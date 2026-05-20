News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » ЮНФПА провел семинар по вопросам влияния экстремальной жары на репродуктивное здоровье женщин

ЮНФПА провел семинар по вопросам влияния экстремальной жары на репродуктивное здоровье женщин

By

20 мая 2026 г. Представительство Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Туркменистане провело семинар по вопросам влияния экстремальной жары на репродуктивное здоровье женщин. Мероприятие было в рамках реализации годового рабочего плана ЮНФПА совместно с Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана на 2026 год. Основной целью семинара стало ознакомление национальных специалистов с современными доказательными подходами к клинической диагностике теплового стресса у беременных и адаптации ухода в условиях экстремальной жары для минимизации рисков для здоровья.

В работе семинара, прошедшего очно и в дистанционном формате, приняли участие руководители и профильные специалисты ведущих медицинских и учреждений страны. Среди них — представители Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, Национального центра репродуктивного здоровья, Научно-клинического центра охраны здоровья матери и ребенка г. Ашхабада, центра «Эне Мяхри», сотрудники кафедры акушерства и гинекологии Государственного медицинского университета имени М. Гаррыева, а также главные репродуктологи и специалисты ведомственных управлений здравоохранения города Ашхабад, города Аркадаг и всех велаятов страны.

В ходе встречи участники рассмотрели климатические реалии Туркменистана и особенности влияния экстремальной жары на женское здоровье. Особое внимание в рамках сессий было уделено вопросам адаптации предоставления услуг на первичном уровне системы здравоохранения для предотвращения влияния высоких температур на организм беременных женщин. ///nCa, 20 мая 2026 г. (в сотрудничестве с ЮНФПА Туркменистан) 

Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan