка торговых путей, энергетических потоков и цифровой связности, что может сделать ранее периферийные локации гораздо более интересными.

Меморандум с Bitdeer, о котором было объявлено на конференции «Белый город Ашхабад 2026», служит самым осязаемым доказательством того, что подобные оценки не являются чисто теоретическими. Компания со штаб-квартирой в Сингапуре и глобальным присутствием в сфере высокопроизводительных вычислений теперь официально обязалась изучить Туркменистан в качестве площадки для размещения дата-центра. И это весьма значимый сигнал.

Сможет ли Туркменистан реализовать эту возможность, зависит от решений, которые правительству еще только предстоит полностью принять. Сигналы, поступающие из Ашхабада, выглядят более обнадеживающими, чем на протяжении многих предыдущих лет. Однако перерастут ли они в реальные инвестиции — за рамки меморандумов о взаимопонимании — пока остается открытым вопросом.

Тем не менее, структурные аргументы — энергия, география, нейтралитет, региональное позиционирование — гораздо прочнее, чем полагает большинство людей. И теперь на рынке появился первопроходец, готовый доказать это на практике. За этим определенно стоит следить.

/// nCa, 26 мая 2026 г.