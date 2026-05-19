Формирование устойчивой, «умной» и глобально взаимосвязанной столицы

Долгосрочное развитие Ашхабада как устойчивой, «умной» и глобально взаимосвязанной столицы станет одной из ключевых тем XXV Многопрофильной Международной выставки и конференции “Белый город Ашхабад 2026” (WCA 2026), которая состоится 24–25 мая в столице Туркменистана.

Согласно последним данным, в мероприятии ожидается участие более 650 делегатов из 55 стран, что отражает широкий международный интерес и высокий уровень представительства как государственного, так и частного сектора. Более 100 международных компаний примут участие в конференционной и выставочной программе, представляя широкий спектр отраслей, связанных с городским развитием, инфраструктурой, энергетикой, строительными технологиями и инвестиционным сотрудничеством.

Стратегическая пленарная сессия под названием «Формирование Устойчивой, Умной и Глобально Интегрированной Столицы» объединит руководителей государственных структур, представителей международных организаций, институтов развития, инвесторов, специалистов в области градостроительства, архитекторов, инженеров и руководителей ведущих компаний для обсуждения стратегических направлений дальнейшего развития и трансформации туркменской столицы.

В центре внимания сессии — возрастающая роль городов в современном мире, где интегрированные инфраструктурные системы, энергоэффективность, цифровая трансформация, устойчивая мобильность и повышение качества городской среды становятся важнейшими элементами национальных стратегий развития. В этом контексте долгосрочное видение развития Ашхабада рассматривается как часть более широкого международного диалога о формировании современных моделей городского роста, ориентированных на будущее.

Особое внимание будет уделено вопросам согласования градостроительного планирования, развития инфраструктуры и промышленности, расширения энергетических систем и экологической устойчивости в рамках единой и скоординированной модели развития. Отдельный акцент будет сделан на переходе от стратегического планирования к практическим механизмам реализации, способным обеспечить подготовку масштабируемых и инвестиционно привлекательных городских проектов.

Ожидается, что концепция «Ашхабад 2045» придаст дополнительный импульс преобразованию города в современный административный, экономический и культурный центр, опирающийся на передовую инфраструктуру, эффективные городские системы, цифровые инструменты управления и высокий уровень общественных услуг. В числе ключевых приоритетов — развитие транспортной связанности, инженерной инфраструктуры, жилищного строительства, цифровых платформ и устойчивых систем управления городской средой.

Пленарная сессия также подчеркнёт возрастающую роль Ашхабада как региональной площадки для инвестиций, инноваций и международного сотрудничества, способствующей взаимодействию между глобальными компаниями, финансовыми институтами, инженерными организациями и поставщиками технологических решений. Такое взаимодействие призвано содействовать реализации комплексных инфраструктурных инициатив и долгосрочных городских проектов.

Одним из ключевых аспектов обсуждения станет переход от концептуального градостроительного планирования к практической реализации, включая комплексное развитие инфраструктуры, внедрение энергоэффективных строительных решений, цифровых городских систем и экологически ответственных подходов к развитию. В ходе дискуссии будут также рассмотрены современные мировые тенденции в сфере городского управления, где эффективность развития всё в большей степени зависит от скоординированных действий государственных структур, частного сектора и международных партнёров.

WCA 2026 выступает площадкой, способствующей такому многостороннему взаимодействию и проектно-ориентированному диалогу, содействуя обмену опытом и развитию инвестиционного сотрудничества в сфере городского развития.

«Для Европейского союза вопросы устойчивого городского развития и “зелёной” экономики являются приоритетными. Мы рассматриваем Ашхабад как наглядный пример того, как город может развиваться, интегрируя инновации и при этом сохраняя свою уникальную идентичность. Такие форумы, как “Белый город Ашхабад”, способствуют укреплению взаимопонимания между странами и создают благоприятную основу для новых партнёрств, в конечном итоге содействуя процветанию всех участников».

— Беата Пекса, Чрезвычайный и Полномочный Посол Европейского союза в Туркменистане

«Интегрированное городское планирование, цифровая трансформация и устойчивая инфраструктура формируют будущее устойчивых и международно взаимосвязанных городов. Реальный прогресс достигается тогда, когда стратегия, инвестиции и практическая реализация объединяются, превращая долгосрочные городские концепции в конкретные и реализуемые проекты».

— Эрфан Али, Региональный директор ООН-Хабитат по Восточной Европе и Центральной Азии

Размещая концепцию «Ашхабад 2045» в центре своей программы, WCA 2026 подчёркивает значение долгосрочного планирования, комплексного развития инфраструктуры и международного партнёрства в формировании устойчивых, конкурентоспособных и ориентированных на будущее городов.

///nCa, 19 мая 2026 г. (материал предоставлен Организаторами WCA 2026)