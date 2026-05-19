Daewoo E&C присоединяется к «Белый город Ашхабад 2026» в статусе Золотого спонсора, усиливая международный диалог в сфере промышленного и инфраструктурного развития

XXV Международная выставка и конференция «Белый город Ашхабад 2026» (WCA 2026) продолжает расширять международное отраслевое сотрудничество. В преддверии форума, который состоится 24–25 мая 2026 года в Ашхабаде, компания Daewoo Engineering & Construction (Daewoo E&C) официально присоединилась к мероприятию в статусе Золотого спонсора.

Форум, проходящий под девизом «Архитектура. Инновации. Устойчивое развитие.», объединит представителей государственных структур, международных девелоперов, промышленных компаний, инфраструктурных специалистов, инвесторов и инженерных экспертов для обсуждения будущего устойчивого городского развития, промышленной модернизации и инфраструктуры нового поколения.

Участие Daewoo E&C дополнительно укрепляет международный статус WCA 2026 как региональной платформы стратегического диалога, инвестиционного взаимодействия и обмена передовыми инженерными решениями в сферах строительства, промышленности, энергетики и инфраструктуры.

Daewoo E&C

Основанная в 1973 году, Daewoo Engineering & Construction является одной из ведущих инженерно-строительных компаний Южной Кореи, реализующей масштабные инфраструктурные, промышленные, энергетические и городские проекты в странах Азии, Ближнего Востока, Африки и Европы.

За десятилетия международной деятельности компания сформировала репутацию надежного EPC-подрядчика, обладающего высокой инженерной экспертизой и опытом реализации сложных проектов в различных климатических и технологических условиях. Портфель Daewoo E&C охватывает промышленные объекты, нефтегазохимические комплексы, транспортную инфраструктуру, жилые и коммерческие проекты, энергетические объекты и интеллектуальные городские системы.

Компания продолжает расширять международное присутствие, инвестируя в устойчивые строительные технологии, цифровые инженерные решения и современные системы управления проектами, соответствующие глобальным приоритетам инфраструктурного развития и энергетического перехода.

В Туркменистане Daewoo E&C участвует в развитии крупных промышленных и инфраструктурных проектов, поддерживая долгосрочную стратегию модернизации страны. Благодаря инженерной экспертизе и комплексному подходу к реализации проектов компания способствует развитию промышленной инфраструктуры, строительной отрасли и региональной логистической взаимосвязанности.

На фоне глобального перехода строительной индустрии к устойчивости, локализации и промышленной эффективности Daewoo E&C продолжает занимать активную позицию в развитии инфраструктуры нового поколения, объединяющей современные производственные технологии, операционную эффективность и экологическую устойчивость.

Компания также активно внедряет цифровую трансформацию в инженерные и строительные процессы, интегрируя технологии Industry 4.0, интеллектуальные строительные решения и современные системы управления цепочками поставок, направленные на повышение производительности, ресурсной эффективности и устойчивости инфраструктуры.

Стратегическое участие в промышленной повестке форума

В рамках официальной деловой программы форума Мин Ман-Джун — Генеральный Директор компании «Daewoo Engineering & Construction Co., Ltd.» в Туркменистане — выступит спикером Сессия 2. Панельная Дискуссия По Вопросам Промышленного Развития И Строительства: «Промышленное Развитие, Материалы И Цепочки Поставок В Строительстве»

Сессия будет посвящена вопросам промышленного развития и формирования интегрированных производственных экосистем как ключевого фактора устойчивого городского роста, реализации инфраструктурных проектов и долгосрочной экономической диверсификации.

В центре обсуждения — развитие отраслей строительных материалов, включая производство цемента, стекла, керамики и композитных материалов, а также расширение газохимических и нефтехимических производственных цепочек, поддерживающих промышленное развитие региона.

Участники панели также рассмотрят вопросы интеграции промышленного производства с инфраструктурным развитием, особенно в условиях растущей необходимости формирования устойчивых и локализованных цепочек поставок для реализации масштабных программ городской трансформации.

Отдельное внимание будет уделено современным производственным технологиям, промышленной цифровизации и решениям Industry 4.0, направленным на повышение эффективности производства, снижение экологической нагрузки и укрепление устойчивости промышленных экосистем.

Ожидается, что дискуссия также затронет вопросы внедрения экологически эффективных производственных технологий, ресурсосбережения и локализации производства как факторов, формирующих будущее строительной отрасли и открывающих новые инвестиционные возможности в рамках промышленных кластеров и инфраструктурных цепочек создания стоимости.

Участие Daewoo E&C в данной стратегической отраслевой дискуссии отражает приверженность компании поддержке устойчивой индустриализации, инженерных инноваций и комплексного инфраструктурного развития региона.

Платформа промышленной и городской трансформации

WCA 2026 продолжает укреплять позиции одной из ведущих международных площадок региона в сферах архитектуры, строительства, промышленного развития и инфраструктурной модернизации.

На сегодняшний день участие в форуме уже подтвердили более 650 делегатов, представителей отрасли и международных участников из более чем 55 стран мира. Ожидается, что мероприятие продолжит усиливать свою роль как регионального центра инвестиционного сотрудничества, технологического обмена и стратегического диалога, формирующего будущее устойчивых городов, промышленных экосистем и инфраструктуры нового поколения.

Подробная информация о программе конференции, выставочных возможностях и спонсорском участии доступна на официальном сайте мероприятия: «Белый город Ашхабад 2026». ///nCa, 19 мая 2026 г. (материал предоставлен Организаторами WCA 2026)