ЮНФПА провел семинар по вопросам влияния экстремальной жары на репродуктивное здоровье женщин

20 мая 2026 г. Представительство Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Туркменистане провело семинар по вопросам влияния экстремальной жары на репродуктивное здоровье женщин. Мероприятие было в рамках реализации годового рабочего плана ЮНФПА совместно с Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана на 2026 год. Основной целью семинара стало ознакомление национальных специалистов с современными доказательными подходами к клинической диагностике теплового стресса у беременных и адаптации ухода в условиях экстремальной жары для минимизации рисков для здоровья.

В работе семинара, прошедшего очно и в дистанционном формате, приняли участие руководители и профильные специалисты ведущих медицинских и учреждений страны. Среди них — представители Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, Национального центра репродуктивного здоровья, Научно-клинического центра охраны здоровья матери и ребенка г. Ашхабада, центра «Эне Мяхри», сотрудники кафедры акушерства и гинекологии Государственного медицинского университета имени М. Гаррыева, а также главные репродуктологи и специалисты ведомственных управлений здравоохранения города Ашхабад, города Аркадаг и всех велаятов страны.

В ходе встречи участники рассмотрели климатические реалии Туркменистана и особенности влияния экстремальной жары на женское здоровье. Особое внимание в рамках сессий было уделено вопросам адаптации предоставления услуг на первичном уровне системы здравоохранения для предотвращения влияния высоких температур на организм беременных женщин. ///nCa, 20 мая 2026 г. (в сотрудничестве с ЮНФПА Туркменистан)