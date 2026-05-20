Китай готов углублять сотрудничество с Центральной Азией в сфере безопасности

Китай готов взаимодействовать со странами Центральной Азии для непрерывного углубления практического сотрудничества в таких областях, как борьба с терроризмом, противодействие телефонному и интернет-мошенничеству (телекоммуникационному мошенничеству) и другим транснациональным преступлениям, обеспечение безопасности высококачественного сотрудничества в рамках инициативы «Один пояс, один путь», а также миграционный контроль. Об этом в понедельник заявил член Государственного совета КНР, министр общественной безопасности Ван Сяохун, сообщает Синхуа.

С таким заявлением Ван Сяохун выступил в ходе второй министерской конференции «Китай – Центральная Азия» по вопросам общественной безопасности и внутренних дел, прошедшей в Астане (Казахстан).

По словам Ван Сяохуна, с момента успешного проведения первой конференции все стороны укрепили стратегический диалог и продвинули практическое взаимодействие в рамках данного механизма, что принесло плодотворные результаты и придало новый импульс региональной безопасности и стабильности.

Китай выражает готовность работать со всеми партнерами над активной реализацией Инициативы по глобальной безопасности и Инициативы по глобальному управлению, продвигать дух сотрудничества «Китай – Центральная Азия» и продолжать совершенствовать механизм министерских конференций по общественной безопасности и внутренним делам, отметил министр.

Он также призвал содействовать высококачественному развитию регионального сотрудничества в правоохранительной сфере и более эффективно поддерживать построение сообщества единой судьбы Китая и Центральной Азии.

По итогам встречи был подписан протокол заседания, а также состоялась совместная министерская пресс-конференция, на которой были озвучены ключевые результаты переговоров.

Перед началом заседания Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главами делегаций.

Кроме того, министры ознакомились с цифровыми решениями, внедренными в работу казахстанской полиции. Гостям представили современные системы видеонаблюдения, элементы искусственного интеллекта, сервисы оперативного реагирования и цифровые платформы, направленные на повышение эффективности полицейской деятельности.

В ходе своего пребывания в Казахстане Ван Сяохун также провел отдельные встречи с министром внутренних дел Казахстана и председателем Комитета национальной безопасности РК, а также обменялся мнениями с министрами внутренних дел Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

///nCa, 20 мая 2026 г.