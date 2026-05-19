Российский бизнес-лидер о будущем китайско-российского сотрудничества

Чэнь Цзыци, репортер CGTN

CGTN взяло интервью в Пекине у Павла Кипарисова, председателя Российско-Китайской Гильдии Коммерции, 18 мая 2026 года. [Фото: предоставлено Павлом Кипарисовым]

На фоне начала государственного визита Президента России Владимира Путина в Китай, который проходит с 19 по 20 мая, внимание вновь приковано к прочности и устойчивости китайско-российских отношений в период глубоких глобальных экономических и геополитических изменений.

В преддверии визита Путин обратился к китайской общественности, выразив надежду на дальнейшее сближение народов двух стран и углубление взаимопонимания. Подчеркнув уверенное расширение двусторонних связей, он отметил, что товарооборот между Китаем и Россией остается на уровне выше 200 миллиардов долларов США уже три года подряд, а введение безвизового режима между государствами послужило дополнительным стимулом для развития туризма, деловых обменов и связей между людьми.

В понедельник телеканал CGTN взял интервью у Павла Кипарисова, председателя Российско-Китайской Гильдии Коммерции, чтобы обсудить развитие и будущие перспективы китайско-российского экономического и делового сотрудничества в рамках многолетнего стратегического партнерства между двумя странами. В ходе беседы также рассматривались ожидания от визита президента Путина в Китай и новые возможности для двусторонней торговли, инвестиций и регионального взаимодействия.

Репортер: В этом году отмечается 30-летие установления отношений стратегического партнерства между Китаем и Россией и 25-летие со дня подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Как эти долгосрочные политические связи помогают поддерживать торгово-инвестиционное сотрудничество между двумя странами?

Павел Кипарисов: Многолетний политический фундамент между Китаем и Россией сформировал у бизнеса с обеих сторон прочное чувство стабильности и взаимного доверия. Эта стабильность позволяет компаниям с уверенностью инвестировать свои средства, ресурсы и усилия в долгосрочное сотрудничество с китайскими партнерами и в китайский рынок в целом.

Например, недавнее открытие официального представительства правительства Рязанской области России в Пекине посылает позитивный сигнал бизнесу. Это демонстрирует, что российские регионы готовы углублять взаимодействие с Китаем и активно стимулировать местные предприятия, технологии и инвесторов к поиску общих возможностей с китайскими партнерами. В то же время это показывает, что китайский и российский бизнес готовы предлагать благоприятные условия для инвестиций и совместных проектов.

Репортер: К каким сигналам или результатам визита президента Путина вы будете проявлять наибольшее внимание?

Павел Кипарисов: Мы ожидаем стратегических решений наших лидеров. Экономика Китая трансформируется из «мировой фабрики» в крупнейший глобальный центр исследований и инноваций, что создает новые возможности для более глубокого китайско-российского сотрудничества.

Для сохранения динамики в двусторонней торговле важным фактором является улучшение координации между промышленными отраслями и техническими стандартами двух стран.

К примеру, зарубежные медицинские компании, выходящие на российский рынок, должны пройти официальный процесс сертификации и легализации, который может быть довольно сложным и длительным.

Чтобы решить эту проблему, Российско-Китайская Гильдия Коммерции совместно с китайским Университетом Цинхуа работает над крупным проектом по поддержке локализации и сертификации медицинского оборудования в Китае и России. Цель проекта — упростить процедуры и облегчить китайским компаниям получение необходимых разрешений для законного и эффективного выхода на российский рынок.

Репортер: Что является главным фактором привлекательности китайского рынка для российского бизнеса?

Павел Кипарисов: Российский бизнес видит огромную привлекательность в китайском рынке, особенно в сфере технологий и промышленной кооперации.

Ключевым примером здесь выступает автомобильный сектор, где российские заводы все активнее перенимают технологии китайских компаний для модернизации отечественного производства. В более широком смысле вклад Китая в таких областях, как логистика и инвестиции, оказывает существенную поддержку промышленному и экономическому развитию России.

Репортер: Объемы трансграничных поездок между Китаем и Россией резко возросли с момента вступления в силу безвизового режима. Как этот растущий обмен между людьми может поддержать двустороннюю торговлю и инвестиции?

Павел Кипарисов: Безвизовая политика значительно укрепила гуманитарные обмены между Китаем и Россией, сделав поездки для бизнес-сообществ более простыми и эффективными.

Устранение визовых барьеров сокращает временные и административные издержки, тем самым напрямую способствуя установлению более тесных деловых и дипломатических контактов.

Кроме того, углубление сотрудничества в сфере образования, науки и инженерии является важным фундаментом для долгосрочных двусторонних отношений. В частности, крайне важно расширять возможности для совместной работы российских и китайских инженеров и исследователей в области высоких технологий и научных инноваций.

Постоянные инвестиции в исследования и разработки (НИОКР) в Китае, наряду с запланированными двусторонними «Годами образования», будут и впредь способствовать укреплению обмена талантами и практического сотрудничества между двумя странами.

По мере развития визита президента Путина в Китай данное интервью подчеркивает общее стремление к укреплению практического взаимодействия, особенно в сфере торговли, технологий, образования и согласования нормативно-правовой базы. В условиях меняющейся глобальной экономической конъюнктуры обе стороны продолжают поиск новых путей для углубления деловых связей и расширения долгосрочного гуманитарного и институционального сотрудничества. ///nCa, 19 мая 2026 г.