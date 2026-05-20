ПРООН поддерживает национальные усилия по формированию Стратегии Туркменистана в области искусственного интеллекта

Ашхабад, 20 мая 2026 года: В рамках региональной инициативы по поддержке разработки Национальной стратегии в области искусственного интеллекта (ИИ) Программа развития ООН (ПРООН) совместно с Министерством связи Туркменистана провела семинар по обсуждению основных положений проекта Национальной стратегии Туркменистана в области искусственного интеллекта.

В семинаре приняли участие представители государственных органов, национальные эксперты и международные специалисты ПРООН, которые рассмотрели и согласовали ключевые выводы, связанные с развитием национальной экосистемы искусственного интеллекта. Основное внимание было уделено вопросам укрепления институциональной готовности, развитию цифровой инфраструктуры, а также определению приоритетных направлений политики для обеспечения ответственного и инклюзивного внедрения технологий ИИ в Туркменистане.

Участники обсудили текущее состояние развития искусственного интеллекта в стране, включая готовность экосистемы данных, механизмы управления и возникающие возможности для внедрения инноваций на основе ИИ в государственном секторе. Также была представлена международная передовая практика разработки национальных стратегий в области искусственного интеллекта и рассмотрены вопросы согласования национальных приоритетов с глобальными стандартами этического, правового и ответственного использования ИИ.

Ключевым результатом семинара стало согласование приоритетных направлений, которые будут использованы при финализации Национальной стратегии Туркменистана в области искусственного интеллекта. Эти приоритеты призваны определить дальнейшее развитие политики, укрепить институциональный потенциал и поддержать устойчивую цифровую трансформацию страны.

Семинар стал важным этапом в продвижении согласованного и основанного на данных подхода к формированию политики в сфере искусственного интеллекта в Туркменистане, способствуя более широким усилиям по использованию цифровых технологий для инклюзивного роста и устойчивого развития. ///nCa, 20 мая 2026 г. (в сотрудничестве с ПРООН Туркменистан)